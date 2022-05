Функции для работы с JSON

SELECT JSONExtractKey ( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 1 ) = 'a'

SELECT JSONExtractKey ( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 2 ) = 'b'

SELECT JSONExtractKey ( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , - 1 ) = 'b'

SELECT JSONExtractKey ( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , - 2 ) = 'a'

SELECT JSONExtractString ( '{"a": "hello", "b": [-100, 200.0, 300]}' , 1 ) = 'hello'