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Функции расстояния

L1Norm

Вычисляет сумму абсолютных значений вектора.

Синтаксис

Псевдоним: normL1.

Аргументы

Возвращаемое значение

Примеры

Запрос:

Результат:

L2Norm

Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений вектора.

Синтаксис

Псевдоним: normL2.

Аргументы

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

L2SquaredNorm

Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений вектора (квадрат L2Norm).

Синтаксис

Псевдоним: normL2Squared.

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Квадрат L2-нормы. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

LinfNorm

Вычисляет максимум абсолютных значений вектора.

Синтаксис

Псевдоним: normLinf.

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Linf-норма или максимальное абсолютное значение. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

LpNorm

Вычисляет корень из p-й степени суммы абсолютных значений вектора в степени p.

Синтаксис

Псевдоним: normLp.

Аргументы

  • vectorTuple или Array.
  • p — Степень. Возможные значения: действительное число в [1; inf). UInt или Float.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

L1Distance

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве L1 (1-норма (таксическая геометрия расстояние)).

Синтаксис

Псевдоним: distanceL1.

Аргументы

  • vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.
  • vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

  • 1-нормное расстояние. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

L2Distance

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в Евклидовой пространстве (Евклидово расстояние).

Синтаксис

Псевдоним: distanceL2.

Аргументы

  • vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.
  • vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

  • 2-нормное расстояние. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

L2SquaredDistance

Вычисляет сумму квадратов разностей между соответствующими элементами двух векторов.

Синтаксис

Псевдоним: distanceL2Squared.

Аргументы

  • vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.
  • vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

  • Сумма квадратов разностей между соответствующими элементами двух векторов. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

LinfDistance

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве L_{inf} (максимальная норма).

Синтаксис

Псевдоним: distanceLinf.

Аргументы

  • vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.
  • vector1 — Второй вектор. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

  • Расстояние по норме бесконечности. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

LpDistance

Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве Lp (p-нормное расстояние).

Синтаксис

Псевдоним: distanceLp.

Аргументы

  • vector1 — Первый вектор. Tuple или Array.
  • vector2 — Второй вектор. Tuple или Array.
  • p — Степень. Возможные значения: действительное число из [1; inf). UInt или Float.

Возвращаемое значение

  • p-нормное расстояние. Float.

Пример

Запрос:

Результат:

L1Normalize

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве L1 (таксическая геометрия).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeL1.

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

L2Normalize

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в Евклидовой пространстве (с использованием Евклидового расстояния).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeL1.

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

LinfNormalize

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве L_{inf} (с использованием максимальной нормы).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeLinf .

Аргументы

Возвращаемое значение

  • Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

LpNormalize

Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве Lp (с использованием p-нормы).

Синтаксис

Псевдоним: normalizeLp .

Аргументы

  • tupleTuple.
  • p — Степень. Возможные значения: любое число из [1;inf). UInt или Float.

Возвращаемое значение

  • Единичный вектор. Tuple из Float.

Пример

Запрос:

Результат:

cosineDistance

Вычисляет косинусное расстояние между двумя векторами (значения кортежей — это координаты). Чем меньше возвращаемое значение, тем более схожи векторы.

Синтаксис

Аргументы

  • vector1 — Первый кортеж. Tuple или Array.
  • vector2 — Второй кортеж. Tuple или Array.

Возвращаемое значение

  • Косинус угла между двумя векторами, вычтенный из единицы. Float.

Примеры

Запрос:

Результат: