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Функции генерации псевдослучайных чисел

Используются не криптографические генераторы псевдослучайных чисел.

Все функции принимают ноль аргументов или один аргумент. В случае, если передан аргумент - он может быть любого типа, и его значение никак не используется. Этот аргумент нужен только для того, чтобы предотвратить склейку одинаковых выражений - чтобы две разные записи одной функции возвращали разные столбцы, с разными случайными числами.

Возвращает псевдослучайное число типа UInt32, равномерно распределённое среди всех чисел типа UInt32. Используется linear congruential generator.

Возвращает псевдослучайное число типа UInt64, равномерно распределённое среди всех чисел типа UInt64. Используется linear congruential generator.

Создает константный столбец с псевдослучайным значением.

Синтаксис

randConstant ( [ x ] )



Аргументы

x — выражение, возвращающее значение одного из поддерживаемых типов данных. Значение используется, чтобы избежать склейки одинаковых выражений, если функция вызывается несколько раз в одном запросе. Необязательный параметр.

Возвращаемое значение

Псевдослучайное число.

Тип: UInt32.

Пример

Запрос:

SELECT rand ( ) , rand ( 1 ) , rand ( number ) , randConstant ( ) , randConstant ( 1 ) , randConstant ( number )

FROM numbers ( 3 )



Результат:

┌─────rand()─┬────rand(1)─┬─rand(number)─┬─randConstant()─┬─randConstant(1)─┬─randConstant(number)─┐

│ 3047369878 │ 4132449925 │ 4044508545 │ 2740811946 │ 4229401477 │ 1924032898 │

│ 2938880146 │ 1267722397 │ 4154983056 │ 2740811946 │ 4229401477 │ 1924032898 │

│ 956619638 │ 4238287282 │ 1104342490 │ 2740811946 │ 4229401477 │ 1924032898 │

└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘



Случайные функции для работы со строками

Синтаксис

fuzzBits ( [ s ] , [ prob ] )



Инвертирует каждый бит s с вероятностью prob .

Аргументы

s — String or FixedString

— or prob — constant Float32/64

Возвращаемое значение

Измененная случайным образом строка с тем же типом, что и s .

Пример

Запрос:

SELECT fuzzBits ( materialize ( 'abacaba' ) , 0.1 )

FROM numbers ( 3 )



Результат: