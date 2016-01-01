Перестановка координат

Функция flipCoordinates меняет местами координаты точки, кольца, полигона или мультиполигона. Это полезно, например, при преобразовании между системами координат, в которых порядок следования широты и долготы отличается.

flipCoordinates(coordinates)

coordinates — кортеж, представляющий точку (x, y) , или массив таких кортежей, который представляет кольцо, полигон или мультиполигон. Поддерживаемые типы входных данных: Point : кортеж (x, y) , где x и y — значения типа Float64. Ring : массив точек [(x1, y1), (x2, y2), ...] . Polygon : массив колец [ring1, ring2, ...] , где каждое кольцо — это массив точек. Multipolygon : массив полигонов [polygon1, polygon2, ...] .

— кортеж, представляющий точку , или массив таких кортежей, который представляет кольцо, полигон или мультиполигон. Поддерживаемые типы входных данных:

Функция возвращает входные данные с переставленными координатами. Например:

Точка (x, y) становится (y, x) .

становится . Кольцо [(x1, y1), (x2, y2)] становится [(y1, x1), (y2, x2)] .

становится . Вложенные структуры, такие как полигоны и мультиполигоны, обрабатываются рекурсивно.

SELECT flipCoordinates((10, 20)) AS flipped_point

┌─flipped_point─┐ │ (20,10) │ └───────────────┘

SELECT flipCoordinates([(10, 20), (30, 40)]) AS flipped_ring

┌─flipped_ring──────────────┐ │ [(20,10),(40,30)] │ └───────────────────────────┘

SELECT flipCoordinates([[(10, 20), (30, 40)], [(50, 60), (70, 80)]]) AS flipped_polygon

┌─flipped_polygon──────────────────────────────┐ │ [[(20,10),(40,30)],[(60,50),(80,70)]] │ └──────────────────────────────────────────────┘

SELECT flipCoordinates([[[10, 20], [30, 40]], [[50, 60], [70, 80]]]) AS перевернутый_мультиполигон