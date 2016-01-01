Перестановка координат
flipCoordinates
Функция
flipCoordinates меняет местами координаты точки, кольца, полигона или мультиполигона. Это полезно, например, при преобразовании между системами координат, в которых порядок следования широты и долготы отличается.
Входные параметры
coordinates— кортеж, представляющий точку
(x, y), или массив таких кортежей, который представляет кольцо, полигон или мультиполигон. Поддерживаемые типы входных данных:
- Point: кортеж
(x, y), где
xи
y— значения типа Float64.
- Ring: массив точек
[(x1, y1), (x2, y2), ...].
- Polygon: массив колец
[ring1, ring2, ...], где каждое кольцо — это массив точек.
- Multipolygon: массив полигонов
[polygon1, polygon2, ...].
Возвращаемое значение
Функция возвращает входные данные с переставленными координатами. Например:
- Точка
(x, y)становится
(y, x).
- Кольцо
[(x1, y1), (x2, y2)]становится
[(y1, x1), (y2, x2)].
- Вложенные структуры, такие как полигоны и мультиполигоны, обрабатываются рекурсивно.