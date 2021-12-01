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Условные функции

if

Условное выражение. В отличие от большинства систем, ClickHouse всегда считает оба выражения then и else.

Синтаксис

if(cond, then, else)

Если условие cond не равно нулю, то возвращается результат выражения then. Если условие cond равно нулю или является NULL, то результат выражения then пропускается и возвращается результат выражения else.

Чтобы вычислять функцию if по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение then вычисляется только для строк, где условие cond верно, а выражение else – для строк, где условие cond неверно. Например, при выполнении запроса SELECT if(number = 0, 0, intDiv(42, number)) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль, так как intDiv(42, number) будет вычислено только для чисел, которые не удовлетворяют условию number = 0.

Аргументы

  • cond – проверяемое условие. Может быть UInt8 или NULL.
  • then – возвращается результат выражения, если условие cond истинно.
  • else – возвращается результат выражения, если условие cond ложно.

Возвращаемые значения

Функция выполняет выражения then или else и возвращает его результат, в зависимости от того, было ли условие cond равно нулю или нет.

Пример

Запрос:

SELECT if(1, plus(2, 2), plus(2, 6));

Результат:

┌─plus(2, 2)─┐
│          4 │
└────────────┘

Запрос:

SELECT if(0, plus(2, 2), plus(2, 6));

Результат:

┌─plus(2, 6)─┐
│          8 │
└────────────┘

Тернарный оператор

Работает так же, как функция if.

Синтаксис: cond ? then : else

Возвращает then, если cond верно (больше нуля), в остальных случаях возвращает else.

  • cond должно быть типа UInt8, then и else должны относиться к наименьшему общему типу.

  • then и else могут быть NULL.

Смотрите также

multiIf

Позволяет более компактно записать оператор CASE в запросе.

Синтаксис

multiIf(cond_1, then_1, cond_2, then_2, ..., else)

Чтобы вычислять функцию multiIf по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение then_i вычисляется только для строк, где условие ((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) верно, cond_i вычисляется только для строк, где условие ((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1})) верно. Например, при выполнении запроса SELECT multiIf(number = 2, intDiv(1, number), number = 5) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль.

Аргументы

  • cond_N — условие, при выполнении которого функция вернёт then_N.
  • then_N — результат функции при выполнении.
  • else — результат функции, если ни одно из условий не выполнено.

Функция принимает 2N+1 параметров.

Возвращаемые значения

Функция возвращает одно из значений then_N или else, в зависимости от условий cond_N.

Пример

Рассмотрим таблицу

┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │    3 │
└───┴──────┘

Выполним запрос SELECT multiIf(isNull(y), x, y < 3, y, NULL) FROM t_null. Результат:

┌─multiIf(isNull(y), x, less(y, 3), y, NULL)─┐
│                                          1 │
│                                       ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────────────────────────┘