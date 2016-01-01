Функции для работы с полигонами

Возвращает геометрический объект WKT (Well Known Text) из различных Гео типов данных. Поддерживаемые объекты WKT:

POINT

POLYGON

MULTIPOLYGON

LINESTRING

MULTILINESTRING

Синтаксис

Параметры

geo_data может быть одним из следующих Гео типов данных или их базовых примитивных типов:

Возвращаемое значение

Геометрический объект WKT POINT возвращается для точки.

возвращается для точки. Геометрический объект WKT POLYGON возвращается для полигона.

возвращается для полигона. Геометрический объект WKT MULTIPOLYGON возвращается для многоугольника.

возвращается для многоугольника. Геометрический объект WKT LINESTRING возвращается для линейной строки.

возвращается для линейной строки. Геометрический объект WKT MULTILINESTRING возвращается для многолинейной строки.

Примеры

TOЧКА из кортежа:

ПОЛИГОН из массива кортежей или массива массивов кортежей:

МНОГОУГОЛЬНИК из массива многомерных массивов кортежей:

Преобразует WKT (Well Known Text) многоугольник в тип многоугольника.

type output MultiPolygon [[[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)],[(4,4),(5,4),(5,5),(4,5),(4,4)]],[[(-10,-10),(-10,-9),(-9,10),(-10,-10)]]]

Строка, начинающаяся с MULTIPOLYGON

Многоугольник

Преобразует WKT (Well Known Text) многоугольник в тип полигона.

type output Polygon [[(2,0),(10,0),(10,10),(0,10),(2,0)]]

Строка, начинающаяся с POLYGON

Полигон

Функция readWKTPoint в ClickHouse анализирует представление точки в формате Well-Known Text (WKT) и возвращает точку во внутреннем формате ClickHouse.

wkt_string : Входная строка WKT, представляющая геометрию точки.

Функция возвращает внутреннее представление ClickHouse геометрии точки.

Анализирует представление WKT (Well Known Text) линейной строки и возвращает его во внутреннем формате ClickHouse.

wkt_string : Входная строка WKT, представляющая геометрию линейной строки.

Функция возвращает внутреннее представление ClickHouse геометрии линейной строки.

Анализирует представление WKT (Well Known Text) многолинейной строки и возвращает его во внутреннем формате ClickHouse.

wkt_string : Входная строка WKT, представляющая геометрию многолинейной строки.

Функция возвращает внутреннее представление ClickHouse геометрии многолинейной строки.

Анализирует представление WKT (Well Known Text) геометрии полигона и возвращает кольцо (замкнутую линейную строку) во внутреннем формате ClickHouse.

wkt_string : Входная строка WKT, представляющая геометрию полигона.

Функция возвращает внутреннее представление ClickHouse кольца (замкнутой линейной строки).

Возвращает true или false в зависимости от того, находится ли один полигон полностью внутри другого полигона. Ссылка https://www.boost.org/doc/libs/1_62_0/libs/geometry/doc/html/geometry/reference/algorithms/within/within_2.html

UInt8, 0 для false, 1 для true

Вычисляет минимальное расстояние между двумя точками, где одна точка принадлежит первому полигону, а вторая — другому полигону. Сферическое означает, что координаты интерпретируются как координаты на чистой и идеальной сфере, что не соответствует действительности для Земли. Использование этой системы координат ускоряет выполнение, но, конечно, не является точным.

Два полигона

Float64

Вычисляет расстояние между двумя полигонами

Два полигона

Float64

Возвращает true, если два полигона равны

Два полигона

UInt8, 0 для false, 1 для true

Вычисляет пространственное теоретическое симметричное отличие (XOR) между двумя полигонами

Полигоны

Многоугольник

То же самое, что и polygonsSymDifferenceSpherical , но координаты находятся в декартовой системе координат; что ближе к модели реальной Земли.

Полигоны

Многоугольник

Вычисляет пересечение (AND) между полигонами, координаты являются сферическими.

Полигоны

Многоугольник

Возвращает true, если второй полигон находится внутри первого полигона.

Два полигона

UInt8, 0 для false, 1 для true

Вычисляет выпуклую оболочку. Ссылка

Координаты находятся в декартовой системе координат.

Многоугольник

Полигон

Вычисляет площадь полигона.

Полигон

Float

Вычисляет объединение (OR).

Полигоны

Многоугольник

Вычисляет периметр полигона.

Это полигон, представляющий Зимбабве:

Вызывает пересечение полигонов.

Полигоны

MultiPolygon

Вычисляет площадь полигона

Полигоны

Float64

Вычисляет периметр полигона.

Полигоны

Float64

Вычисляет объединение полигонов.

Полигоны

MultiPolygon

Для получения дополнительной информации о геометрических системах см. эту презентацию о библиотеке Boost, которая используется в ClickHouse.