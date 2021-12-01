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Функции сравнения

Функции сравнения возвращают всегда 0 или 1 (UInt8).

Сравнивать можно следующие типы:

числа;

строки и фиксированные строки;

даты;

даты-с-временем;

внутри каждой группы, но не из разных групп.

Например, вы не можете сравнить дату со строкой. Надо использовать функцию преобразования строки в дату или наоборот.

Строки сравниваются побайтово. Более короткая строка меньше всех строк, начинающихся с неё и содержащих ещё хотя бы один символ.

Замечание. До версии 1.1.54134 сравнение знаковых и беззнаковых целых чисел производилось также, как в C++. То есть, вы могли получить неверный результат в таких случаях: SELECT 9223372036854775807 > -1. С версии 1.1.54134 поведение изменилось и стало математически корректным.