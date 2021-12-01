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Функции кодирования

Возвращает строку, длина которой равна числу переданных аргументов, и каждый байт имеет значение соответствующего аргумента. Принимает несколько числовых аргументов. Если значение аргумента выходит за диапазон UInt8 (0..255), то оно преобразуется в UInt8 с возможным округлением и переполнением.

Синтаксис

char ( number_1 , [ number_2 , . . . , number_n ] ) ;



Аргументы

number_1, number_2, ..., number_n — числовые аргументы, которые интерпретируются как целые числа. Типы: Int, Float.

Возвращаемое значение

Строка из соответствующих байт.

Тип: String.

Пример

Запрос:

SELECT char ( 104.1 , 101 , 108.9 , 108.9 , 111 ) AS hello ;



Результат:

┌─hello─┐

│ hello │

└───────┘



Вы можете создать строку в произвольной кодировке, передав соответствующие байты. Пример для UTF-8:

Запрос:

SELECT char ( 0xD0 , 0xBF , 0xD1 , 0x80 , 0xD0 , 0xB8 , 0xD0 , 0xB2 , 0xD0 , 0xB5 , 0xD1 , 0x82 ) AS hello ;



Результат:

┌─hello──┐

│ привет │

└────────┘



Запрос:

SELECT char ( 0xE4 , 0xBD , 0xA0 , 0xE5 , 0xA5 , 0xBD ) AS hello ;



Результат:

┌─hello─┐

│ 你好 │

└───────┘



Возвращает строку, содержащую шестнадцатеричное представление аргумента.

Синоним: HEX .

Синтаксис

hex ( arg )



Функция использует прописные буквы A-F и не использует никаких префиксов (например, 0x ) или суффиксов (например, h ).

Для целочисленных аргументов возвращает шестнадцатеричные цифры от наиболее до наименее значимых ( big endian , человекочитаемый порядок).Он начинается с самого значимого ненулевого байта (начальные нулевые байты опущены), но всегда выводит обе цифры каждого байта, даже если начальная цифра равна нулю.

Значения типа Date и DateTime формируются как соответствующие целые числа (количество дней с момента Unix-эпохи для Date и значение Unix Timestamp для DateTime ).

Для String и FixedString, все байты просто кодируются как два шестнадцатеричных числа. Нулевые байты не опущены.

Значения Float и Decimal кодируются как их представление в памяти. Поскольку ClickHouse поддерживает архитектуру little-endian , они кодируются от младшего к старшему байту. Нулевые начальные/конечные байты не опущены.

Аргументы

arg — значение для преобразования в шестнадцатеричное. String, UInt, Float, Decimal, Date или DateTime.

Возвращаемое значение

Строка — шестнадцатеричное представление аргумента.

Тип: String.

Примеры

Запрос:

SELECT hex ( 1 ) ;



Результат:

01



Запрос:

SELECT hex ( toFloat32 ( number ) ) AS hex_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



Результат:

┌─hex_presentation─┐

│ 00007041 │

│ 00008041 │

└──────────────────┘



Запрос:

SELECT hex ( toFloat64 ( number ) ) AS hex_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



Результат:

┌─hex_presentation─┐

│ 0000000000002E40 │

│ 0000000000003040 │

└──────────────────┘



Выполняет операцию, обратную hex. Функция интерпретирует каждую пару шестнадцатеричных цифр аргумента как число и преобразует его в символ. Возвращаемое значение представляет собой двоичную строку (BLOB).

Если вы хотите преобразовать результат в число, вы можете использовать функции reverse и reinterpretAs < Type >.

:::note "Примечание"

Если `unhex` вызывается из `clickhouse-client`, двоичные строки отображаются с использованием UTF-8.

:::



Синоним: UNHEX .

Синтаксис

unhex ( arg )



Аргументы

arg — Строка, содержащая любое количество шестнадцатеричных цифр. Тип: String.

Поддерживаются как прописные, так и строчные буквы A-F . Количество шестнадцатеричных цифр не обязательно должно быть четным. Если оно нечетное, последняя цифра интерпретируется как наименее значимая половина байта 00-0F . Если строка аргумента содержит что-либо, кроме шестнадцатеричных цифр, возвращается некоторый результат, определенный реализацией (исключение не создается).

Возвращаемое значение

Бинарная строка (BLOB).

Тип: String.

Пример

Запрос:

SELECT unhex ( '303132' ) , UNHEX ( '4D7953514C' ) ;



Результат:

┌─unhex('303132')─┬─unhex('4D7953514C')─┐

│ 012 │ MySQL │

└─────────────────┴─────────────────────┘



Запрос:

SELECT reinterpretAsUInt64 ( reverse ( unhex ( 'FFF' ) ) ) AS num ;



Результат:

┌──num─┐

│ 4095 │

└──────┘



Возвращает строку, содержащую бинарное представление аргумента.

