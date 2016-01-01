Функции расстояния

Вычисляет сумму абсолютных значений вектора.

Синтаксис

Псевдоним: normL1 .

Аргументы

vector — Tuple или Array.

Возвращаемое значение

L1-норма или расстояние в таксической геометрии. UInt, Float или Decimal.

Примеры

Запрос:

Результат:

Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений вектора.

Синтаксис

Псевдоним: normL2 .

Аргументы

vector — Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений вектора (квадрат L2Norm).

Синтаксис

Псевдоним: normL2Squared .

Аргументы

vector — Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Квадрат L2-нормы. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет максимум абсолютных значений вектора.

Синтаксис

Псевдоним: normLinf .

Аргументы

vector — Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Linf-норма или максимальное абсолютное значение. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет корень из p -й степени суммы абсолютных значений вектора в степени p .

Синтаксис

Псевдоним: normLp .

Аргументы

vector — Tuple или Array.

— Tuple или Array. p — Степень. Возможные значения: действительное число в [1; inf) . UInt или Float.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве L1 (1-норма (таксическая геометрия расстояние)).

Синтаксис

Псевдоним: distanceL1 .

Аргументы

vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.

— Первый вектор. Tuple или Array. vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в Евклидовой пространстве (Евклидово расстояние).

Синтаксис

Псевдоним: distanceL2 .

Аргументы

vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.

— Первый вектор. Tuple или Array. vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет сумму квадратов разностей между соответствующими элементами двух векторов.

Синтаксис

Псевдоним: distanceL2Squared .

Аргументы

vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.

— Первый вектор. Tuple или Array. vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Сумма квадратов разностей между соответствующими элементами двух векторов. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве L_{inf} (максимальная норма).

Синтаксис

Псевдоним: distanceLinf .

Аргументы

vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.

— Первый вектор. Tuple или Array. vector1 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Расстояние по норме бесконечности. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве Lp (p-нормное расстояние).

Синтаксис

Псевдоним: distanceLp .

Аргументы

vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.

— Первый вектор. Tuple или Array. vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.

— Второй вектор. Tuple или Array. p — Степень. Возможные значения: действительное число из [1; inf) . UInt или Float.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве L1 (таксическая геометрия).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeL1 .

Аргументы

tuple — Tuple.

Возвращаемое значение

Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в Евклидовой пространстве (с использованием Евклидового расстояния).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeL1 .

Аргументы

tuple — Tuple.

Возвращаемое значение

Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве L_{inf} (с использованием максимальной нормы).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeLinf .

Аргументы

tuple — Tuple.

Возвращаемое значение

Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве Lp (с использованием p-нормы).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeLp .

Аргументы

tuple — Tuple.

— Tuple. p — Степень. Возможные значения: любое число из [1;inf). UInt или Float.

Возвращаемое значение

Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

Вычисляет косинусное расстояние между двумя векторами (значения кортежей — это координаты). Чем меньше возвращаемое значение, тем более схожи векторы.

Синтаксис

Аргументы

vector1 — Первый кортеж. Tuple или Array.

— Первый кортеж. Tuple или Array. vector2 — Второй кортеж. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

Косинус угла между двумя векторами, вычтенный из единицы. Float.

Примеры

Запрос:

Результат: