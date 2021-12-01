Условные функции
if
Условное выражение. В отличие от большинства систем, ClickHouse всегда считает оба выражения
then и
else.
Синтаксис
if(cond, then, else)
Если условие
cond не равно нулю, то возвращается результат выражения
then. Если условие
cond равно нулю или является NULL, то результат выражения
then пропускается и возвращается результат выражения
else.
Чтобы вычислять функцию
if по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение
then вычисляется только для строк, где условие
cond верно, а выражение
else – для строк, где условие
cond неверно. Например, при выполнении запроса
SELECT if(number = 0, 0, intDiv(42, number)) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль, так как
intDiv(42, number) будет вычислено только для чисел, которые не удовлетворяют условию
number = 0.
Аргументы
cond– проверяемое условие. Может быть UInt8 или
NULL.
then– возвращается результат выражения, если условие
condистинно.
else– возвращается результат выражения, если условие
condложно.
Возвращаемые значения
Функция выполняет выражения
then или
else и возвращает его результат, в зависимости от того, было ли условие
cond равно нулю или нет.
Пример
Запрос:
SELECT if(1, plus(2, 2), plus(2, 6));
Результат:
┌─plus(2, 2)─┐
│ 4 │
└────────────┘
Запрос:
SELECT if(0, plus(2, 2), plus(2, 6));
Результат:
┌─plus(2, 6)─┐
│ 8 │
└────────────┘
Тернарный оператор
Работает так же, как функция
if.
Синтаксис:
cond ? then : else
Возвращает
then, если
cond верно (больше нуля), в остальных случаях возвращает
else.
condдолжно быть типа
UInt8,
thenи
elseдолжны относиться к наименьшему общему типу.
thenи
elseмогут быть
NULL.
Смотрите также
multiIf
Позволяет более компактно записать оператор CASE в запросе.
Синтаксис
multiIf(cond_1, then_1, cond_2, then_2, ..., else)
Чтобы вычислять функцию
multiIf по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение
then_i вычисляется только для строк, где условие
((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) верно,
cond_i вычисляется только для строк, где условие
((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1})) верно. Например, при выполнении запроса
SELECT multiIf(number = 2, intDiv(1, number), number = 5) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль.
Аргументы
cond_N— условие, при выполнении которого функция вернёт
then_N.
then_N— результат функции при выполнении.
else— результат функции, если ни одно из условий не выполнено.
Функция принимает
2N+1 параметров.
Возвращаемые значения
Функция возвращает одно из значений
then_N или
else, в зависимости от условий
cond_N.
Пример
Рассмотрим таблицу
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ 3 │
└───┴──────┘
Выполним запрос
SELECT multiIf(isNull(y), x, y < 3, y, NULL) FROM t_null. Результат:
┌─multiIf(isNull(y), x, less(y, 3), y, NULL)─┐
│ 1 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────────────────────────────────────────┘