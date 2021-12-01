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Функции округления

Возвращает наибольшее круглое число, которое меньше или равно, чем x. Круглым называется число, кратное 1 / 10N или ближайшее к нему число соответствующего типа данных, если 1 / 10N не представимо точно. N - целочисленная константа, не обязательный параметр. По умолчанию - ноль, что означает - округлять до целого числа. N может быть отрицательным.

Примеры: floor(123.45, 1) = 123.4, floor(123.45, -1) = 120.

x - любой числовой тип. Результат - число того же типа. Для целочисленных аргументов имеет смысл округление с отрицательным значением N (для неотрицательных N, функция ничего не делает). В случае переполнения при округлении (например, floor(-128, -1)), возвращается implementation specific результат.

Возвращает наименьшее круглое число, которое больше или равно, чем x. В остальном, аналогично функции floor, см. выше.

Округляет значение до указанного десятичного разряда.

Функция возвращает ближайшее значение указанного порядка. В случае, когда заданное число равноудалено от чисел необходимого порядка, для типов с плавающей точкой (Float32/64) функция возвращает то из них, которое имеет ближайшую чётную цифру (банковское округление), для типов с фиксированной точкой (Decimal) функция использует округление в бо́льшую по модулю сторону (математическое округление).

round ( expression [ , decimal_places ] )



Аргументы

expression — число для округления. Может быть любым выражением, возвращающим числовой тип данных.

— число для округления. Может быть любым выражением, возвращающим числовой тип данных. decimal-places — целое значение. Если decimal-places > 0 , то функция округляет значение справа от запятой. Если decimal-places < 0 то функция округляет значение слева от запятой. Если decimal-places = 0 , то функция округляет значение до целого. В этом случае аргумент можно опустить.

— целое значение.

Возвращаемое значение:

Округлённое значение того же типа, что и входящее.

Пример использования с Float

SELECT number / 2 AS x , round ( x ) FROM system . numbers LIMIT 3



┌───x─┬─round(divide(number, 2))─┐

│ 0 │ 0 │

│ 0.5 │ 0 │

│ 1 │ 1 │

└─────┴──────────────────────────┘



Пример использования с Decimal

SELECT cast ( number / 2 AS Decimal ( 10 , 4 ) ) AS x , round ( x ) FROM system . numbers LIMIT 3



┌──────x─┬─round(CAST(divide(number, 2), 'Decimal(10, 4)'))─┐

│ 0.0000 │ 0.0000 │

│ 0.5000 │ 1.0000 │

│ 1.0000 │ 1.0000 │

└────────┴──────────────────────────────────────────────────┘



Примеры округления

Округление до ближайшего числа.

round(3.2, 0) = 3

round(4.1267, 2) = 4.13

round(22,-1) = 20

round(467,-2) = 500

round(-467,-2) = -500



Банковское округление.

round(3.5) = 4

round(4.5) = 4

round(3.55, 1) = 3.6

round(3.65, 1) = 3.6



Смотрите также

Округляет число до указанного десятичного разряда.

Если округляемое число равноудалено от соседних чисел, то используется банковское округление. Банковское округление (англ. banker's rounding) — метод округления дробных чисел. Если округляемое число равноудалено от соседних чисел, то оно округляется до ближайшей чётной цифры заданного десятичного разряда. К примеру, 3,5 округляется до 4, а 2,5 до 2.



Этот метод округления, используемый по умолчанию для чисел с плавающей запятой, определён в стандарте [IEEE 754](https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754#Roundings_to_nearest). Функция [round](#rounding_functions-round) также округляет числа с плавающей запятой по этому методу. Функция `roundBankers` округляет не только числа с плавающей запятой, но и целые числа методом банковского округления, например, `roundBankers(45, -1) = 40`.



В других случаях функция округляет к ближайшему целому.

Банковское округление позволяет уменьшить влияние округления чисел на результат суммирования или вычитания этих чисел.

Пример суммирования чисел 1.5, 2.5, 3.5 и 4.5 с различным округлением:

Без округления: 1.5 + 2.5 + 3.5 + 4.5 = 12.

Банковское округление: 2 + 2 + 4 + 4 = 12.

Округление до ближайшего целого: 2 + 3 + 4 + 5 = 14.

Синтаксис

roundBankers ( expression [ , decimal_places ] )



Аргументы

expression — число для округления. Может быть любым выражением, возвращающим числовой тип данных.

— число для округления. Может быть любым выражением, возвращающим числовой тип данных. decimal-places — десятичный разряд. Целое число. decimal-places > 0 — функция округляет значение выражения до ближайшего чётного числа на соответствующей позиции справа от запятой. Например, roundBankers(3.55, 1) = 3.6 . decimal-places < 0 — функция округляет значение выражения до ближайшего чётного числа на соответствующей позиции слева от запятой. Например, roundBankers(24.55, -1) = 20 . decimal-places = 0 — функция округляет значение до целого. В этом случае аргумент можно не передавать. Например, roundBankers(2.5) = 2 .

— десятичный разряд. Целое число.

Возвращаемое значение

Округлённое значение по методу банковского округления.

Пример использования

Запрос:

SELECT number / 2 AS x , roundBankers ( x , 0 ) AS b fROM system . numbers limit 10



Результат:

┌───x─┬─b─┐

│ 0 │ 0 │

│ 0.5 │ 0 │

│ 1 │ 1 │

│ 1.5 │ 2 │

│ 2 │ 2 │

│ 2.5 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 3.5 │ 4 │

│ 4 │ 4 │

│ 4.5 │ 4 │

└─────┴───┘



Примеры банковского округления

roundBankers(0.4) = 0

roundBankers(-3.5) = -4

roundBankers(4.5) = 4

roundBankers(3.55, 1) = 3.6

roundBankers(3.65, 1) = 3.6

roundBankers(10.35, 1) = 10.4

roundBankers(10.755, 2) = 10,76



Смотрите также

Принимает число. Если число меньше единицы - возвращает 0. Иначе округляет число вниз до ближайшей (целой неотрицательной) степени двух.

Принимает число. Если число меньше единицы - возвращает 0. Иначе округляет число вниз до чисел из набора: 1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000. Эта функция специфична для Яндекс.Метрики и предназначена для реализации отчёта по длительности визита.

Принимает число. Если число меньше 18 - возвращает 0. Иначе округляет число вниз до чисел из набора: 18, 25, 35, 45, 55. Эта функция специфична для Яндекс.Метрики и предназначена для реализации отчёта по возрасту посетителей.