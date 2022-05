ext-dict-functions

CREATE TABLE range_key_dictionary_source_table

(

key UInt64 ,

start_date Date ,

end_date Date ,

value String ,

value_nullable Nullable ( String )

)

ENGINE = TinyLog ( ) ;



INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES ( 1 , toDate ( '2019-05-20' ) , toDate ( '2019-05-20' ) , 'First' , 'First' ) ;

INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES ( 2 , toDate ( '2019-05-20' ) , toDate ( '2019-05-20' ) , 'Second' , NULL ) ;

INSERT INTO range_key_dictionary_source_table VALUES ( 3 , toDate ( '2019-05-20' ) , toDate ( '2019-05-20' ) , 'Third' , 'Third' ) ;