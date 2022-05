On this page

Функции поиска в строках

Во всех функциях, поиск регистрозависимый по умолчанию. Существуют варианты функций для регистронезависимого поиска.

Поиск подстроки needle в строке haystack .

Возвращает позицию (в байтах) найденной подстроки в строке, начиная с 1, или 0, если подстрока не найдена.

Для поиска без учета регистра используйте функцию positionCaseInsensitive.

Синтаксис

position ( haystack , needle [ , start_pos ] )



position ( needle IN haystack )



Алиас: locate(haystack, needle[, start_pos]) .

:::note "Примечание"

Синтаксис `position(needle IN haystack)` обеспечивает совместимость с SQL, функция работает так же, как `position(haystack, needle)`.

:::



Аргументы

haystack — строка, по которой выполняется поиск. Строка.

— строка, по которой выполняется поиск. Строка. needle — подстрока, которую необходимо найти. Строка.

— подстрока, которую необходимо найти. Строка. start_pos — опциональный параметр, позиция символа в строке, с которого начинается поиск. UInt.

Возвращаемые значения

Начальная позиция в байтах (начиная с 1), если подстрока найдена.

0, если подстрока не найдена.

Тип: Integer .

Примеры

Фраза «Hello, world!» содержит набор байт, представляющий текст в однобайтовой кодировке. Функция возвращает ожидаемый результат:

Запрос:

SELECT position ( 'Hello, world!' , '!' ) ;



Результат:

┌─position('Hello, world!', '!')─┐

│ 13 │

└────────────────────────────────┘



Аналогичная фраза на русском содержит символы, которые не могут быть представлены в однобайтовой кодировке. Функция возвращает неожиданный результат (используйте функцию positionUTF8 для символов, которые не могут быть представлены одним байтом):

Запрос:

SELECT position ( 'Привет, мир!' , '!' ) ;



Результат:

┌─position('Привет, мир!', '!')─┐

│ 21 │

└───────────────────────────────┘



Примеры работы функции с синтаксисом POSITION(needle IN haystack)

Запрос:

SELECT 1 = position ( 'абв' IN 'абв' ) ;



Результат:

┌─equals(1, position('абв', 'абв'))─┐

│ 1 │

└───────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT 0 = position ( 'абв' IN '' ) ;



Результат:

┌─equals(0, position('', 'абв'))─┐

│ 1 │

└────────────────────────────────┘



Такая же, как и position, но работает без учета регистра. Возвращает позицию в байтах найденной подстроки в строке, начиная с 1.

Работает при допущении, что строка содержит набор байт, представляющий текст в однобайтовой кодировке. Если допущение не выполнено — то возвращает неопределенный результат (не кидает исключение). Если символ может быть представлен с помощью двух байтов, он будет представлен двумя байтами и так далее.

Синтаксис

positionCaseInsensitive ( haystack , needle [ , start_pos ] )



Аргументы

haystack — строка, по которой выполняется поиск. Строка.

— строка, по которой выполняется поиск. Строка. needle — подстрока, которую необходимо найти. Строка.

— подстрока, которую необходимо найти. Строка. start_pos — опциональный параметр, позиция символа в строке, с которого начинается поиск. UInt.

Возвращаемые значения

Начальная позиция в байтах (начиная с 1), если подстрока найдена.

0, если подстрока не найдена.

Тип: Integer .

Пример

Запрос:

SELECT positionCaseInsensitive ( 'Hello, world!' , 'hello' ) ;



Результат:

┌─positionCaseInsensitive('Hello, world!', 'hello')─┐

│ 1 │

└───────────────────────────────────────────────────┘



Возвращает позицию (в кодовых точках Unicode) найденной подстроки в строке, начиная с 1.

Работает при допущении, что строка содержит набор кодовых точек, представляющий текст в кодировке UTF-8. Если допущение не выполнено — то возвращает неопределенный результат (не кидает исключение). Если символ может быть представлен с помощью двух кодовых точек, он будет представлен двумя и так далее.

Для поиска без учета регистра используйте функцию positionCaseInsensitiveUTF8.

Синтаксис

positionUTF8 ( haystack , needle [ , start_pos ] )



Аргументы

haystack — строка, по которой выполняется поиск. Строка.

— строка, по которой выполняется поиск. Строка. needle — подстрока, которую необходимо найти. Строка.

— подстрока, которую необходимо найти. Строка. start_pos — опциональный параметр, позиция символа в строке, с которого начинается поиск. UInt.

Возвращаемые значения

Начальная позиция в кодовых точках Unicode (начиная с 1), если подстрока найдена.

0, если подстрока не найдена.

Тип: Integer .

Примеры

Фраза «Привет, мир!» содержит набор символов, каждый из которых можно представить с помощью одной кодовой точки. Функция возвращает ожидаемый результат:

Запрос:

SELECT positionUTF8 ( 'Привет, мир!' , '!' ) ;



Результат:

┌─positionUTF8('Привет, мир!', '!')─┐

│ 12 │

└───────────────────────────────────┘



Фраза «Salut, étudiante!» содержит символ é , который может быть представлен одной кодовой точкой ( U+00E9 ) или двумя ( U+0065U+0301 ). Поэтому функция positionUTF8() может вернуть неожиданный результат:

Запрос для символа é , который представлен одной кодовой точкой U+00E9 :

SELECT positionUTF8 ( 'Salut, étudiante!' , '!' ) ;



Result:

┌─positionUTF8('Salut, étudiante!', '!')─┐

│ 17 │

└────────────────────────────────────────┘



Запрос для символа é , который представлен двумя кодовыми точками U+0065U+0301 :

SELECT positionUTF8 ( 'Salut, étudiante!' , '!' ) ;



Результат:

┌─positionUTF8('Salut, étudiante!', '!')─┐

│ 18 │

└────────────────────────────────────────┘



Такая же, как и positionUTF8, но работает без учета регистра. Возвращает позицию (в кодовых точках Unicode) найденной подстроки в строке, начиная с 1.

Работает при допущении, что строка содержит набор кодовых точек, представляющий текст в кодировке UTF-8. Если допущение не выполнено — то возвращает неопределенный результат (не кидает исключение). Если символ может быть представлен с помощью двух кодовых точек, он будет представлен двумя и так далее.

Синтаксис

positionCaseInsensitiveUTF8 ( haystack , needle [ , start_pos ] )



Аргументы

haystack — строка, по которой выполняется поиск. Строка.

— строка, по которой выполняется поиск. Строка. needle — подстрока, которую необходимо найти. Строка.

— подстрока, которую необходимо найти. Строка. start_pos — опциональный параметр, позиция символа в строке, с которого начинается поиск. UInt.

Возвращаемые значения

Начальная позиция в байтах (начиная с 1), если подстрока найдена.

0, если подстрока не найдена.

Тип: Integer .

Пример

Запрос:

SELECT positionCaseInsensitiveUTF8 ( 'Привет, мир!' , 'Мир' ) ;



Результат:

┌─positionCaseInsensitiveUTF8('Привет, мир!', 'Мир')─┐

│ 9 │

└────────────────────────────────────────────────────┘



The same as position but returns Array of positions (in bytes) of the found corresponding substrings in the string. Positions are indexed starting from 1.

The search is performed on sequences of bytes without respect to string encoding and collation.

For case-insensitive ASCII search, use the function multiSearchAllPositionsCaseInsensitive .

. For search in UTF-8, use the function multiSearchAllPositionsUTF8.

For case-insensitive UTF-8 search, use the function multiSearchAllPositionsCaseInsensitiveUTF8.

Syntax

multiSearchAllPositions ( haystack , [ needle1 , needle2 , . . . , needlen ] )



Parameters

haystack — string, in which substring will to be searched. String.

— string, in which substring will to be searched. String. needle — substring to be searched. String.

Returned values

Array of starting positions in bytes (counting from 1), if the corresponding substring was found and 0 if not found.

Example

Query:

SELECT multiSearchAllPositions ( 'Hello, World!' , [ 'hello' , '!' , 'world' ] ) ;



Result:

┌─multiSearchAllPositions('Hello, World!', ['hello', '!', 'world'])─┐

│ [0,13,0] │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Смотрите multiSearchAllPositions .

Так же, как и position , только возвращает оффсет первого вхождения любого из needles.

Для поиска без учета регистра и/или в кодировке UTF-8 используйте функции multiSearchFirstPositionCaseInsensitive, multiSearchFirstPositionUTF8, multiSearchFirstPositionCaseInsensitiveUTF8 .

Возвращает индекс i (нумерация с единицы) первой найденной строки needle i в строке haystack и 0 иначе.

Для поиска без учета регистра и/или в кодировке UTF-8 используйте функции multiSearchFirstIndexCaseInsensitive, multiSearchFirstIndexUTF8, multiSearchFirstIndexCaseInsensitiveUTF8 .

Возвращает 1, если хотя бы одна подстрока needle i нашлась в строке haystack и 0 иначе.

