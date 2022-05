On this page

Условные функции

Условное выражение. В отличие от большинства систем, ClickHouse всегда считает оба выражения then и else .

Синтаксис

if ( cond , then , else )



Если условие cond не равно нулю, то возвращается результат выражения then . Если условие cond равно нулю или является NULL, то результат выражения then пропускается и возвращается результат выражения else .

Чтобы вычислять функцию if по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение then вычисляется только для строк, где условие cond верно, а выражение else – для строк, где условие cond неверно. Например, при выполнении запроса SELECT if(number = 0, 0, intDiv(42, number)) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль, так как intDiv(42, number) будет вычислено только для чисел, которые не удовлетворяют условию number = 0 .

Аргументы

cond – проверяемое условие. Может быть UInt8 или NULL .

– проверяемое условие. Может быть UInt8 или . then – возвращается результат выражения, если условие cond истинно.

– возвращается результат выражения, если условие истинно. else – возвращается результат выражения, если условие cond ложно.

Возвращаемые значения

Функция выполняет выражения then или else и возвращает его результат, в зависимости от того, было ли условие cond равно нулю или нет.

Пример

Запрос:

SELECT if ( 1 , plus ( 2 , 2 ) , plus ( 2 , 6 ) ) ;



Результат:

┌─plus(2, 2)─┐

│ 4 │

└────────────┘



Запрос:

SELECT if ( 0 , plus ( 2 , 2 ) , plus ( 2 , 6 ) ) ;



Результат:

┌─plus(2, 6)─┐

│ 8 │

└────────────┘



Работает так же, как функция if .

Синтаксис: cond ? then : else

Возвращает then , если cond верно (больше нуля), в остальных случаях возвращает else .

cond должно быть типа UInt8 , then и else должны относиться к наименьшему общему типу.

then и else могут быть NULL .

Позволяет более компактно записать оператор CASE в запросе.

Синтаксис

multiIf ( cond_1 , then_1 , cond_2 , then_2 , . . . , else )



Чтобы вычислять функцию multiIf по короткой схеме, используйте настройку short_circuit_function_evaluation. Если настройка включена, то выражение then_i вычисляется только для строк, где условие ((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1}) AND cond_i) верно, cond_i вычисляется только для строк, где условие ((NOT cond_1) AND (NOT cond_2) AND ... AND (NOT cond_{i-1})) верно. Например, при выполнении запроса SELECT multiIf(number = 2, intDiv(1, number), number = 5) FROM numbers(10) не будет сгенерировано исключение из-за деления на ноль.

Аргументы

cond_N — условие, при выполнении которого функция вернёт then_N .

— условие, при выполнении которого функция вернёт . then_N — результат функции при выполнении.

— результат функции при выполнении. else — результат функции, если ни одно из условий не выполнено.

Функция принимает 2N+1 параметров.

Возвращаемые значения

Функция возвращает одно из значений then_N или else , в зависимости от условий cond_N .

Пример

Рассмотрим таблицу

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 2 │ 3 │

└───┴──────┘



Выполним запрос SELECT multiIf(isNull(y), x, y < 3, y, NULL) FROM t_null . Результат: