Функции кодирования
char
Возвращает строку, длина которой равна числу переданных аргументов, и каждый байт имеет значение соответствующего аргумента. Принимает несколько числовых аргументов. Если значение аргумента выходит за диапазон UInt8 (0..255), то оно преобразуется в UInt8 с возможным округлением и переполнением.
Синтаксис
char(number_1, [number_2, ..., number_n]);
Аргументы
number_1, number_2, ..., number_n— числовые аргументы, которые интерпретируются как целые числа. Типы: Int, Float.
Возвращаемое значение
- Строка из соответствующих байт.
Тип: String.
Пример
Запрос:
SELECT char(104.1, 101, 108.9, 108.9, 111) AS hello;
Результат:
┌─hello─┐
│ hello │
└───────┘
Вы можете создать строку в произвольной кодировке, передав соответствующие байты. Пример для UTF-8:
Запрос:
SELECT char(0xD0, 0xBF, 0xD1, 0x80, 0xD0, 0xB8, 0xD0, 0xB2, 0xD0, 0xB5, 0xD1, 0x82) AS hello;
Результат:
┌─hello──┐
│ привет │
└────────┘
Запрос:
SELECT char(0xE4, 0xBD, 0xA0, 0xE5, 0xA5, 0xBD) AS hello;
Результат:
┌─hello─┐
│ 你好 │
└───────┘
hex
Возвращает строку, содержащую шестнадцатеричное представление аргумента.
Синоним:
HEX.
Синтаксис
hex(arg)
Функция использует прописные буквы
A-F и не использует никаких префиксов (например,
0x) или суффиксов (например,
h).
Для целочисленных аргументов возвращает шестнадцатеричные цифры от наиболее до наименее значимых (
big endian, человекочитаемый порядок).Он начинается с самого значимого ненулевого байта (начальные нулевые байты опущены), но всегда выводит обе цифры каждого байта, даже если начальная цифра равна нулю.
Значения типа Date и DateTime формируются как соответствующие целые числа (количество дней с момента Unix-эпохи для
Date и значение Unix Timestamp для
DateTime).
Для String и FixedString, все байты просто кодируются как два шестнадцатеричных числа. Нулевые байты не опущены.
Значения Float и Decimal кодируются как их представление в памяти. Поскольку ClickHouse поддерживает архитектуру
little-endian, они кодируются от младшего к старшему байту. Нулевые начальные/конечные байты не опущены.
Аргументы
arg— значение для преобразования в шестнадцатеричное. String, UInt, Float, Decimal, Date или DateTime.
Возвращаемое значение
- Строка — шестнадцатеричное представление аргумента.
Тип: String.
Примеры
Запрос:
SELECT hex(1);
Результат:
01
Запрос:
SELECT hex(toFloat32(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2);
Результат:
┌─hex_presentation─┐
│ 00007041 │
│ 00008041 │
└──────────────────┘
Запрос:
SELECT hex(toFloat64(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2);
Результат:
┌─hex_presentation─┐
│ 0000000000002E40 │
│ 0000000000003040 │
└──────────────────┘
unhex(str)
Выполняет операцию, обратную hex. Функция интерпретирует каждую пару шестнадцатеричных цифр аргумента как число и преобразует его в символ. Возвращаемое значение представляет собой двоичную строку (BLOB).
Если вы хотите преобразовать результат в число, вы можете использовать функции reverse и reinterpretAs<Type>.
:::note "Примечание"
Если `unhex` вызывается из `clickhouse-client`, двоичные строки отображаются с использованием UTF-8.
:::
Синоним:
UNHEX.
Синтаксис
unhex(arg)
Аргументы
arg— Строка, содержащая любое количество шестнадцатеричных цифр. Тип: String.
Поддерживаются как прописные, так и строчные буквы
A-F. Количество шестнадцатеричных цифр не обязательно должно быть четным. Если оно нечетное, последняя цифра интерпретируется как наименее значимая половина байта
00-0F. Если строка аргумента содержит что-либо, кроме шестнадцатеричных цифр, возвращается некоторый результат, определенный реализацией (исключение не создается).
Возвращаемое значение
- Бинарная строка (BLOB).
Тип: String.
Пример
Запрос:
SELECT unhex('303132'), UNHEX('4D7953514C');
Результат:
┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐
│ 012 │ MySQL │
└─────────────────┴─────────────────────┘
Запрос:
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unhex('FFF'))) AS num;
Результат:
┌──num─┐
│ 4095 │
└──────┘
bin
Возвращает строку, содержащую бинарное представление аргумента.
