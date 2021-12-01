Функции округления
floor(x[, N])
Возвращает наибольшее круглое число, которое меньше или равно, чем x. Круглым называется число, кратное 1 / 10N или ближайшее к нему число соответствующего типа данных, если 1 / 10N не представимо точно. N - целочисленная константа, не обязательный параметр. По умолчанию - ноль, что означает - округлять до целого числа. N может быть отрицательным.
Примеры:
floor(123.45, 1) = 123.4, floor(123.45, -1) = 120.
x - любой числовой тип. Результат - число того же типа.
Для целочисленных аргументов имеет смысл округление с отрицательным значением N (для неотрицательных N, функция ничего не делает).
В случае переполнения при округлении (например, floor(-128, -1)), возвращается implementation specific результат.
ceil(x[, N])
Возвращает наименьшее круглое число, которое больше или равно, чем x. В остальном, аналогично функции floor, см. выше.
round(x[, N])
Округляет значение до указанного десятичного разряда.
Функция возвращает ближайшее значение указанного порядка. В случае, когда заданное число равноудалено от чисел необходимого порядка, для типов с плавающей точкой (Float32/64) функция возвращает то из них, которое имеет ближайшую чётную цифру (банковское округление), для типов с фиксированной точкой (Decimal) функция использует округление в бо́льшую по модулю сторону (математическое округление).
round(expression [, decimal_places])
Аргументы
expression— число для округления. Может быть любым выражением, возвращающим числовой тип данных.
decimal-places— целое значение.
- Если
decimal-places > 0, то функция округляет значение справа от запятой.
- Если
decimal-places < 0то функция округляет значение слева от запятой.
- Если
decimal-places = 0, то функция округляет значение до целого. В этом случае аргумент можно опустить.
- Если
Возвращаемое значение:
Округлённое значение того же типа, что и входящее.
Примеры
Пример использования с Float
SELECT number / 2 AS x, round(x) FROM system.numbers LIMIT 3
┌───x─┬─round(divide(number, 2))─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
└─────┴──────────────────────────┘
Пример использования с Decimal
SELECT cast(number / 2 AS Decimal(10,4)) AS x, round(x) FROM system.numbers LIMIT 3
┌──────x─┬─round(CAST(divide(number, 2), 'Decimal(10, 4)'))─┐
│ 0.0000 │ 0.0000 │
│ 0.5000 │ 1.0000 │
│ 1.0000 │ 1.0000 │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
Примеры округления
Округление до ближайшего числа.
round(3.2, 0) = 3
round(4.1267, 2) = 4.13
round(22,-1) = 20
round(467,-2) = 500
round(-467,-2) = -500
Банковское округление.
round(3.5) = 4
round(4.5) = 4
round(3.55, 1) = 3.6
round(3.65, 1) = 3.6
Смотрите также
roundBankers
Округляет число до указанного десятичного разряда.
Если округляемое число равноудалено от соседних чисел, то используется банковское округление.
Банковское округление (англ. banker's rounding) — метод округления дробных чисел. Если округляемое число равноудалено от соседних чисел, то оно округляется до ближайшей чётной цифры заданного десятичного разряда. К примеру, 3,5 округляется до 4, а 2,5 до 2.
Этот метод округления, используемый по умолчанию для чисел с плавающей запятой, определён в стандарте [IEEE 754](https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754#Roundings_to_nearest). Функция [round](#rounding_functions-round) также округляет числа с плавающей запятой по этому методу. Функция `roundBankers` округляет не только числа с плавающей запятой, но и целые числа методом банковского округления, например, `roundBankers(45, -1) = 40`.
В других случаях функция округляет к ближайшему целому.
Банковское округление позволяет уменьшить влияние округления чисел на результат суммирования или вычитания этих чисел.
Пример суммирования чисел 1.5, 2.5, 3.5 и 4.5 с различным округлением:
- Без округления: 1.5 + 2.5 + 3.5 + 4.5 = 12.
- Банковское округление: 2 + 2 + 4 + 4 = 12.
- Округление до ближайшего целого: 2 + 3 + 4 + 5 = 14.
Синтаксис
roundBankers(expression [, decimal_places])
Аргументы
expression— число для округления. Может быть любым выражением, возвращающим числовой тип данных.
decimal-places— десятичный разряд. Целое число.
decimal-places > 0— функция округляет значение выражения до ближайшего чётного числа на соответствующей позиции справа от запятой. Например,
roundBankers(3.55, 1) = 3.6.
decimal-places < 0— функция округляет значение выражения до ближайшего чётного числа на соответствующей позиции слева от запятой. Например,
roundBankers(24.55, -1) = 20.
decimal-places = 0— функция округляет значение до целого. В этом случае аргумент можно не передавать. Например,
roundBankers(2.5) = 2.
Возвращаемое значение
Округлённое значение по методу банковского округления.
Пример использования
Запрос:
SELECT number / 2 AS x, roundBankers(x, 0) AS b fROM system.numbers limit 10
Результат:
┌───x─┬─b─┐
│ 0 │ 0 │
│ 0.5 │ 0 │
│ 1 │ 1 │
│ 1.5 │ 2 │
│ 2 │ 2 │
│ 2.5 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3.5 │ 4 │
│ 4 │ 4 │
│ 4.5 │ 4 │
└─────┴───┘
Примеры банковского округления
roundBankers(0.4) = 0
roundBankers(-3.5) = -4
roundBankers(4.5) = 4
roundBankers(3.55, 1) = 3.6
roundBankers(3.65, 1) = 3.6
roundBankers(10.35, 1) = 10.4
roundBankers(10.755, 2) = 10,76
Смотрите также
roundToExp2(num)
Принимает число. Если число меньше единицы - возвращает 0. Иначе округляет число вниз до ближайшей (целой неотрицательной) степени двух.
roundDuration(num)
Принимает число. Если число меньше единицы - возвращает 0. Иначе округляет число вниз до чисел из набора: 1, 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 7200, 18000, 36000. Эта функция специфична для Яндекс.Метрики и предназначена для реализации отчёта по длительности визита.
roundAge(num)
Принимает число. Если число меньше 18 - возвращает 0. Иначе округляет число вниз до чисел из набора: 18, 25, 35, 45, 55. Эта функция специфична для Яндекс.Метрики и предназначена для реализации отчёта по возрасту посетителей.