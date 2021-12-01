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Функции для работы с индексами H3

H3 — это система геокодирования, которая делит поверхность Земли на равные шестиугольные ячейки. Система поддерживает иерархию (вложенность) ячеек, т.е. каждый "родительский" шестиугольник может быть поделен на семь одинаковых вложенных "дочерних" шестиугольников, и так далее.

Уровень вложенности называется "разрешением" и может принимать значение от 0 до 15 , где 0 соответствует "базовым" ячейкам самого верхнего уровня (наиболее крупным).

Для каждой точки, имеющей широту и долготу, можно получить 64-битный индекс H3, соответствующий номеру шестриугольной ячейки, где эта точка находится.

Индексы H3 используются, в основном, для геопозиционирования и расчета расстояний.

Проверяет корректность H3-индекса.

Синтаксис

h3IsValid ( h3index )



Параметр

h3index — идентификатор шестриугольника. Тип данных: UInt64.

Возвращаемые значения

1 — число является H3-индексом.

0 — число не является H3-индексом.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT h3IsValid ( 630814730351855103 ) AS h3IsValid ;



Результат:

┌─h3IsValid─┐

│ 1 │

└───────────┘



Извлекает разрешение H3-индекса.

Синтаксис

h3GetResolution ( h3index )



Параметр

h3index — идентификатор шестиугольника. Тип данных: UInt64.

Возвращаемые значения

Разрешение сетки. Диапазон значений: [0, 15] .

. Для несуществующего идентификатора может быть возвращено произвольное значение. Используйте h3IsValid для проверки идентификаторов.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT h3GetResolution ( 639821929606596015 ) AS resolution ;



Результат:

┌─resolution─┐

│ 14 │

└────────────┘



Рассчитывает средний размер стороны шестиугольника H3 в градусах.

Синтаксис

h3EdgeAngle ( resolution )



Параметр

resolution — требуемое разрешение индекса. Тип данных: UInt8. Диапазон возможных значений: [0, 15] .

Возвращаемое значение

Средняя длина стороны шестиугольника H3 в градусах. Тип данных: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT h3EdgeAngle ( 10 ) AS edgeAngle ;



Результат:

┌───────h3EdgeAngle(10)─┐

│ 0.0005927224846720883 │

└───────────────────────┘



Рассчитывает средний размер стороны шестиугольника H3 в метрах.

Синтаксис

h3EdgeLengthM ( resolution )



Параметр

resolution — требуемое разрешение индекса. Тип данных — UInt8. Диапазон возможных значений — [0, 15] .

Возвращаемое значение

Средняя длина стороны шестиугольника H3 в метрах, тип — Float64.

Пример

Запрос:

SELECT h3EdgeLengthM ( 15 ) AS edgeLengthM ;



Результат:

┌─edgeLengthM─┐

│ 0.509713273 │

└─────────────┘



Возвращает H3 индекс точки (lon, lat) с заданным разрешением.

Синтаксис

geoToH3 ( lon , lat , resolution )



Аргументы

lon — географическая долгота. Тип данных — Float64.

— географическая долгота. Тип данных — Float64. lat — географическая широта. Тип данных — Float64.

— географическая широта. Тип данных — Float64. resolution — требуемое разрешение индекса. Тип данных — UInt8. Диапазон возможных значений — [0, 15] .

Возвращаемые значения

Порядковый номер шестиугольника.

0 в случае ошибки.

Тип данных: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT geoToH3 ( 37.79506683 , 55.71290588 , 15 ) AS h3Index ;



Результат:

┌────────────h3Index─┐

│ 644325524701193974 │

└────────────────────┘



Возвращает географические координаты долготы и широты центра шестиугольника, соответствующие указанному H3-индексу.

Синтаксис

h3ToGeo ( h3Index )



Аргументы

h3Index — H3-индекс. UInt64.

Возвращаемые значения

кортеж из двух значений: tuple(lon,lat) , где lon — долгота Float64, lat — широта Float64.

Пример

Запрос:

SELECT h3ToGeo ( 644325524701193974 ) coordinates ;



Результат:

┌─coordinates───────────────────────────┐

│ (37.79506616830252,55.71290243145668) │

└───────────────────────────────────────┘



Возвращает массив пар (lon, lat) , который соответствует границе указанного H3 индекса.

Синтаксис

h3ToGeoBoundary ( h3Index )



Аргументы

h3Index — H3 индекс. Тип: UInt64.

Возвращаемые значения

Массив пар '(lon, lat)'. Тип: Array(Float64, Float64).

Пример

Запрос:

SELECT h3ToGeoBoundary ( 644325524701193974 ) AS coordinates ;



Результат:

┌─h3ToGeoBoundary(599686042433355775)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [(37.2713558667319,-121.91508032705622),(37.353926450852256,-121.8622232890249),(37.42834118609435,-121.92354999630156),(37.42012867767779,-122.03773496427027),(37.33755608435299,-122.090428929044),(37.26319797461824,-122.02910130919001)] │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Возвращает H3-индексы шестиугольника в радиусе k от данного в произвольном порядке.

Синтаксис

h3kRing ( h3index , k )



Аргументы

h3index — идентификатор шестиугольника. Тип данных: UInt64.

— идентификатор шестиугольника. Тип данных: UInt64. k — радиус. Тип данных: целое число

Возвращаемые значения

Массив из H3-индексов.

Тип данных: Array(UInt64).

Пример

Запрос:

SELECT arrayJoin ( h3kRing ( 644325529233966508 , 1 ) ) AS h3index ;



Результат:

┌────────────h3index─┐

│ 644325529233966508 │

│ 644325529233966497 │

│ 644325529233966510 │

│ 644325529233966504 │

│ 644325529233966509 │

│ 644325529233966355 │

│ 644325529233966354 │

└────────────────────┘



Определяет номер базовой (верхнеуровневой) шестиугольной H3-ячейки для указанной ячейки.

Синтаксис

h3GetBaseCell ( index )



Параметр

index — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

Возвращаемое значение

Индекс базовой шестиугольной ячейки.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT h3GetBaseCell ( 612916788725809151 ) AS basecell ;



Результат:

┌─basecell─┐

│ 12 │

└──────────┘



Определяет среднюю площадь шестиугольной H3-ячейки заданного разрешения в квадратных метрах.

Синтаксис

h3HexAreaM2 ( resolution )



Параметр

resolution — разрешение. Диапазон: [0, 15] . Тип: UInt8.

Возвращаемое значение

Площадь в квадратных метрах. Тип: Float64.

Пример

Запрос:

SELECT h3HexAreaM2 ( 13 ) AS area ;



Результат:

┌─area─┐

│ 43.9 │

└──────┘



Определяет, являются ли H3-ячейки соседями.

Синтаксис

h3IndexesAreNeighbors ( index1 , index2 )



Аргументы

index1 — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64. index2 — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

Возвращаемое значение

1 — ячейки являются соседями.

— ячейки являются соседями. 0 — ячейки не являются соседями.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT h3IndexesAreNeighbors ( 617420388351344639 , 617420388352655359 ) AS n ;



Результат:

┌─n─┐

│ 1 │

└───┘



Формирует массив дочерних (вложенных) H3-ячеек для указанной ячейки.

Синтаксис

h3ToChildren ( index , resolution )



Аргументы

index — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64. resolution — разрешение. Диапазон: [0, 15] . Тип: UInt8.

Возвращаемое значение

Массив дочерних H3-ячеек.

Тип: Array(UInt64).

Пример

Запрос:

SELECT h3ToChildren ( 599405990164561919 , 6 ) AS children ;



Результат:

┌─children───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [603909588852408319,603909588986626047,603909589120843775,603909589255061503,603909589389279231,603909589523496959,603909589657714687] │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Определяет родительскую (более крупную) H3-ячейку, содержащую указанную ячейку.

Синтаксис

h3ToParent ( index , resolution )



Аргументы

index — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

— индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64. resolution — разрешение. Диапазон: [0, 15] . Тип: UInt8.

Возвращаемое значение

Индекс родительской H3-ячейки.

Тип: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT h3ToParent ( 599405990164561919 , 3 ) AS parent ;



Результат:

┌─────────────parent─┐

│ 590398848891879423 │

└────────────────────┘



Преобразует H3-индекс из числового представления H3Index в строковое.

h3ToString ( index )



Параметр

index — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

Возвращаемое значение

Строковое представление H3-индекса.

Тип: String.

Пример

Запрос:

SELECT h3ToString ( 617420388352917503 ) AS h3_string ;



Результат:

┌─h3_string───────┐

│ 89184926cdbffff │

└─────────────────┘



Преобразует H3-индекс из строкового представления в числовое представление H3Index .

Синтаксис

stringToH3 ( index_str )



Параметр

index_str — строковое представление H3-индекса. Тип: String.

Возвращаемое значение

Числовое представление индекса шестиугольной ячейки.

0 , если при преобразовании возникла ошибка.

Тип: UInt64.

Пример

Запрос:

SELECT stringToH3 ( '89184926cc3ffff' ) AS index ;



Результат:

┌──────────────index─┐

│ 617420388351344639 │

└────────────────────┘



Определяет разрешение H3-ячейки.

Синтаксис

h3GetResolution ( index )



Параметр

index — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

Возвращаемое значение

Разрешение ячейки. Диапазон: [0, 15] .

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT h3GetResolution ( 617420388352917503 ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 9 │

└─────┘



Проверяет, имеет ли индекс H3 разрешение с ориентацией Class III.

Синтаксис

h3IsResClassIII ( index )



Параметр

index — порядковый номер шестиугольника. Тип: UInt64.

Возвращаемые значения

1 — индекс имеет разрешение с ориентацией Class III.

— индекс имеет разрешение с ориентацией Class III. 0 — индекс не имеет разрешения с ориентацией Class III.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT h3IsResClassIII ( 617420388352917503 ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 1 │

└─────┘



Проверяет, является ли указанный индекс H3 пятиугольной ячейкой.

Синтаксис

h3IsPentagon ( index )



Параметр

index — порядковый номер шестиугольника. Тип: UInt64.

Возвращаемые значения

1 — индекс представляет собой пятиугольную ячейку.

— индекс представляет собой пятиугольную ячейку. 0 — индекс не является пятиугольной ячейкой.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT h3IsPentagon ( 644721767722457330 ) AS pentagon ;



Результат:

┌─pentagon─┐

│ 0 │

└──────────┘



Возвращает все грани многоугольника (икосаэдра), пересекаемые заданным H3 индексом.

Синтаксис

h3GetFaces ( index )



Параметр

index — индекс шестиугольной ячейки. Тип: UInt64.

Возвращаемое значение

Массив, содержащий грани многоугольника (икосаэдра), пересекаемые заданным H3 индексом.

Тип: Array(UInt64).

Пример

Запрос:

SELECT h3GetFaces ( 599686042433355775 ) AS faces ;



Результат:

┌─faces─┐

│ [7] │

└───────┘



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