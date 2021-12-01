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Функции для работы с индексами S2

S2 — это система геокодирования, в которой все географические данные представлены на трехмерной сфере (аналогично глобусу).

В библиотеке S2 точки представлены в виде индекса S2 — определенного числа, которое внутренне кодирует точку на поверхности трехмерной единичной сферы, в отличие от традиционных пар (широта, долгота). Чтобы получить индекс S2 для точки, заданной в формате (широта, долгота), используйте функцию geoToS2. Также вы можете использовать функцию s2togeo для получения географических координат, соответствующих заданному S2 индексу точки.

Возвращает S2 индекс точки, соответствующий заданным координатам в формате (долгота, широта) .

Синтаксис

geoToS2 ( lon , lat )



Аргументы

lon — долгота. Float64.

— долгота. Float64. lat — широта. Float64.

Возвращаемое значение

S2 индекс точки.

Тип: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT geoToS2 ( 37.79506683 , 55.71290588 ) AS s2Index ;



Результат:

┌─────────────s2Index─┐

│ 4704772434919038107 │

└─────────────────────┘



Возвращает географические координаты (долгота, широта) , соответствующие заданному S2 индексу точки.

Синтаксис

s2ToGeo ( s2index )



Аргументы

s2index — S2 индекс. UInt64.

Возвращаемые значения

Кортеж их двух значений: tuple(lon,lat) .

Тип: lon — Float64. lat — Float64.

Пример

Запрос:

SELECT s2ToGeo ( 4704772434919038107 ) AS s2Coodrinates ;



Результат:

┌─s2Coodrinates────────────────────────┐

│ (37.79506681471008,55.7129059052841) │

└──────────────────────────────────────┘



Возвращает S2 индексы ячеек, которые являются соседними для заданного S2 индекса. Ячейка в системе S2 представляет собой прямоугольник, ограниченный четырьмя сторонами. Соответственно, у каждой ячейки есть 4 соседние ячейки.

Синтаксис

s2GetNeighbors ( s2index )



Аргументы

s2index — S2 индекс. UInt64.

Возвращаемые значения

Массив, содержащий 4 значения — S2 индекса соседних ячеек: array[s2index1, s2index3, s2index2, s2index4] .

Тип: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT s2GetNeighbors ( 5074766849661468672 ) AS s2Neighbors ;



Результат:

┌─s2Neighbors───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [5074766987100422144,5074766712222515200,5074767536856236032,5074767261978329088] │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Проверяет, пересекаются ли две заданные ячейки или нет.

Синтаксис

s2CellsIntersect ( s2index1 , s2index2 )



Аргументы

siIndex1 , s2index2 — S2 индексы первой и второй ячейки. UInt64.

Возвращаемые значения

1 — ячейки пересекаются.

0 — ячейки не пересекаются.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT s2CellsIntersect ( 9926595209846587392 , 9926594385212866560 ) AS intersect ;



Результат:

┌─intersect─┐

│ 1 │

└───────────┘



Определяет, содержит ли заданный купол указанную точку. Купол представляет собой часть сферы, которая была отрезана плоскостью. Купол задается точкой на сфере и радиусом в градусах.

Синтаксис

s2CapContains ( center , degrees , point )



Аргументы

center — S2 индекс точки, определяющей центр купола. UInt64.

— S2 индекс точки, определяющей центр купола. UInt64. degrees — радиус купола в градусах. Float64.

— радиус купола в градусах. Float64. point — S2 индекс проверяемой точки. UInt64.

Возвращаемые значения

1 — купол содержит точку.

0 — купол не содержит точку.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT s2CapContains ( 1157339245694594829 , 1.0 , 1157347770437378819 ) AS capContains ;



Результат:

┌─capContains─┐

│ 1 │

└─────────────┘



Определяет наименьший купол, содержащий два заданных купола. Купол представляет собой часть сферы, которая была отрезана плоскостью. Купол задается точкой на сфере и радиусом в градусах.

Синтаксис

s2CapUnion ( center1 , radius1 , center2 , radius2 )



Аргументы

center1 , center2 — S2 индексы точек, определяющие два центра куполов. UInt64.

, — S2 индексы точек, определяющие два центра куполов. UInt64. radius1 , radius2 — значения радиусов в градусах, определяющие два радиуса куполов. Float64.

Возвращаемые значения

center — S2 индекс точки, соответствующий центру наименьшего купола, содержащего заданные купола. Тип: UInt64.

— S2 индекс точки, соответствующий центру наименьшего купола, содержащего заданные купола. Тип: UInt64. radius — радиус в градусах наименьшего купола, содержащего заданные купола. Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT s2CapUnion ( 3814912406305146967 , 1.0 , 1157347770437378819 , 1.0 ) AS capUnion ;



Результат:

┌─capUnion───────────────────────────────┐

│ (4534655147792050737,60.2088283994957) │

└────────────────────────────────────────┘



Увеличивает размер ограничивающего прямоугольника, чтобы включить в себя точку, заданную S2 индексом. В системе S2 прямоугольник представлен типом S2Region, называемым S2LatLngRect , который задает прямоугольник в пространстве широта-долгота.

