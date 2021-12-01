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Функции для работы с системой Geohash

Geohash — это система геокодирования, которая делит поверхность Земли на участки в виде "решетки", и каждую ячейку решетки кодирует в виде строки из букв и цифр. Система поддерживает иерархию (вложенность) ячеек, поэтому чем точнее определена геопозиция, тем длиннее строка с кодом соответствующей ячейки.

Для ручного преобразования географических координат в строку geohash можно использовать сайт geohash.org.

Кодирует широту и долготу в строку geohash.

geohashEncode ( longitude , latitude , [ precision ] )



Входные значения

longitude — долгота. Диапазон — [-180°, 180°].

latitude — широта. Диапазон — [-90°, 90°].

precision — длина результирующей строки, по умолчанию 12 . Опционально. Целое число в диапазоне [1, 12] . Любое значение меньше, чем 1 или больше 12 автоматически преобразуются в 12 .

Возвращаемые значения

Строка с координатой, закодированной модифицированной версией алфавита base32.

Пример

SELECT geohashEncode ( - 5.60302734375 , 42.593994140625 , 0 ) AS res ;



┌─res──────────┐

│ ezs42d000000 │

└──────────────┘



Декодирует любую строку, закодированную в geohash, на долготу и широту.

geohashDecode ( geohash_string )



Входные значения

geohash_string — строка, содержащая geohash.

Возвращаемые значения

(longitude, latitude) — широта и долгота. Кортеж из двух значений типа Float64 .

Пример

SELECT geohashDecode ( 'ezs42' ) AS res ;



┌─res─────────────────────────────┐

│ (-5.60302734375,42.60498046875) │

└─────────────────────────────────┘



Формирует массив участков, которые находятся внутри или пересекают границу заданного участка на поверхности. Каждый участок описывается строкой geohash заданной точности.

Синтаксис

geohashesInBox ( longitude_min , latitude_min , longitude_max , latitude_max , precision )



Аргументы

longitude_min — минимальная долгота. Диапазон возможных значений: [-180°, 180°] . Тип данных: Float).

— минимальная долгота. Диапазон возможных значений: . Тип данных: Float). latitude_min — минимальная широта. Диапазон возможных значений: [-90°, 90°] . Тип данных: Float.

— минимальная широта. Диапазон возможных значений: . Тип данных: Float. longitude_max — максимальная долгота. Диапазон возможных значений: [-180°, 180°] . Тип данных: Float.

— максимальная долгота. Диапазон возможных значений: . Тип данных: Float. latitude_max — максимальная широта. Диапазон возможных значений: [-90°, 90°] . Тип данных: Float.

— максимальная широта. Диапазон возможных значений: . Тип данных: Float. precision — точность geohash. Диапазон возможных значений: [1, 12] . Тип данных: UInt8.

"Замечание" Все передаваемые координаты должны быть одного и того же типа: либо `Float32`, либо `Float64`.

Возвращаемые значения Массив строк, описывающих участки, покрывающие заданный участок. Длина каждой строки соответствует точности geohash. Порядок строк — произвольный.

[ ] - Если переданные минимальные значения широты и долготы больше соответствующих максимальных значений, функция возвращает пустой массив. Тип данных: Array(String).

Если возвращаемый массив содержит свыше 10 000 000 элементов, функция сгенерирует исключение.



Пример

Запрос:

SELECT geohashesInBox ( 24.48 , 40.56 , 24.785 , 40.81 , 4 ) AS thasos ;



Результат: