Функции сравнения
Функции сравнения возвращают всегда 0 или 1 (UInt8).
Сравнивать можно следующие типы:
- числа;
- строки и фиксированные строки;
- даты;
- даты-с-временем;
внутри каждой группы, но не из разных групп.
Например, вы не можете сравнить дату со строкой. Надо использовать функцию преобразования строки в дату или наоборот.
Строки сравниваются побайтово. Более короткая строка меньше всех строк, начинающихся с неё и содержащих ещё хотя бы один символ.
Замечание. До версии 1.1.54134 сравнение знаковых и беззнаковых целых чисел производилось также, как в C++. То есть, вы могли получить неверный результат в таких случаях: SELECT 9223372036854775807 > -1. С версии 1.1.54134 поведение изменилось и стало математически корректным.