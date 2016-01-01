Регулярные функции

|Обзор
|Обзор всех функций.
|Машинное обучение
|Функции для машинного обучения.
|Интроспекция
|Функции для интроспекции ClickHouse.
|arrayJoin
|Функция arrayJoin, которая берет каждую строку и генерирует набор строк (разворачивает)
|Поиск в строках
|Функции для поиска в строках.
|Хэш
|Функции хеширования.
|UUID
|Функции для работы с UUID.
|Временные ряды
|Функции для анализа данных временных рядов.
|Случайные числа
|Функции для генерации случайных чисел.
|NLP
|Функции для обработки естественного языка.
|Условные
|Условные функции.
|Nullable
|Функции для работы с NULL.
|Битовые
|Битовые функции.
|Временное окно
|Функции, которые возвращают включительную нижнюю и исключительную верхнюю границы соответствующего окна.
|IP адрес
|Функции для работы с IPv4 и IPv6 адресами.
|Разделение строк
|Функции для разделения строк.
|Кортежи
|Функции для работы с кортежами.
|Замена строк
|Функции для замены строк.
|Пользовательские функции
|Пользовательские функции.
|Сравнение
|Функции сравнения (равно, меньше, больше и т.д.)
|Другие
|Функции, которые не подходят ни под одну другую категорию.
|JSON
|Функции для работы с JSON.
|URL
|Функции для работы с URL.
|Кодирование
|Функции для кодирования данных.
|ULID
|Функции для работы с ULID.
|Карты
|Функции для работы с картами.
|Словари
|Функции для работы со словарями.
|IN
|Операторы IN
|Файлы
|Функция файла.
|Массивы
|Функции для работы с массивами.
|Строка
|Функции для работы со строками. (Функции для поиска в строках и для замены в строках описаны отдельно.)
|Дата и время
|Функции для работы с датами и временем.
|Логические
|Функции, которые выполняют логические операции над аргументами произвольных числовых типов.
|Округление
|Функции для округления.
|uniqTheta
|Функции uniqTheta работают с двумя объектами uniqThetaSketch для выполнения вычислений операций над множествами, таких как ∪ / ∩ / ×.
|Расстояние
|Функции для вычисления норм векторов, расстояний, нормализации и общих операций в линейной алгебре и машинном обучении.
|Bitmap
|Функции для битмапов.
|Математика
|Математические функции.
|Шифрование
|Функции для шифрования.
|Арифметические
|Функции для выполнения арифметических операций над
UInt,
Int или
Float типами.
|Встраиваемые словари
|Функции для работы с встраиваемыми словарями
|Преобразование типов
|Функции для преобразования из одного типа в другой тип.