Для поиска без учета регистра и/или в кодировке UTF-8 используйте функции multiSearchAnyCaseInsensitive, multiSearchAnyUTF8, multiSearchAnyCaseInsensitiveUTF8 .

:::note "Примечание"

Во всех функциях `multiSearch*` количество needles должно быть меньше 2<sup>8</sup> из-за особенностей реализации.

:::



Проверка строки на соответствие регулярному выражению pattern. Регулярное выражение re2. Синтаксис регулярных выражений re2 является более ограниченным по сравнению с регулярными выражениями Perl (подробнее). Возвращает 0 (если не соответствует) или 1 (если соответствует).

Обратите внимание, что для экранирования в регулярном выражении, используется символ \ (обратный слеш). Этот же символ используется для экранирования в строковых литералах. Поэтому, чтобы экранировать символ в регулярном выражении, необходимо написать в строковом литерале \ (два обратных слеша).

Регулярное выражение работает со строкой как с набором байт. Регулярное выражение не может содержать нулевые байты. Для шаблонов на поиск подстроки в строке, лучше используйте LIKE или position, так как они работают существенно быстрее.

То же, что и match , но возвращает ноль, если ни одно регулярное выражение не подошло и один, если хотя бы одно. Используется библиотека hyperscan для соответствия регулярных выражений. Для шаблонов на поиск многих подстрок в строке, лучше используйте multiSearchAny , так как она работает существенно быстрее.

:::note "Примечание"

Длина любой строки из `haystack` должна быть меньше 2<sup>32</sup> байт, иначе бросается исключение. Это ограничение связано с ограничением hyperscan API.

:::



То же, что и multiMatchAny , только возвращает любой индекс подходящего регулярного выражения.

То же, что и multiMatchAny , только возвращает массив всех индексов всех подходящих регулярных выражений в любом порядке.

То же, что и multiMatchAny , но возвращает 1 если любой шаблон соответствует haystack в пределах константного редакционного расстояния. Эта функция основана на экспериментальной библиотеке hyperscan и может быть медленной для некоторых частных случаев. Производительность зависит от значения редакционного расстояния и используемых шаблонов, но всегда медленнее по сравнению с non-fuzzy вариантами.

То же, что и multiFuzzyMatchAny , только возвращает любой индекс подходящего регулярного выражения в пределах константного редакционного расстояния.

То же, что и multiFuzzyMatchAny , только возвращает массив всех индексов всех подходящих регулярных выражений в любом порядке в пределах константного редакционного расстояния.

:::note "Примечание"

`multiFuzzyMatch*` функции не поддерживают UTF-8 закодированные регулярные выражения, и такие выражения рассматриваются как байтовые из-за ограничения hyperscan.

:::

:::note "Примечание"

Чтобы выключить все функции, использующие hyperscan, используйте настройку `SET allow_hyperscan = 0;`.

:::



Извлечение фрагмента строки по регулярному выражению. Если haystack не соответствует регулярному выражению pattern, то возвращается пустая строка. Если регулярное выражение не содержит subpattern-ов, то вынимается фрагмент, который подпадает под всё регулярное выражение. Иначе вынимается фрагмент, который подпадает под первый subpattern.

Извлечение всех фрагментов строки по регулярному выражению. Если haystack не соответствует регулярному выражению pattern, то возвращается пустая строка. Возвращается массив строк, состоящий из всех соответствий регулярному выражению. В остальном, поведение аналогично функции extract (по прежнему, вынимается первый subpattern, или всё выражение, если subpattern-а нет).

Разбирает строку haystack на фрагменты, соответствующие группам регулярного выражения pattern . Возвращает массив массивов, где первый массив содержит все фрагменты, соответствующие первой группе регулярного выражения, второй массив - соответствующие второй группе, и т.д.

:::note "Замечание"

Функция `extractAllGroupsHorizontal` работает медленнее, чем функция [extractAllGroupsVertical](#extractallgroups-vertical).

:::



Синтаксис

extractAllGroupsHorizontal ( haystack , pattern )



Аргументы

haystack — строка для разбора. Тип: String.

— строка для разбора. Тип: String. pattern — регулярное выражение, построенное по синтаксическим правилам re2. Выражение должно содержать группы, заключенные в круглые скобки. Если выражение не содержит групп, генерируется исключение. Тип: String.

Возвращаемое значение

Если в строке haystack нет групп, соответствующих регулярному выражению pattern , возвращается массив пустых массивов.

Пример

Запрос:

SELECT extractAllGroupsHorizontal ( 'abc=111, def=222, ghi=333' , '("[^"]+"|\\w+)=("[^"]+"|\\w+)' ) ;



Результат:

┌─extractAllGroupsHorizontal('abc=111, def=222, ghi=333', '("[^"]+"|\\w+)=("[^"]+"|\\w+)')─┐

│ [['abc','def','ghi'],['111','222','333']] │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Смотрите также

Функция extractAllGroupsVertical

Разбирает строку haystack на фрагменты, соответствующие группам регулярного выражения pattern . Возвращает массив массивов, где каждый массив содержит по одному фрагменту, соответствующему каждой группе регулярного выражения. Фрагменты группируются в массивы в соответствии с порядком появления в исходной строке.

Синтаксис

extractAllGroupsVertical ( haystack , pattern )



Аргументы

haystack — строка для разбора. Тип: String.

— строка для разбора. Тип: String. pattern — регулярное выражение, построенное по синтаксическим правилам re2. Выражение должно содержать группы, заключенные в круглые скобки. Если выражение не содержит групп, генерируется исключение. Тип: String.

Возвращаемое значение

Если в строке haystack нет групп, соответствующих регулярному выражению pattern , возвращается пустой массив.

Пример

Запрос:

SELECT extractAllGroupsVertical ( 'abc=111, def=222, ghi=333' , '("[^"]+"|\\w+)=("[^"]+"|\\w+)' ) ;



Результат:

┌─extractAllGroupsVertical('abc=111, def=222, ghi=333', '("[^"]+"|\\w+)=("[^"]+"|\\w+)')─┐

│ [['abc','111'],['def','222'],['ghi','333']] │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Смотрите также

Функция extractAllGroupsHorizontal

Проверка строки на соответствие простому регулярному выражению. Регулярное выражение может содержать метасимволы % и _ .

% обозначает любое количество любых байт (в том числе, нулевое количество символов).

_ обозначает один любой байт.

Для экранирования метасимволов, используется символ \ (обратный слеш). Смотрите замечание об экранировании в описании функции match.

Для регулярных выражений вида %needle% действует более оптимальный код, который работает также быстро, как функция position . Для остальных регулярных выражений, код аналогичен функции match.

То же, что like, но с отрицанием.

Нечувствительный к регистру вариант функции like. Вы можете использовать оператор ILIKE вместо функции ilike .

Синтаксис

ilike ( haystack , pattern )



Аргументы

haystack — входная строка. String.

— входная строка. String. pattern — если pattern не содержит процента или нижнего подчеркивания, тогда pattern представляет саму строку. Нижнее подчеркивание ( _ ) в pattern обозначает любой отдельный символ. Знак процента ( % ) соответствует последовательности из любого количества символов: от нуля и более.

Некоторые примеры pattern :

'abc' ILIKE 'abc' true

'abc' ILIKE 'a%' true

'abc' ILIKE '_b_' true

'abc' ILIKE 'c' false



Возвращаемые значения

Правда, если строка соответствует pattern .

. Ложь, если строка не соответствует pattern .

Пример

Входная таблица:

┌─id─┬─name─────┬─days─┐

│ 1 │ January │ 31 │

│ 2 │ February │ 29 │

│ 3 │ March │ 31 │

│ 4 │ April │ 30 │

└────┴──────────┴──────┘



Запрос:

SELECT * FROM Months WHERE ilike ( name , '%j%' ) ;



Результат:

┌─id─┬─name────┬─days─┐

│ 1 │ January │ 31 │

└────┴─────────┴──────┘



Смотрите также

Вычисление 4-граммного расстояния между haystack и needle : считается симметрическая разность между двумя мультимножествами 4-грамм и нормализуется на сумму их мощностей. Возвращает число float от 0 до 1 – чем ближе к нулю, тем больше строки похожи друг на друга. Если константный needle или haystack больше чем 32КБ, кидается исключение. Если некоторые строки из неконстантного haystack или needle больше 32КБ, расстояние всегда равно единице.

Для поиска без учета регистра и/или в формате UTF-8 используйте функции ngramDistanceCaseInsensitive, ngramDistanceUTF8, ngramDistanceCaseInsensitiveUTF8 .

То же, что и ngramDistance , но вычисляет несимметричную разность между needle и haystack – количество n-грамм из needle минус количество общих n-грамм, нормированное на количество n-грамм из needle . Чем ближе результат к единице, тем вероятнее, что needle внутри haystack . Может быть использовано для приближенного поиска.

Для поиска без учета регистра и/или в формате UTF-8 используйте функции ngramSearchCaseInsensitive, ngramSearchUTF8, ngramSearchCaseInsensitiveUTF8 .

