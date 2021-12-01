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Функции кодирования

char

Возвращает строку, длина которой равна числу переданных аргументов, и каждый байт имеет значение соответствующего аргумента. Принимает несколько числовых аргументов. Если значение аргумента выходит за диапазон UInt8 (0..255), то оно преобразуется в UInt8 с возможным округлением и переполнением.

Синтаксис

char(number_1, [number_2, ..., number_n]);

Аргументы

  • number_1, number_2, ..., number_n — числовые аргументы, которые интерпретируются как целые числа. Типы: Int, Float.

Возвращаемое значение

  • Строка из соответствующих байт.

Тип: String.

Пример

Запрос:

SELECT char(104.1, 101, 108.9, 108.9, 111) AS hello;

Результат:

┌─hello─┐
│ hello │
└───────┘

Вы можете создать строку в произвольной кодировке, передав соответствующие байты. Пример для UTF-8:

Запрос:

SELECT char(0xD0, 0xBF, 0xD1, 0x80, 0xD0, 0xB8, 0xD0, 0xB2, 0xD0, 0xB5, 0xD1, 0x82) AS hello;

Результат:

┌─hello──┐
│ привет │
└────────┘

Запрос:

SELECT char(0xE4, 0xBD, 0xA0, 0xE5, 0xA5, 0xBD) AS hello;

Результат:

┌─hello─┐
│ 你好  │
└───────┘

hex

Возвращает строку, содержащую шестнадцатеричное представление аргумента.

Синоним: HEX.

Синтаксис

hex(arg)

Функция использует прописные буквы A-F и не использует никаких префиксов (например, 0x) или суффиксов (например, h).

Для целочисленных аргументов возвращает шестнадцатеричные цифры от наиболее до наименее значимых (big endian, человекочитаемый порядок).Он начинается с самого значимого ненулевого байта (начальные нулевые байты опущены), но всегда выводит обе цифры каждого байта, даже если начальная цифра равна нулю.

Значения типа Date и DateTime формируются как соответствующие целые числа (количество дней с момента Unix-эпохи для Date и значение Unix Timestamp для DateTime).

Для String и FixedString, все байты просто кодируются как два шестнадцатеричных числа. Нулевые байты не опущены.

Значения Float и Decimal кодируются как их представление в памяти. Поскольку ClickHouse поддерживает архитектуру little-endian, они кодируются от младшего к старшему байту. Нулевые начальные/конечные байты не опущены.

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Строка — шестнадцатеричное представление аргумента.

Тип: String.

Примеры

Запрос:

SELECT hex(1);

Результат:

01

Запрос:

SELECT hex(toFloat32(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2);

Результат:

┌─hex_presentation─┐
│ 00007041         │
│ 00008041         │
└──────────────────┘

Запрос:

SELECT hex(toFloat64(number)) AS hex_presentation FROM numbers(15, 2);

Результат:

┌─hex_presentation─┐
│ 0000000000002E40 │
│ 0000000000003040 │
└──────────────────┘

unhex(str)

Выполняет операцию, обратную hex. Функция интерпретирует каждую пару шестнадцатеричных цифр аргумента как число и преобразует его в символ. Возвращаемое значение представляет собой двоичную строку (BLOB).

Если вы хотите преобразовать результат в число, вы можете использовать функции reverse и reinterpretAs<Type>.

:::note "Примечание"
Если `unhex` вызывается из `clickhouse-client`, двоичные строки отображаются с использованием UTF-8.
:::

Синоним: UNHEX.

Синтаксис

unhex(arg)

Аргументы

  • arg — Строка, содержащая любое количество шестнадцатеричных цифр. Тип: String.

Поддерживаются как прописные, так и строчные буквы A-F. Количество шестнадцатеричных цифр не обязательно должно быть четным. Если оно нечетное, последняя цифра интерпретируется как наименее значимая половина байта 00-0F. Если строка аргумента содержит что-либо, кроме шестнадцатеричных цифр, возвращается некоторый результат, определенный реализацией (исключение не создается).

Возвращаемое значение

  • Бинарная строка (BLOB).

Тип: String.

Пример

Запрос:

SELECT unhex('303132'), UNHEX('4D7953514C');

Результат:

┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐
│ 012             │ MySQL               │
└─────────────────┴─────────────────────┘

Запрос:

SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unhex('FFF'))) AS num;

Результат:

┌──num─┐
│ 4095 │
└──────┘

bin

Возвращает строку, содержащую бинарное представление аргумента.