Синтаксис
bin(arg)
Синоним:
BIN.
Для целочисленных аргументов возвращаются двоичные числа от наиболее значимого до наименее значимого (
big-endian, человекочитаемый порядок). Порядок начинается с самого значимого ненулевого байта (начальные нулевые байты опущены), но всегда возвращает восемь цифр каждого байта, если начальная цифра равна нулю.
Значения типа Date и DateTime формируются как соответствующие целые числа (количество дней с момента Unix-эпохи для
Date и значение Unix Timestamp для
DateTime).
Для String и FixedString все байты кодируются как восемь двоичных чисел. Нулевые байты не опущены.
Значения Float и Decimal кодируются как их представление в памяти. Поскольку ClickHouse поддерживает архитектуру
little-endian, они кодируются от младшего к старшему байту. Нулевые начальные/конечные байты не опущены.
Аргументы
arg— значение для преобразования в двоичный код. String, FixedString, UInt, Float, Decimal, Date или DateTime.
Возвращаемое значение
- Бинарная строка (BLOB) — двоичное представление аргумента.
Тип: String.
Примеры
Запрос:
SELECT bin(14);
Результат:
┌─bin(14)──┐
│ 00001110 │
└──────────┘
Запрос:
SELECT bin(toFloat32(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2);
Результат:
┌─bin_presentation─────────────────┐
│ 00000000000000000111000001000001 │
│ 00000000000000001000000001000001 │
└──────────────────────────────────┘
Запрос:
SELECT bin(toFloat64(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2);
Результат:
┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
unbin
Интерпретирует каждую пару двоичных цифр аргумента как число и преобразует его в байт, представленный числом. Функция выполняет операцию, противоположную bin.
Синтаксис
unbin(arg)
Синоним:
UNBIN.
Для числового аргумента
unbin() не возвращает значение, обратное результату
bin(). Чтобы преобразовать результат в число, используйте функции reverse и reinterpretAs<Type>.
:::note "Примечание"
Если `unbin` вызывается из клиента `clickhouse-client`, бинарная строка возвращается в кодировке UTF-8.
:::
Поддерживает двоичные цифры
0 и
1. Количество двоичных цифр не обязательно должно быть кратно восьми. Если строка аргумента содержит что-либо, кроме двоичных цифр, возвращается некоторый результат, определенный реализацией (ошибки не возникает).
Аргументы
arg— строка, содержащая любое количество двоичных цифр. String.
Возвращаемое значение
- Бинарная строка (BLOB).
Тип: String.
Примеры
Запрос:
SELECT UNBIN('001100000011000100110010'), UNBIN('0100110101111001010100110101000101001100');
Результат:
┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐
│ 012 │ MySQL │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Запрос:
SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unbin('1110'))) AS num;
Результат:
┌─num─┐
│ 14 │
└─────┘
UUIDStringToNum(str)
Принимает строку, содержащую 36 символов в формате
123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000, и возвращает в виде набора байт в FixedString(16).
UUIDNumToString(str)
Принимает значение типа FixedString(16). Возвращает строку из 36 символов в текстовом виде.
bitmaskToList(num)
Принимает целое число. Возвращает строку, содержащую список степеней двойки, в сумме дающих исходное число; по возрастанию, в текстовом виде, через запятую, без пробелов.
bitmaskToArray(num)
Принимает целое число. Возвращает массив чисел типа UInt64, содержащий степени двойки, в сумме дающих исходное число; числа в массиве идут по возрастанию.
bitPositionsToArray(num)
Принимает целое число и приводит его к беззнаковому виду. Возвращает массив
UInt64 чисел, который содержит список позиций битов
arg, равных
1, в порядке возрастания.
Синтаксис
bitPositionsToArray(arg)
Аргументы
arg— целое значение. Int/UInt.
Возвращаемое значение
- Массив, содержащий список позиций битов, равных
1, в порядке возрастания.
Примеры
Запрос:
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(1)) AS bit_positions;
Результат:
┌─bit_positions─┐
│ [0] │
└───────────────┘
Запрос:
SELECT bitPositionsToArray(toInt8(-1)) AS bit_positions;
Результат:
┌─bit_positions─────┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7] │
└───────────────────┘