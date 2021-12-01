Функции для работы с индексами H3
H3 — это система геокодирования, которая делит поверхность Земли на равные шестиугольные ячейки. Система поддерживает иерархию (вложенность) ячеек, т.е. каждый "родительский" шестиугольник может быть поделен на семь одинаковых вложенных "дочерних" шестиугольников, и так далее.
Уровень вложенности называется "разрешением" и может принимать значение от
0 до
15, где
0 соответствует "базовым" ячейкам самого верхнего уровня (наиболее крупным).
Для каждой точки, имеющей широту и долготу, можно получить 64-битный индекс H3, соответствующий номеру шестриугольной ячейки, где эта точка находится.
Индексы H3 используются, в основном, для геопозиционирования и расчета расстояний.
h3IsValid
Проверяет корректность H3-индекса.
Синтаксис
h3IsValid(h3index)
Параметр
h3index— идентификатор шестриугольника. Тип данных: UInt64.
Возвращаемые значения
- 1 — число является H3-индексом.
- 0 — число не является H3-индексом.
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
SELECT h3IsValid(630814730351855103) AS h3IsValid;
Результат:
┌─h3IsValid─┐
│ 1 │
└───────────┘
h3GetResolution
Извлекает разрешение H3-индекса.
Синтаксис
h3GetResolution(h3index)
Параметр
h3index— идентификатор шестиугольника. Тип данных: UInt64.
Возвращаемые значения
- Разрешение сетки. Диапазон значений:
[0, 15].
- Для несуществующего идентификатора может быть возвращено произвольное значение. Используйте h3IsValid для проверки идентификаторов.
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
SELECT h3GetResolution(639821929606596015) AS resolution;
Результат:
┌─resolution─┐
│ 14 │
└────────────┘
h3EdgeAngle
Рассчитывает средний размер стороны шестиугольника H3 в градусах.
Синтаксис
h3EdgeAngle(resolution)
Параметр
resolution— требуемое разрешение индекса. Тип данных: UInt8. Диапазон возможных значений:
[0, 15].
Возвращаемое значение
Пример
Запрос:
SELECT h3EdgeAngle(10) AS edgeAngle;
Результат:
┌───────h3EdgeAngle(10)─┐
│ 0.0005927224846720883 │
└───────────────────────┘
h3EdgeLengthM
Рассчитывает средний размер стороны шестиугольника H3 в метрах.
Синтаксис
h3EdgeLengthM(resolution)
Параметр
resolution— требуемое разрешение индекса. Тип данных — UInt8. Диапазон возможных значений —
[0, 15].
Возвращаемое значение
- Средняя длина стороны шестиугольника H3 в метрах, тип — Float64.
Пример
Запрос:
SELECT h3EdgeLengthM(15) AS edgeLengthM;
Результат:
┌─edgeLengthM─┐
│ 0.509713273 │
└─────────────┘
geoToH3
Возвращает H3 индекс точки
(lon, lat) с заданным разрешением.
Синтаксис
geoToH3(lon, lat, resolution)
Аргументы
lon— географическая долгота. Тип данных — Float64.
lat— географическая широта. Тип данных — Float64.
resolution— требуемое разрешение индекса. Тип данных — UInt8. Диапазон возможных значений —
[0, 15].
Возвращаемые значения
- Порядковый номер шестиугольника.
- 0 в случае ошибки.
Тип данных: UInt64.
Пример
Запрос:
SELECT geoToH3(37.79506683, 55.71290588, 15) AS h3Index;
Результат:
┌────────────h3Index─┐
│ 644325524701193974 │
└────────────────────┘
h3ToGeo
Возвращает географические координаты долготы и широты центра шестиугольника, соответствующие указанному H3-индексу.
Синтаксис
h3ToGeo(h3Index)
Аргументы
Возвращаемые значения
Пример
Запрос:
SELECT h3ToGeo(644325524701193974) coordinates;
Результат:
┌─coordinates───────────────────────────┐
│ (37.79506616830252,55.71290243145668) │
└───────────────────────────────────────┘
h3ToGeoBoundary
Возвращает массив пар
(lon, lat), который соответствует границе указанного H3 индекса.
Синтаксис
h3ToGeoBoundary(h3Index)
Аргументы
h3Index— H3 индекс. Тип: UInt64.
Возвращаемые значения
Пример
Запрос:
SELECT h3ToGeoBoundary(644325524701193974) AS coordinates;
Результат:
┌─h3ToGeoBoundary(599686042433355775)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [(37.2713558667319,-121.91508032705622),(37.353926450852256,-121.8622232890249),(37.42834118609435,-121.92354999630156),(37.42012867767779,-122.03773496427027),(37.33755608435299,-122.090428929044),(37.26319797461824,-122.02910130919001)] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
h3kRing
Возвращает H3-индексы шестиугольника в радиусе
k от данного в произвольном порядке.
Синтаксис
h3kRing(h3index, k)
Аргументы
h3index— идентификатор шестиугольника. Тип данных: UInt64.
k— радиус. Тип данных: целое число
Возвращаемые значения
- Массив из H3-индексов.
Пример
Запрос:
SELECT arrayJoin(h3kRing(644325529233966508, 1)) AS h3index;
Результат:
┌────────────h3index─┐
│ 644325529233966508 │
│ 644325529233966497 │
│ 644325529233966510 │
│ 644325529233966504 │
│ 644325529233966509 │
│ 644325529233966355 │
│ 644325529233966354 │
└────────────────────┘
h3GetBaseCell
Определяет номер базовой (верхнеуровневой) шестиугольной H3-ячейки для указанной ячейки.