Синтаксис

bin(arg)

Синоним: BIN.

Для целочисленных аргументов возвращаются двоичные числа от наиболее значимого до наименее значимого (big-endian, человекочитаемый порядок). Порядок начинается с самого значимого ненулевого байта (начальные нулевые байты опущены), но всегда возвращает восемь цифр каждого байта, если начальная цифра равна нулю.

Значения типа Date и DateTime формируются как соответствующие целые числа (количество дней с момента Unix-эпохи для Date и значение Unix Timestamp для DateTime).

Для String и FixedString все байты кодируются как восемь двоичных чисел. Нулевые байты не опущены.

Значения Float и Decimal кодируются как их представление в памяти. Поскольку ClickHouse поддерживает архитектуру little-endian, они кодируются от младшего к старшему байту. Нулевые начальные/конечные байты не опущены.

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Бинарная строка (BLOB) — двоичное представление аргумента.

Тип: String.

Примеры

Запрос:

SELECT bin(14);

Результат:

┌─bin(14)──┐
│ 00001110 │
└──────────┘

Запрос:

SELECT bin(toFloat32(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2);

Результат:

┌─bin_presentation─────────────────┐
│ 00000000000000000111000001000001 │
│ 00000000000000001000000001000001 │
└──────────────────────────────────┘

Запрос:

SELECT bin(toFloat64(number)) AS bin_presentation FROM numbers(15, 2);

Результат:

┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │
│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

unbin

Интерпретирует каждую пару двоичных цифр аргумента как число и преобразует его в байт, представленный числом. Функция выполняет операцию, противоположную bin.

Синтаксис

unbin(arg)

Синоним: UNBIN.

Для числового аргумента unbin() не возвращает значение, обратное результату bin(). Чтобы преобразовать результат в число, используйте функции reverse и reinterpretAs<Type>.

:::note "Примечание"
Если `unbin` вызывается из клиента `clickhouse-client`, бинарная строка возвращается в кодировке UTF-8.
:::

Поддерживает двоичные цифры 0 и 1. Количество двоичных цифр не обязательно должно быть кратно восьми. Если строка аргумента содержит что-либо, кроме двоичных цифр, возвращается некоторый результат, определенный реализацией (ошибки не возникает).

Аргументы

  • arg — строка, содержащая любое количество двоичных цифр. String.

Возвращаемое значение

  • Бинарная строка (BLOB).

Тип: String.

Примеры

Запрос:

SELECT UNBIN('001100000011000100110010'), UNBIN('0100110101111001010100110101000101001100');

Результат:

┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐
│ 012                               │ MySQL                                             │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

Запрос:

SELECT reinterpretAsUInt64(reverse(unbin('1110'))) AS num;

Результат:

┌─num─┐
│  14 │
└─────┘

UUIDStringToNum(str)

Принимает строку, содержащую 36 символов в формате 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000, и возвращает в виде набора байт в FixedString(16).

UUIDNumToString(str)

Принимает значение типа FixedString(16). Возвращает строку из 36 символов в текстовом виде.

bitmaskToList(num)

Принимает целое число. Возвращает строку, содержащую список степеней двойки, в сумме дающих исходное число; по возрастанию, в текстовом виде, через запятую, без пробелов.

bitmaskToArray(num)

Принимает целое число. Возвращает массив чисел типа UInt64, содержащий степени двойки, в сумме дающих исходное число; числа в массиве идут по возрастанию.

bitPositionsToArray(num)

Принимает целое число и приводит его к беззнаковому виду. Возвращает массив UInt64 чисел, который содержит список позиций битов arg, равных 1, в порядке возрастания.

Синтаксис

bitPositionsToArray(arg)

Аргументы

  • arg — целое значение. Int/UInt.

Возвращаемое значение

  • Массив, содержащий список позиций битов, равных 1, в порядке возрастания.

Тип: Array(UInt64).

Примеры

Запрос:

SELECT bitPositionsToArray(toInt8(1)) AS bit_positions;

Результат:

┌─bit_positions─┐
│ [0]           │
└───────────────┘

Запрос:

SELECT bitPositionsToArray(toInt8(-1)) AS bit_positions;

Результат:

┌─bit_positions─────┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7] │
└───────────────────┘