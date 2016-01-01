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Регулярные функции

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ОбзорОбзор всех функций.
Машинное обучениеФункции для машинного обучения.
ИнтроспекцияФункции для интроспекции ClickHouse.
arrayJoinФункция arrayJoin, которая берет каждую строку и генерирует набор строк (разворачивает)
Поиск в строкахФункции для поиска в строках.
ХэшФункции хеширования.
UUIDФункции для работы с UUID.
Временные рядыФункции для анализа данных временных рядов.
Случайные числаФункции для генерации случайных чисел.
NLPФункции для обработки естественного языка.
УсловныеУсловные функции.
NullableФункции для работы с NULL.
БитовыеБитовые функции.
Временное окноФункции, которые возвращают включительную нижнюю и исключительную верхнюю границы соответствующего окна.
IP адресФункции для работы с IPv4 и IPv6 адресами.
Разделение строкФункции для разделения строк.
КортежиФункции для работы с кортежами.
Замена строкФункции для замены строк.
Пользовательские функцииПользовательские функции.
СравнениеФункции сравнения (равно, меньше, больше и т.д.)
ДругиеФункции, которые не подходят ни под одну другую категорию.
JSONФункции для работы с JSON.
URLФункции для работы с URL.
КодированиеФункции для кодирования данных.
ULIDФункции для работы с ULID.
КартыФункции для работы с картами.
СловариФункции для работы со словарями.
INОператоры IN
ФайлыФункция файла.
МассивыФункции для работы с массивами.
СтрокаФункции для работы со строками. (Функции для поиска в строках и для замены в строках описаны отдельно.)
Дата и времяФункции для работы с датами и временем.
ЛогическиеФункции, которые выполняют логические операции над аргументами произвольных числовых типов.
ОкруглениеФункции для округления.
uniqThetaФункции uniqTheta работают с двумя объектами uniqThetaSketch для выполнения вычислений операций над множествами, таких как ∪ / ∩ / ×.
РасстояниеФункции для вычисления норм векторов, расстояний, нормализации и общих операций в линейной алгебре и машинном обучении.
BitmapФункции для битмапов.
МатематикаМатематические функции.
ШифрованиеФункции для шифрования.
АрифметическиеФункции для выполнения арифметических операций над UInt, Int или Float типами.
Встраиваемые словариФункции для работы с встраиваемыми словарями
Преобразование типовФункции для преобразования из одного типа в другой тип.