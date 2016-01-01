Функции расстояния
L1Norm
Вычисляет сумму абсолютных значений вектора.
Синтаксис
Псевдоним:
normL1.
Аргументы
Возвращаемое значение
- L1-норма или расстояние в таксической геометрии. UInt, Float или Decimal.
Примеры
Запрос:
Результат:
L2Norm
Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений вектора.
Синтаксис
Псевдоним:
normL2.
Аргументы
Возвращаемое значение
- L2-норма или Евклидово расстояние. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
L2SquaredNorm
Вычисляет квадратный корень из суммы квадратов значений вектора (квадрат L2Norm).
Синтаксис
Псевдоним:
normL2Squared.
Аргументы
Возвращаемое значение
- Квадрат L2-нормы. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
LinfNorm
Вычисляет максимум абсолютных значений вектора.
Синтаксис
Псевдоним:
normLinf.
Аргументы
Возвращаемое значение
- Linf-норма или максимальное абсолютное значение. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
LpNorm
Вычисляет корень из
p-й степени суммы абсолютных значений вектора в степени
p.
Синтаксис
Псевдоним:
normLp.
Аргументы
vector— Tuple или Array.
p— Степень. Возможные значения: действительное число в
[1; inf). UInt или Float.
Возвращаемое значение
Пример
Запрос:
Результат:
L1Distance
Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве
L1 (1-норма (таксическая геометрия расстояние)).
Синтаксис
Псевдоним:
distanceL1.
Аргументы
Возвращаемое значение
- 1-нормное расстояние. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
L2Distance
Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в Евклидовой пространстве (Евклидово расстояние).
Синтаксис
Псевдоним:
distanceL2.
Аргументы
Возвращаемое значение
- 2-нормное расстояние. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
L2SquaredDistance
Вычисляет сумму квадратов разностей между соответствующими элементами двух векторов.
Синтаксис
Псевдоним:
distanceL2Squared.
Аргументы
Возвращаемое значение
- Сумма квадратов разностей между соответствующими элементами двух векторов. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
LinfDistance
Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве
L_{inf} (максимальная норма).
Синтаксис
Псевдоним:
distanceLinf.
Аргументы
Возвращаемое значение
- Расстояние по норме бесконечности. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
LpDistance
Вычисляет расстояние между двумя точками (значения векторов — это координаты) в пространстве
Lp (p-нормное расстояние).
Синтаксис
Псевдоним:
distanceLp.
Аргументы
vector1— Первый вектор. Tuple или Array.
vector2— Второй вектор. Tuple или Array.
p— Степень. Возможные значения: действительное число из
[1; inf). UInt или Float.
Возвращаемое значение
- p-нормное расстояние. Float.
Пример
Запрос:
Результат:
L1Normalize
Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве
L1 (таксическая геометрия).
Синтаксис
Псевдоним:
normalizeL1.
Аргументы
tuple— Tuple.
Возвращаемое значение
Пример
Запрос:
Результат:
L2Normalize
Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в Евклидовой пространстве (с использованием Евклидового расстояния).
Синтаксис
Псевдоним:
normalizeL1.
Аргументы
tuple— Tuple.
Возвращаемое значение
Пример
Запрос:
Результат:
LinfNormalize
Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве
L_{inf} (с использованием максимальной нормы).
Синтаксис
Псевдоним:
normalizeLinf .
Аргументы
tuple— Tuple.
Возвращаемое значение
Пример
Запрос:
Результат:
LpNormalize
Вычисляет единичный вектор заданного вектора (значения кортежа — это координаты) в пространстве
Lp (с использованием p-нормы).
Синтаксис
Псевдоним:
normalizeLp .
Аргументы
Возвращаемое значение
Пример
Запрос:
Результат:
cosineDistance
Вычисляет косинусное расстояние между двумя векторами (значения кортежей — это координаты). Чем меньше возвращаемое значение, тем более схожи векторы.
Синтаксис
Аргументы
Возвращаемое значение
- Косинус угла между двумя векторами, вычтенный из единицы. Float.
Примеры
Запрос:
Результат: