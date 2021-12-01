Функции для работы с системой Geohash
Geohash — это система геокодирования, которая делит поверхность Земли на участки в виде "решетки", и каждую ячейку решетки кодирует в виде строки из букв и цифр. Система поддерживает иерархию (вложенность) ячеек, поэтому чем точнее определена геопозиция, тем длиннее строка с кодом соответствующей ячейки.
Для ручного преобразования географических координат в строку geohash можно использовать сайт geohash.org.
geohashEncode
Кодирует широту и долготу в строку geohash.
geohashEncode(longitude, latitude, [precision])
Входные значения
- longitude — долгота. Диапазон —
[-180°, 180°].
- latitude — широта. Диапазон —
[-90°, 90°].
- precision — длина результирующей строки, по умолчанию
12. Опционально. Целое число в диапазоне
[1, 12]. Любое значение меньше, чем
1или больше
12автоматически преобразуются в
12.
Возвращаемые значения
- Строка с координатой, закодированной модифицированной версией алфавита base32.
Пример
SELECT geohashEncode(-5.60302734375, 42.593994140625, 0) AS res;
┌─res──────────┐
│ ezs42d000000 │
└──────────────┘
geohashDecode
Декодирует любую строку, закодированную в geohash, на долготу и широту.
geohashDecode(geohash_string)
Входные значения
geohash_string— строка, содержащая geohash.
Возвращаемые значения
(longitude, latitude)— широта и долгота. Кортеж из двух значений типа
Float64.
Пример
SELECT geohashDecode('ezs42') AS res;
┌─res─────────────────────────────┐
│ (-5.60302734375,42.60498046875) │
└─────────────────────────────────┘
geohashesInBox
Формирует массив участков, которые находятся внутри или пересекают границу заданного участка на поверхности. Каждый участок описывается строкой geohash заданной точности.
Синтаксис
geohashesInBox(longitude_min, latitude_min, longitude_max, latitude_max, precision)
Аргументы
longitude_min— минимальная долгота. Диапазон возможных значений:
[-180°, 180°]. Тип данных: Float).
latitude_min— минимальная широта. Диапазон возможных значений:
[-90°, 90°]. Тип данных: Float.
longitude_max— максимальная долгота. Диапазон возможных значений:
[-180°, 180°]. Тип данных: Float.
latitude_max— максимальная широта. Диапазон возможных значений:
[-90°, 90°]. Тип данных: Float.
precision— точность geohash. Диапазон возможных значений:
[1, 12]. Тип данных: UInt8.
"Замечание"
Все передаваемые координаты должны быть одного и того же типа: либо `Float32`, либо `Float64`.
Возвращаемые значения
- Массив строк, описывающих участки, покрывающие заданный участок. Длина каждой строки соответствует точности geohash. Порядок строк — произвольный.
- [] - Если переданные минимальные значения широты и долготы больше соответствующих максимальных значений, функция возвращает пустой массив.
Если возвращаемый массив содержит свыше 10 000 000 элементов, функция сгенерирует исключение.
Пример
Запрос:
SELECT geohashesInBox(24.48, 40.56, 24.785, 40.81, 4) AS thasos;
Результат:
┌─thasos──────────────────────────────────────┐
│ ['sx1q','sx1r','sx32','sx1w','sx1x','sx38'] │
└─────────────────────────────────────────────┘