:::note "Примечание"

Для случая UTF-8 мы используем триграммное расстояние. Вычисление n-граммного расстояния не совсем честное. Мы используем 2-х байтные хэши для хэширования n-грамм, а затем вычисляем (не)симметрическую разность между хэш таблицами – могут возникнуть коллизии. В формате UTF-8 без учета регистра мы не используем честную функцию `tolower` – мы обнуляем 5-й бит (нумерация с нуля) каждого байта кодовой точки, а также первый бит нулевого байта, если байтов больше 1 – это работает для латиницы и почти для всех кириллических букв.

:::



Возвращает количество совпадений, найденных в строке haystack , для регулярного выражения pattern .

Синтаксис

countMatches ( haystack , pattern )



Аргументы

haystack — строка, по которой выполняется поиск. String.

— строка, по которой выполняется поиск. String. pattern — регулярное выражение, построенное по синтаксическим правилам re2. String.

Возвращаемое значение

Количество совпадений.

Тип: UInt64.

Примеры

Запрос:

SELECT countMatches ( 'foobar.com' , 'o+' ) ;



Результат:

┌─countMatches('foobar.com', 'o+')─┐

│ 2 │

└──────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT countMatches ( 'aaaa' , 'aa' ) ;



Результат:

┌─countMatches('aaaa', 'aa')────┐

│ 2 │

└───────────────────────────────┘



Возвращает количество вхождений подстроки.

Для поиска без учета регистра, используйте функции countSubstringsCaseInsensitive или countSubstringsCaseInsensitiveUTF8

Синтаксис

countSubstrings ( haystack , needle [ , start_pos ] )



Аргументы

haystack — строка, в которой ведется поиск. String.

— строка, в которой ведется поиск. String. needle — искомая подстрока. String.

— искомая подстрока. String. start_pos — позиция первого символа в строке, с которого начнется поиск. Необязательный параметр. UInt.

Возвращаемые значения

Число вхождений.

Тип: UInt64.

Примеры

Запрос:

SELECT countSubstrings ( 'foobar.com' , '.' ) ;



Результат:

┌─countSubstrings('foobar.com', '.')─┐

│ 1 │

└────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT countSubstrings ( 'aaaa' , 'aa' ) ;



Результат:

┌─countSubstrings('aaaa', 'aa')─┐

│ 2 │

└───────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT countSubstrings ( 'abc___abc' , 'abc' , 4 ) ;



Результат:

┌─countSubstrings('abc___abc', 'abc', 4)─┐

│ 1 │

└────────────────────────────────────────┘



Возвращает количество вхождений подстроки без учета регистра.

Синтаксис

countSubstringsCaseInsensitive ( haystack , needle [ , start_pos ] )



Аргументы

haystack — строка, в которой ведется поиск. String.

— строка, в которой ведется поиск. String. needle — искомая подстрока. String.

— искомая подстрока. String. start_pos — позиция первого символа в строке, с которого начнется поиск. Необязательный параметр. UInt.

Возвращаемые значения

Число вхождений.

Тип: UInt64.

Примеры

Запрос:

select countSubstringsCaseInsensitive ( 'aba' , 'B' ) ;



Результат:

┌─countSubstringsCaseInsensitive('aba', 'B')─┐

│ 1 │

└────────────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT countSubstringsCaseInsensitive ( 'foobar.com' , 'CoM' ) ;



Результат:

┌─countSubstringsCaseInsensitive('foobar.com', 'CoM')─┐

│ 1 │

└─────────────────────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT countSubstringsCaseInsensitive ( 'abC___abC' , 'aBc' , 2 ) ;



Результат:

┌─countSubstringsCaseInsensitive('abC___abC', 'aBc', 2)─┐

│ 1 │

└───────────────────────────────────────────────────────┘



Возвращает количество вхождений подстроки в UTF-8 без учета регистра.

Синтаксис

SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8 ( haystack , needle [ , start_pos ] )



Аргументы

haystack — строка, в которой ведется поиск. String.

— строка, в которой ведется поиск. String. needle — искомая подстрока. String.

— искомая подстрока. String. start_pos — позиция первого символа в строке, с которого начнется поиск. Необязательный параметр. UInt.

Возвращаемые значения

Число вхождений.

Тип: UInt64.

Примеры

Запрос:

SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8 ( 'абв' , 'A' ) ;



Результат:

┌─countSubstringsCaseInsensitiveUTF8('абв', 'A')─┐

│ 1 │

└────────────────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8 ( 'аБв__АбВ__абв' , 'Абв' ) ;



Результат: