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Математические функции

Все функции возвращают число типа Float64. Точность результата близка к максимально возможной, но результат может не совпадать с наиболее близким к соответствующему вещественному числу машинно представимым числом.

Возвращает число типа Float64, близкое к числу e.

Возвращает число типа Float64, близкое к числу π.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к экспоненте от аргумента.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к натуральному логарифму от аргумента.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к 2 в степени x.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к двоичному логарифму от аргумента.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к 10 в степени x.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к десятичному логарифму от аргумента.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к квадратному корню от аргумента.

Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к кубическому корню от аргумента.

Если x неотрицательно, то erf(x / σ√2) - вероятность того, что случайная величина, имеющая нормальное распределение со среднеквадратичным отклонением σ, принимает значение, отстоящее от мат. ожидания больше чем на x.

Пример (правило трёх сигм):

SELECT erf ( 3 / sqrt ( 2 ) ) ;



┌─erf(divide(3, sqrt(2)))─┐

│ 0.9973002039367398 │

└─────────────────────────┘



Принимает числовой аргумент, возвращает число типа Float64, близкое к 1 - erf(x), но без потери точности для больших x.

Логарифм от гамма функции.

Гамма функция.

Синус.

Косинус.

Тангенс.

Арксинус.

Арккосинус.

Арктангенс.

Принимает два числовых аргумента x и y. Возвращает число типа Float64, близкое к x в степени y.

Гиперболический косинус.

Синтаксис

cosh ( x )



Аргументы

x — угол в радианах. Значения из интервала: -∞ < x < +∞ . Float64.

Возвращаемое значение

Значения из интервала: 1 <= cosh(x) < +∞ .

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT cosh ( 0 ) ;



Результат:

┌─cosh(0)──┐

│ 1 │

└──────────┘



Обратный гиперболический косинус.

Синтаксис

acosh ( x )



Аргументы

x — гиперболический косинус угла. Значения из интервала: 1 <= x < +∞ . Float64.

Возвращаемое значение

Угол в радианах. Значения из интервала: 0 <= acosh(x) < +∞ .

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT acosh ( 1 ) ;



Результат:

┌─acosh(1)─┐

│ 0 │

└──────────┘



Смотрите также

Гиперболический синус.

Синтаксис

sinh ( x )



Аргументы

x — угол в радианах. Значения из интервала: -∞ < x < +∞ . Float64.

Возвращаемое значение

Значения из интервала: -∞ < sinh(x) < +∞ .

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT sinh ( 0 ) ;



Результат:

┌─sinh(0)──┐

│ 0 │

└──────────┘



Обратный гиперболический синус.

Синтаксис

asinh ( x )



Аргументы

x — гиперболический синус угла. Значения из интервала: -∞ < x < +∞ . Float64.

Возвращаемое значение

Угол в радианах. Значения из интервала: -∞ < asinh(x) < +∞ .

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT asinh ( 0 ) ;



Результат:

┌─asinh(0)─┐

│ 0 │

└──────────┘



Смотрите также

Обратный гиперболический тангенс.

Синтаксис

atanh ( x )



Аргументы

x — гиперболический тангенс угла. Значения из интервала: –1 < x < 1 . Float64.

Возвращаемое значение

Угол в радианах. Значения из интервала: -∞ < atanh(x) < +∞ .

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT atanh ( 0 ) ;



Результат:

┌─atanh(0)─┐

│ 0 │

└──────────┘



Функция вычисляет угол в радианах между положительной осью x и линией, проведенной из начала координат в точку (x, y) ≠ (0, 0) .

Синтаксис

atan2 ( y , x )



Аргументы

y — координата y точки, в которую проведена линия. Float64.

— координата y точки, в которую проведена линия. Float64. x — координата х точки, в которую проведена линия. Float64.

Возвращаемое значение

Угол θ в радианах из интервала: −π < θ ≤ π .

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT atan2 ( 1 , 1 ) ;



Результат:

┌────────atan2(1, 1)─┐

│ 0.7853981633974483 │

└────────────────────┘



Вычисляет длину гипотенузы прямоугольного треугольника. При использовании этой функции не возникает проблем при возведении в квадрат очень больших или очень малых чисел.

Синтаксис

hypot ( x , y )



Аргументы

x — первый катет прямоугольного треугольника. Float64.

— первый катет прямоугольного треугольника. Float64. y — второй катет прямоугольного треугольника. Float64.

Возвращаемое значение

Длина гипотенузы прямоугольного треугольника.

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT hypot ( 1 , 1 ) ;



Результат:

┌────────hypot(1, 1)─┐

│ 1.4142135623730951 │

└────────────────────┘



Вычисляет log(1+x) . Функция log1p(x) является более точной, чем функция log(1+x) для малых значений x.

Синтаксис

log1p ( x )



Аргументы

x — значения из интервала: -1 < x < +∞ . Float64.

Возвращаемое значение

Значения из интервала: -∞ < log1p(x) < +∞ .

Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT log1p ( 0 ) ;



Результат:

┌─log1p(0)─┐

│ 0 │

└──────────┘



Смотрите также

Возвращает знак действительного числа.

Синтаксис

sign ( x )



Аргумент

x — Значения от -∞ до +∞ . Любой числовой тип, поддерживаемый ClickHouse.

Возвращаемое значение

-1 если x < 0

0 если x = 0

1 если x > 0

Примеры

Результат sign() для нуля:

SELECT sign ( 0 ) ;



Результат:

┌─sign(0)─┐

│ 0 │

└─────────┘



Результат sign() для положительного аргумента:

SELECT sign ( 1 ) ;



Результат:

┌─sign(1)─┐

│ 1 │

└─────────┘



Результат sign() для отрицательного аргумента:

SELECT sign ( - 1 ) ;



Результат: