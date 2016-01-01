Функции для работы с геометрией
Геометрия
Функции для работы с геометрией позволяют вычислять периметр и площадь для геометрических типов, таких как POLYGON, LINESTRING, MULTIPOLYGON, MULTILINESTRING, RING и POINT. Используйте геометрические объекты в типе данных Geometry. Если входное значение равно
NULL, все приведённые ниже функции вернут 0.
perimeterCartesian
Вычисляет периметр заданного объекта типа Geometry в декартовой (плоской) системе координат.
Синтаксис perimeterCartesian(geom)
Входные значения
geom— объект типа Geometry. Geometry.
Возвращаемые значения
- Number — периметр объекта в единицах системы координат. Float64.
Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT perimeterCartesian(geom) FROM geo_dst;
Результат: ┌─perimeterCartesian(geom)─┐ │ 4.0 │ └──────────────────────────┘
areaCartesian
Вычисляет площадь заданного объекта Geometry в декартовой системе координат.
Синтаксис areaCartesian(geom)
Входные значения
geom— объект типа Geometry. Geometry.
Возвращаемые значения
- Number — площадь объекта в единицах координатной системы. Float64.
Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT areaCartesian(geom) FROM geo_dst;
Результат: ┌─areaCartesian(geom)─┐ │ -1 │ └─────────────────────┘
perimeterSpherical
Вычисляет периметр объекта Geometry на поверхности сферы.
Синтаксис perimeterSpherical(geom)
Входные значения
geom— объект Geometry. Geometry.
Возвращаемые значения
- Число — периметр. Float64.
Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('LINESTRING(0 0,1 0,1 1,0 1,0 0)'); SELECT perimeterSpherical(geom) FROM geo_dst;
Результат: ┌─perimeterSpherical(geom)─┐ │ 0 │ └──────────────────────────┘
areaSpherical
Вычисляет площадь объекта типа Geometry на поверхности сферы.
Синтаксис areaSpherical(geom)
Входные значения
geom— объект типа Geometry. Geometry.
Возвращаемые значения
- Number — площадь. Float64.
Пример CREATE TABLE IF NOT EXISTS geo_dst (geom Geometry) ENGINE = Memory(); INSERT INTO geo_dst SELECT readWkt('POLYGON((0 0,1 0,1 1,0 1,0 0))'); SELECT areaSpherical(geom) FROM geo_dst;
Результат: ┌─areaSpherical(geom)─┐ │ -0.0003046096848622019 │ └──────────────────────┘