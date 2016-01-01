Регулярные функции

Обзор Обзор всех функций.

Машинное обучение Функции для машинного обучения.

Интроспекция Функции для интроспекции ClickHouse.

arrayJoin Функция arrayJoin, которая берет каждую строку и генерирует набор строк (разворачивает)

Поиск в строках Функции для поиска в строках.

Хэш Функции хеширования.

UUID Функции для работы с UUID.

Временные ряды Функции для анализа данных временных рядов.

Случайные числа Функции для генерации случайных чисел.

NLP Функции для обработки естественного языка.

Условные Условные функции.

Nullable Функции для работы с NULL.

Битовые Битовые функции.

Временное окно Функции, которые возвращают включительную нижнюю и исключительную верхнюю границы соответствующего окна.

IP адрес Функции для работы с IPv4 и IPv6 адресами.

Разделение строк Функции для разделения строк.

Кортежи Функции для работы с кортежами.

Замена строк Функции для замены строк.

Пользовательские функции Пользовательские функции.

Сравнение Функции сравнения (равно, меньше, больше и т.д.)

Другие Функции, которые не подходят ни под одну другую категорию.

JSON Функции для работы с JSON.

URL Функции для работы с URL.

Кодирование Функции для кодирования данных.

ULID Функции для работы с ULID.

Карты Функции для работы с картами.

Словари Функции для работы со словарями.

IN Операторы IN

Файлы Функция файла.

Массивы Функции для работы с массивами.

Строка Функции для работы со строками. (Функции для поиска в строках и для замены в строках описаны отдельно.)

Дата и время Функции для работы с датами и временем.

Логические Функции, которые выполняют логические операции над аргументами произвольных числовых типов.

Округление Функции для округления.

uniqTheta Функции uniqTheta работают с двумя объектами uniqThetaSketch для выполнения вычислений операций над множествами, таких как ∪ / ∩ / ×.

Расстояние Функции для вычисления норм векторов, расстояний, нормализации и общих операций в линейной алгебре и машинном обучении.

Bitmap Функции для битмапов.

Математика Математические функции.

Шифрование Функции для шифрования.

Арифметические Функции для выполнения арифметических операций над UInt , Int или Float типами.

Встраиваемые словари Функции для работы с встраиваемыми словарями