Синтаксис

bin ( arg )



Синоним: BIN .

Для целочисленных аргументов возвращаются двоичные числа от наиболее значимого до наименее значимого ( big-endian , человекочитаемый порядок). Порядок начинается с самого значимого ненулевого байта (начальные нулевые байты опущены), но всегда возвращает восемь цифр каждого байта, если начальная цифра равна нулю.

Значения типа Date и DateTime формируются как соответствующие целые числа (количество дней с момента Unix-эпохи для Date и значение Unix Timestamp для DateTime ).

Для String и FixedString все байты кодируются как восемь двоичных чисел. Нулевые байты не опущены.

Значения Float и Decimal кодируются как их представление в памяти. Поскольку ClickHouse поддерживает архитектуру little-endian , они кодируются от младшего к старшему байту. Нулевые начальные/конечные байты не опущены.

Аргументы

arg — значение для преобразования в двоичный код. String, FixedString, UInt, Float, Decimal, Date или DateTime.

Возвращаемое значение

Бинарная строка (BLOB) — двоичное представление аргумента.

Тип: String.

Примеры

Запрос:

SELECT bin ( 14 ) ;



Результат:

┌─bin(14)──┐

│ 00001110 │

└──────────┘



Запрос:

SELECT bin ( toFloat32 ( number ) ) AS bin_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



Результат:

┌─bin_presentation─────────────────┐

│ 00000000000000000111000001000001 │

│ 00000000000000001000000001000001 │

└──────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT bin ( toFloat64 ( number ) ) AS bin_presentation FROM numbers ( 15 , 2 ) ;



Результат:

┌─bin_presentation─────────────────────────────────────────────────┐

│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000010111001000000 │

│ 0000000000000000000000000000000000000000000000000011000001000000 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Интерпретирует каждую пару двоичных цифр аргумента как число и преобразует его в байт, представленный числом. Функция выполняет операцию, противоположную bin.

Синтаксис

unbin ( arg )



Синоним: UNBIN .

Для числового аргумента unbin() не возвращает значение, обратное результату bin() . Чтобы преобразовать результат в число, используйте функции reverse и reinterpretAs < Type >.

:::note "Примечание"

Если `unbin` вызывается из клиента `clickhouse-client`, бинарная строка возвращается в кодировке UTF-8.

:::



Поддерживает двоичные цифры 0 и 1 . Количество двоичных цифр не обязательно должно быть кратно восьми. Если строка аргумента содержит что-либо, кроме двоичных цифр, возвращается некоторый результат, определенный реализацией (ошибки не возникает).

Аргументы

arg — строка, содержащая любое количество двоичных цифр. String.

Возвращаемое значение

Бинарная строка (BLOB).

Тип: String.

Примеры

Запрос:

SELECT UNBIN ( '001100000011000100110010' ) , UNBIN ( '0100110101111001010100110101000101001100' ) ;



Результат:

┌─unbin('001100000011000100110010')─┬─unbin('0100110101111001010100110101000101001100')─┐

│ 012 │ MySQL │

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT reinterpretAsUInt64 ( reverse ( unbin ( '1110' ) ) ) AS num ;



Результат:

┌─num─┐

│ 14 │

└─────┘



Принимает строку, содержащую 36 символов в формате 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 , и возвращает в виде набора байт в FixedString(16).

Принимает значение типа FixedString(16). Возвращает строку из 36 символов в текстовом виде.

Принимает целое число. Возвращает строку, содержащую список степеней двойки, в сумме дающих исходное число; по возрастанию, в текстовом виде, через запятую, без пробелов.

Принимает целое число. Возвращает массив чисел типа UInt64, содержащий степени двойки, в сумме дающих исходное число; числа в массиве идут по возрастанию.

Принимает целое число и приводит его к беззнаковому виду. Возвращает массив UInt64 чисел, который содержит список позиций битов arg , равных 1 , в порядке возрастания.

Синтаксис

bitPositionsToArray ( arg )



Аргументы

arg — целое значение. Int/UInt.

Возвращаемое значение

Массив, содержащий список позиций битов, равных 1 , в порядке возрастания.

Тип: Array(UInt64).

Примеры

Запрос:

SELECT bitPositionsToArray ( toInt8 ( 1 ) ) AS bit_positions ;



Результат:

┌─bit_positions─┐

│ [0] │

└───────────────┘



Запрос:

SELECT bitPositionsToArray ( toInt8 ( - 1 ) ) AS bit_positions ;



Результат: