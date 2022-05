Функции для работы со строками

CREATE TABLE key_val ( ` key1 ` String , ` key2 ` String , ` value ` UInt32 ) ENGINE = TinyLog

INSERT INTO key_val VALUES ( 'Hello, ' , 'World' , 1 ) ( 'Hello, ' , 'World' , 2 ) ( 'Hello, ' , 'World!' , 3 ) ( 'Hello' , ', World!' , 2 )

SELECT * from key_val