Синтаксис

s2RectAdd ( s2pointLow , s2pointHigh , s2Point )



Аргументы

s2PointLow — S2 индекс нижней точки, которая задает ограничиваюший прямоугольник. UInt64.

— S2 индекс нижней точки, которая задает ограничиваюший прямоугольник. UInt64. s2PointHigh — S2 индекс верхний точки, которая задает ограничиваюший прямоугольник. UInt64.

— S2 индекс верхний точки, которая задает ограничиваюший прямоугольник. UInt64. s2Point — S2 индекс целевой точки, которая будет содержаться увеличенным ограничивающим прямоугольником. UInt64.

Возвращаемые значения

s2PointLow — идентификатор нижней S2 ячейки, соответствующий увеличенному прямоугольнику. Тип: UInt64.

— идентификатор нижней S2 ячейки, соответствующий увеличенному прямоугольнику. Тип: UInt64. s2PointHigh — идентификатор верхней S2 ячейки, соответствующий увеличенному прямоугольнику. Тип: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT s2RectAdd ( 5178914411069187297 , 5177056748191934217 , 5179056748191934217 ) AS rectAdd ;



Результат:

┌─rectAdd───────────────────────────────────┐

│ (5179062030687166815,5177056748191934217) │

└───────────────────────────────────────────┘



Проверяет, содержит ли заданный прямоугольник указанную S2 точку. В системе S2 прямоугольник представлен типом S2Region, называемым S2LatLngRect , который задает прямоугольник в пространстве широта-долгота.

Синтаксис

s2RectContains ( s2PointLow , s2PointHi , s2Point )



Аргументы

s2PointLow — S2 индекс самой низкой точки, которая задает прямоугольник. UInt64.

— S2 индекс самой низкой точки, которая задает прямоугольник. UInt64. s2PointHigh — S2 индекс самой высокой точки, которая задает прямоугольник. UInt64.

— S2 индекс самой высокой точки, которая задает прямоугольник. UInt64. s2Point — S2 индекс проверяемой точки. UInt64.

Возвращаемые значения

1 — прямоугольник содержит заданную точку.

0 — прямоугольник не содержит заданную точку.

Пример

Запрос:

SELECT s2RectContains ( 5179062030687166815 , 5177056748191934217 , 5177914411069187297 ) AS rectContains ;



Результат:

┌─rectContains─┐

│ 0 │

└──────────────┘



Возвращает наименьший прямоугольник, содержащий объединение двух заданных прямоугольников. В системе S2 прямоугольник представлен типом S2Region, называемым S2LatLngRect , который задает прямоугольник в пространстве широта-долгота.

Синтаксис

s2RectUnion ( s2Rect1PointLow , s2Rect1PointHi , s2Rect2PointLow , s2Rect2PointHi )



Аргументы

s2Rect1PointLow , s2Rect1PointHi — значения S2 индекса для самой низкой и самой высокой точек, которые задают первый прямоугольник. UInt64.

, — значения S2 индекса для самой низкой и самой высокой точек, которые задают первый прямоугольник. UInt64. s2Rect2PointLow , s2Rect2PointHi — значения S2 индекса для самой низкой и самой высокой точек, которые задают второй прямоугольник. UInt64.

Возвращаемые значения

s2UnionRect2PointLow — идентификатор нижней ячейки, соответствующей объединенному прямоугольнику. Тип: UInt64.

— идентификатор нижней ячейки, соответствующей объединенному прямоугольнику. Тип: UInt64. s2UnionRect2PointHi — идентификатор верхней ячейки, соответствующей объединенному прямоугольнику. Тип: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT s2RectUnion ( 5178914411069187297 , 5177056748191934217 , 5179062030687166815 , 5177056748191934217 ) AS rectUnion ;



Результат:

┌─rectUnion─────────────────────────────────┐

│ (5179062030687166815,5177056748191934217) │

└───────────────────────────────────────────┘



Возвращает наименьший прямоугольник, содержащий пересечение двух заданных прямоугольников. В системе S2 прямоугольник представлен типом S2Region, называемым S2LatLngRect , который задает прямоугольник в пространстве широта-долгота.

Синтаксис

s2RectIntersection ( s2Rect1PointLow , s2Rect1PointHi , s2Rect2PointLow , s2Rect2PointHi )



Аргументы

s2Rect1PointLow , s2Rect1PointHi — значения S2 индекса для самой низкой и самой высокой точек, которые задают первый прямоугольник. UInt64.

, — значения S2 индекса для самой низкой и самой высокой точек, которые задают первый прямоугольник. UInt64. s2Rect2PointLow , s2Rect2PointHi — значения S2 индекса для самой низкой и самой высокой точек, которые задают второй прямоугольник. UInt64.

Возвращаемые значения

s2UnionRect2PointLow — идентификатор нижней ячейки, соответствующей результирующему прямоугольнику. Тип: UInt64.

— идентификатор нижней ячейки, соответствующей результирующему прямоугольнику. Тип: UInt64. s2UnionRect2PointHi — идентификатор верхней ячейки, соответствующей результирующему прямоугольнику. Тип: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT s2RectIntersection ( 5178914411069187297 , 5177056748191934217 , 5179062030687166815 , 5177056748191934217 ) AS rectIntersection ;



Результат: