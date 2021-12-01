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Функции генерации псевдослучайных чисел

Используются не криптографические генераторы псевдослучайных чисел.

Все функции принимают ноль аргументов или один аргумент. В случае, если передан аргумент - он может быть любого типа, и его значение никак не используется. Этот аргумент нужен только для того, чтобы предотвратить склейку одинаковых выражений - чтобы две разные записи одной функции возвращали разные столбцы, с разными случайными числами.

rand

Возвращает псевдослучайное число типа UInt32, равномерно распределённое среди всех чисел типа UInt32. Используется linear congruential generator.

rand64

Возвращает псевдослучайное число типа UInt64, равномерно распределённое среди всех чисел типа UInt64. Используется linear congruential generator.

randConstant

Создает константный столбец с псевдослучайным значением.

Синтаксис

randConstant([x])

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Псевдослучайное число.

Тип: UInt32.

Пример

Запрос:

SELECT rand(), rand(1), rand(number), randConstant(), randConstant(1), randConstant(number)
FROM numbers(3)

Результат:

┌─────rand()─┬────rand(1)─┬─rand(number)─┬─randConstant()─┬─randConstant(1)─┬─randConstant(number)─┐
│ 3047369878 │ 4132449925 │   4044508545 │     2740811946 │      4229401477 │           1924032898 │
│ 2938880146 │ 1267722397 │   4154983056 │     2740811946 │      4229401477 │           1924032898 │
│  956619638 │ 4238287282 │   1104342490 │     2740811946 │      4229401477 │           1924032898 │
└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

Случайные функции для работы со строками

randomString

randomFixedString

randomPrintableASCII

randomStringUTF8

fuzzBits

Синтаксис

fuzzBits([s], [prob])

Инвертирует каждый бит s с вероятностью prob.

Аргументы

  • sString or FixedString
  • prob — constant Float32/64

Возвращаемое значение

Измененная случайным образом строка с тем же типом, что и s.

Пример

Запрос:

SELECT fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)
FROM numbers(3)

Результат:

┌─fuzzBits(materialize('abacaba'), 0.1)─┐
│ abaaaja                               │
│ a*cjab+                               │
│ aeca2A                                │
└───────────────────────────────────────┘