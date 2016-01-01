Временные функции

Ниже представленные функции используются для анализа рядов данных.

Выявляет выбросы в рядах данных с использованием высот Тьюки.

Синтаксис

Аргументы

series - Массив числовых значений.

- Массив числовых значений. min_percentile - Минимальный процентиль, используемый для вычисления межквартильного размаха (IQR). Значение должно быть в диапазоне [0.02,0.98]. По умолчанию 0.25.

- Минимальный процентиль, используемый для вычисления межквартильного размаха (IQR). Значение должно быть в диапазоне [0.02,0.98]. По умолчанию 0.25. max_percentile - Максимальный процентиль, используемый для вычисления межквартильного размаха (IQR). Значение должно быть в диапазоне [0.02,0.98]. По умолчанию 0.75.

- Максимальный процентиль, используемый для вычисления межквартильного размаха (IQR). Значение должно быть в диапазоне [0.02,0.98]. По умолчанию 0.75. K - Ненегативное постоянное значение для выявления более слабых или более сильных выбросов. Значение по умолчанию 1.5.

Для выявления выбросов требуется минимум четыре точки данных в series .

Возвращаемое значение

Возвращает массив такой же длины, как и входной массив, где каждое значение представляет собой оценку возможной аномалии соответствующего элемента в ряду. Ненулевое значение указывает на возможную аномалию. Array.

Примеры

Запрос:

Результат:

Запрос:

Результат:

Находит период данных в заданном ряду, используя FFT FFT - Быстрое преобразование Фурье

Синтаксис

Аргументы

series - Массив числовых значений

Возвращаемое значение

Реальное значение, равное периоду ряда данных. NaN, если количество точек данных меньше четырех. Float64.

Примеры

Запрос:

Результат:

Результат:

Разлагает ряд данных с использованием STL (Процедура разложения сезонного тренда на основе Loess) на сезонный, трендовый и остаточный компоненты.

Синтаксис

Аргументы

series - Массив числовых значений

- Массив числовых значений period - Положительное целое число

Количество точек данных в series должно быть как минимум в два раза больше значения period .

Возвращаемое значение

Массив из четырех массивов, где первый массив содержит сезонные компоненты, второй массив - тренд, третий массив - остаточный компонент, а четвертый массив - базовый компонент (сезонный + тренд). Array.

Примеры

Запрос:

Результат: