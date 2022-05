Прочие функции

CREATE TABLE test

(

` key ` Int32 ,

` u8 ` UInt8 ,

` u16 ` UInt16 ,

` u32 ` UInt32 ,

` u64 ` UInt64 ,

` i8 ` Int8 ,

` i16 ` Int16 ,

` i32 ` Int32 ,

` i64 ` Int64 ,

` f32 ` Float32 ,

` f64 ` Float64

)

ENGINE = MergeTree

ORDER BY key ;



INSERT INTO test VALUES ( 1 , 8 , 16 , 32 , 64 , - 8 , - 16 , - 32 , - 64 , 32.32 , 64.64 ) ;



SELECT key , byteSize ( u8 ) AS ` byteSize(UInt8) ` , byteSize ( u16 ) AS ` byteSize(UInt16) ` , byteSize ( u32 ) AS ` byteSize(UInt32) ` , byteSize ( u64 ) AS ` byteSize(UInt64) ` , byteSize ( i8 ) AS ` byteSize(Int8) ` , byteSize ( i16 ) AS ` byteSize(Int16) ` , byteSize ( i32 ) AS ` byteSize(Int32) ` , byteSize ( i64 ) AS ` byteSize(Int64) ` , byteSize ( f32 ) AS ` byteSize(Float32) ` , byteSize ( f64 ) AS ` byteSize(Float64) ` FROM test ORDER BY key ASC FORMAT Vertical ;