Синтаксис
h3GetBaseCell(index)
Параметр
index— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
Возвращаемое значение
- Индекс базовой шестиугольной ячейки.
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
SELECT h3GetBaseCell(612916788725809151) AS basecell;
Результат:
┌─basecell─┐
│ 12 │
└──────────┘
h3HexAreaM2
Определяет среднюю площадь шестиугольной H3-ячейки заданного разрешения в квадратных метрах.
Синтаксис
h3HexAreaM2(resolution)
Параметр
resolution— разрешение. Диапазон:
[0, 15]. Тип: UInt8.
Возвращаемое значение
- Площадь в квадратных метрах. Тип: Float64.
Пример
Запрос:
SELECT h3HexAreaM2(13) AS area;
Результат:
┌─area─┐
│ 43.9 │
└──────┘
h3IndexesAreNeighbors
Определяет, являются ли H3-ячейки соседями.
Синтаксис
h3IndexesAreNeighbors(index1, index2)
Аргументы
index1— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
index2— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
Возвращаемое значение
1— ячейки являются соседями.
0— ячейки не являются соседями.
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
SELECT h3IndexesAreNeighbors(617420388351344639, 617420388352655359) AS n;
Результат:
┌─n─┐
│ 1 │
└───┘
h3ToChildren
Формирует массив дочерних (вложенных) H3-ячеек для указанной ячейки.
Синтаксис
h3ToChildren(index, resolution)
Аргументы
index— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
resolution— разрешение. Диапазон:
[0, 15]. Тип: UInt8.
Возвращаемое значение
- Массив дочерних H3-ячеек.
Пример
Запрос:
SELECT h3ToChildren(599405990164561919, 6) AS children;
Результат:
┌─children───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [603909588852408319,603909588986626047,603909589120843775,603909589255061503,603909589389279231,603909589523496959,603909589657714687] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
h3ToParent
Определяет родительскую (более крупную) H3-ячейку, содержащую указанную ячейку.
Синтаксис
h3ToParent(index, resolution)
Аргументы
index— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
resolution— разрешение. Диапазон:
[0, 15]. Тип: UInt8.
Возвращаемое значение
- Индекс родительской H3-ячейки.
Тип: UInt64.
Пример
Запрос:
SELECT h3ToParent(599405990164561919, 3) AS parent;
Результат:
┌─────────────parent─┐
│ 590398848891879423 │
└────────────────────┘
h3ToString
Преобразует H3-индекс из числового представления
H3Index в строковое.
h3ToString(index)
Параметр
index— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
Возвращаемое значение
- Строковое представление H3-индекса.
Тип: String.
Пример
Запрос:
SELECT h3ToString(617420388352917503) AS h3_string;
Результат:
┌─h3_string───────┐
│ 89184926cdbffff │
└─────────────────┘
stringToH3
Преобразует H3-индекс из строкового представления в числовое представление
H3Index.
Синтаксис
stringToH3(index_str)
Параметр
index_str— строковое представление H3-индекса. Тип: String.
Возвращаемое значение
- Числовое представление индекса шестиугольной ячейки.
0, если при преобразовании возникла ошибка.
Тип: UInt64.
Пример
Запрос:
SELECT stringToH3('89184926cc3ffff') AS index;
Результат:
┌──────────────index─┐
│ 617420388351344639 │
└────────────────────┘
h3GetResolution
Определяет разрешение H3-ячейки.
Синтаксис
h3GetResolution(index)
Параметр
index— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
Возвращаемое значение
- Разрешение ячейки. Диапазон:
[0, 15].
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
SELECT h3GetResolution(617420388352917503) AS res;
Результат:
┌─res─┐
│ 9 │
└─────┘
h3IsResClassIII
Проверяет, имеет ли индекс H3 разрешение с ориентацией Class III.
Синтаксис
h3IsResClassIII(index)
Параметр
index— порядковый номер шестиугольника. Тип: UInt64.
Возвращаемые значения
1— индекс имеет разрешение с ориентацией Class III.
0— индекс не имеет разрешения с ориентацией Class III.
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
SELECT h3IsResClassIII(617420388352917503) AS res;
Результат:
┌─res─┐
│ 1 │
└─────┘
h3IsPentagon
Проверяет, является ли указанный индекс H3 пятиугольной ячейкой.
Синтаксис
h3IsPentagon(index)
Параметр
index— порядковый номер шестиугольника. Тип: UInt64.
Возвращаемые значения
1— индекс представляет собой пятиугольную ячейку.
0— индекс не является пятиугольной ячейкой.
Тип: UInt8.
Пример
Запрос:
SELECT h3IsPentagon(644721767722457330) AS pentagon;
Результат:
┌─pentagon─┐
│ 0 │
└──────────┘
h3GetFaces
Возвращает все грани многоугольника (икосаэдра), пересекаемые заданным H3 индексом.
Синтаксис
h3GetFaces(index)
Параметр
index— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.
Возвращаемое значение
- Массив, содержащий грани многоугольника (икосаэдра), пересекаемые заданным H3 индексом.
Пример
Запрос:
SELECT h3GetFaces(599686042433355775) AS faces;
Результат:
┌─faces─┐
│ [7] │
└───────┘