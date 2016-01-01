Перейти к основному содержанию
Функции для работы с геометрией

Геометрия

Функции для работы с геометрией позволяют вычислять периметр и площадь для геометрических типов, таких как POLYGON, LINESTRING, MULTIPOLYGON, MULTILINESTRING, RING и POINT. Используйте геометрические объекты в типе данных Geometry. Если входное значение равно NULL, все приведённые ниже функции вернут 0.

perimeterCartesian

Вычисляет периметр заданного объекта типа Geometry в декартовой (плоской) системе координат.

Синтаксис perimeterCartesian(geom)

Входные значения

  • geom — объект типа Geometry. Geometry.

Возвращаемые значения

  • Number — периметр объекта в единицах системы координат. Float64.

Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT perimeterCartesian(geom) FROM geo_dst;

Результат: ┌─perimeterCartesian(geom)─┐ │ 4.0 │ └──────────────────────────┘

areaCartesian

Вычисляет площадь заданного объекта Geometry в декартовой системе координат.

Синтаксис areaCartesian(geom)

Входные значения

  • geom — объект типа Geometry. Geometry.

Возвращаемые значения

  • Number — площадь объекта в единицах координатной системы. Float64.

Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT areaCartesian(geom) FROM geo_dst;

Результат: ┌─areaCartesian(geom)─┐ │ -1 │ └─────────────────────┘

perimeterSpherical

Вычисляет периметр объекта Geometry на поверхности сферы.

Синтаксис perimeterSpherical(geom)

Входные значения

  • geom — объект Geometry. Geometry.

Возвращаемые значения

  • Число — периметр. Float64.

Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('LINESTRING(0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)'); SELECT perimeterSpherical(geom) FROM geo_dst;

Результат: ┌─perimeterSpherical(geom)─┐ │ 0 │ └──────────────────────────┘

areaSpherical

Вычисляет площадь объекта типа Geometry на поверхности сферы.

Синтаксис areaSpherical(geom)

Входные значения

  • geom — объект типа Geometry. Geometry.

Возвращаемые значения

  • Number — площадь. Float64.

Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT areaSpherical(geom) FROM geo_dst;

Результат: ┌─areaSpherical(geom)─┐ │ -0.0003046096848622019 │ └──────────────────────┘