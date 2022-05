On this page

Логические функции

Логические функции производят логические операции над любыми числовыми типами, а возвращают число типа UInt8, равное 0, 1, а в некоторых случаях NULL .

Ноль в качестве аргумента считается ложью , а любое ненулевое значение — истиной .

Вычисляет результат логической конъюнкции между двумя и более значениями. Соответствует оператору логического "И".

Синтаксис

and ( val1 , val2 . . . )



Чтобы вычислять функцию and по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение vali вычисляется только для строк, где условие (val1 AND val2 AND ... AND val{i-1}) верно. Например, при выполнении запроса SELECT and(number = 2, intDiv(1, number)) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль.

Аргументы

val1, val2, ... — список из как минимум двух значений. Int, UInt, Float или Nullable.

Возвращаемое значение

0 , если среди аргументов есть хотя бы один нуль.

, если среди аргументов есть хотя бы один нуль. NULL , если среди аргументов нет нулей, но есть хотя бы один NULL .

, если среди аргументов нет нулей, но есть хотя бы один . 1 , в остальных случаях.

Тип: UInt8 или Nullable(UInt8).

Пример

Запрос:

SELECT and ( 0 , 1 , - 2 ) ;



Результат:

┌─and(0, 1, -2)─┐

│ 0 │

└───────────────┘



Со значениями NULL :

SELECT and ( NULL , 1 , 10 , - 2 ) ;



Результат:

┌─and(NULL, 1, 10, -2)─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │

└──────────────────────┘



Вычисляет результат логической дизъюнкции между двумя и более значениями. Соответствует оператору логического "ИЛИ".

Синтаксис

or ( val1 , val2 . . . )



Чтобы вычислять функцию or по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение vali вычисляется только для строк, где условие ((NOT val1) AND (NOT val2) AND ... AND (NOT val{i-1})) верно. Например, при выполнении запроса SELECT or(number = 0, intDiv(1, number) != 0) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль.

Аргументы

val1, val2, ... — список из как минимум двух значений. Int, UInt, Float или Nullable.

Returned value

1 , если среди аргументов есть хотя бы одно ненулевое число.

, если среди аргументов есть хотя бы одно ненулевое число. 0 , если среди аргументов только нули.

, если среди аргументов только нули. NULL , если среди аргументов нет ненулевых значений, и есть NULL .

Тип: UInt8 или Nullable(UInt8).

Пример

Запрос:

SELECT or ( 1 , 0 , 0 , 2 , NULL ) ;



Результат:

┌─or(1, 0, 0, 2, NULL)─┐

│ 1 │

└──────────────────────┘



Со значениями NULL :

SELECT or ( 0 , NULL ) ;



Результат:

┌─or(0, NULL)─┐

│ ᴺᵁᴸᴸ │

└─────────────┘



Вычисляет результат логического отрицания аргумента. Соответствует оператору логического отрицания.

Синтаксис

not ( val ) ;



Аргументы

val — значение. Int, UInt, Float или Nullable.

Возвращаемое значение

1 , если val — это 0 .

, если — это . 0 , если val — это ненулевое число.

, если — это ненулевое число. NULL , если val — это NULL .

Тип: UInt8 или Nullable(UInt8).

Пример

Запрос:

SELECT NOT ( 1 ) ;



Результат:

┌─not(1)─┐

│ 0 │

└────────┘



Вычисляет результат логической исключающей дизъюнкции между двумя и более значениями. При более чем двух значениях функция работает так: сначала вычисляет XOR для первых двух значений, а потом использует полученный результат при вычислении XOR со следующим значением и так далее.

Синтаксис

xor ( val1 , val2 . . . )



Аргументы

val1, val2, ... — список из как минимум двух значений. Int, UInt, Float или Nullable.

Returned value

1 , для двух значений: если одно из значений является нулем, а второе нет.

, для двух значений: если одно из значений является нулем, а второе нет. 0 , для двух значений: если оба значения одновременно нули или ненулевые числа.

, для двух значений: если оба значения одновременно нули или ненулевые числа. NULL , если среди аргументов хотя бы один NULL .

Тип: UInt8 or Nullable(UInt8).

Пример

Запрос:

SELECT xor ( 0 , 1 , 1 ) ;



Результат: