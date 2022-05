On this page

Битовые функции

Битовые функции работают для любой пары типов из UInt8 , UInt16 , UInt32 , UInt64 , Int8 , Int16 , Int32 , Int64 , Float32 , Float64 .

Тип результата - целое число, битность которого равна максимальной битности аргументов. Если хотя бы один аргумент знаковый, то результат - знаковое число. Если аргумент - число с плавающей запятой - оно приводится к Int64.

Сдвигает влево на заданное количество битов бинарное представление значения.

Если передан аргумент типа FixedString или String , то он рассматривается, как одно многобайтовое значение.

Биты FixedString теряются по мере того, как выдвигаются за пределы строки. Значение String дополняется байтами, поэтому его биты не теряются.

Синтаксис

bitShiftLeft ( a , b )



Аргументы

a — сдвигаемое значение. Целое число, String или FixedString.

— сдвигаемое значение. Целое число, String или FixedString. b — величина сдвига. Беззнаковое целое число, допустимы типы с разрядностью не более 64 битов.

Возвращаемое значение

Сдвинутое значение.

Тип совпадает с типом сдвигаемого значения.

Пример

В запросах используются функции bin и hex, чтобы наглядно показать биты после сдвига.

SELECT 99 AS a , bin ( a ) , bitShiftLeft ( a , 2 ) AS a_shifted , bin ( a_shifted ) ;

SELECT 'abc' AS a , hex ( a ) , bitShiftLeft ( a , 4 ) AS a_shifted , hex ( a_shifted ) ;

SELECT toFixedString ( 'abc' , 3 ) AS a , hex ( a ) , bitShiftLeft ( a , 4 ) AS a_shifted , hex ( a_shifted ) ;



Результат:

┌──a─┬─bin(99)──┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftLeft(99, 2))─┐

│ 99 │ 01100011 │ 140 │ 10001100 │

└────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┘

┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft('abc', 4))─┐

│ abc │ 616263 │ &0 │ 06162630 │

└─────┴────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘

┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftLeft(toFixedString('abc', 3), 4))─┐

│ abc │ 616263 │ &0 │ 162630 │

└─────┴──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────┘



Сдвигает вправо на заданное количество битов бинарное представление значения.

Если передан аргумент типа FixedString или String , то он рассматривается, как одно многобайтовое значение. Длина значения типа String уменьшается по мере сдвига.

Синтаксис

bitShiftRight ( a , b )



Аргументы

a — сдвигаемое значение. Целое число, String или FixedString.

— сдвигаемое значение. Целое число, String или FixedString. b — величина сдвига. Беззнаковое целое число, допустимы типы с разрядностью не более 64 битов.

Возвращаемое значение

Сдвинутое значение.

Тип совпадает с типом сдвигаемого значения.

Пример

Запрос:

SELECT 101 AS a , bin ( a ) , bitShiftRight ( a , 2 ) AS a_shifted , bin ( a_shifted ) ;

SELECT 'abc' AS a , hex ( a ) , bitShiftRight ( a , 12 ) AS a_shifted , hex ( a_shifted ) ;

SELECT toFixedString ( 'abc' , 3 ) AS a , hex ( a ) , bitShiftRight ( a , 12 ) AS a_shifted , hex ( a_shifted ) ;



Результат:

┌───a─┬─bin(101)─┬─a_shifted─┬─bin(bitShiftRight(101, 2))─┐

│ 101 │ 01100101 │ 25 │ 00011001 │

└─────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────┘

┌─a───┬─hex('abc')─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight('abc', 12))─┐

│ abc │ 616263 │ │ 0616 │

└─────┴────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘

┌─a───┬─hex(toFixedString('abc', 3))─┬─a_shifted─┬─hex(bitShiftRight(toFixedString('abc', 3), 12))─┐

│ abc │ 616263 │ │ 000616 │

└─────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────┘



Принимает любое целое число и конвертирует его в двоичное число, возвращает значение бита в указанной позиции. Отсчет начинается с 0 справа налево.

Синтаксис

SELECT bitTest ( number , index )



Аргументы

number – целое число.

– целое число. index – позиция бита.

Возвращаемое значение

Возвращает значение бита в указанной позиции.

Тип: UInt8 .

Пример

Например, число 43 в двоичной системе счисления равно: 101011.

Запрос:

SELECT bitTest ( 43 , 1 ) ;



Результат:

┌─bitTest(43, 1)─┐

│ 1 │

└────────────────┘



Другой пример:

Запрос:

SELECT bitTest ( 43 , 2 ) ;



Результат:

┌─bitTest(43, 2)─┐

│ 0 │

└────────────────┘



Возвращает результат логической конъюнкции (оператор AND) всех битов в указанных позициях. Отсчет начинается с 0 справа налево.

Бинарная конъюнкция:

0 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 1 AND 0 = 0 1 AND 1 = 1

Синтаксис

SELECT bitTestAll ( number , index1 , index2 , index3 , index4 , . . . )



Аргументы

number – целое число.

– целое число. index1 , index2 , index3 , index4 – позиция бита. Например, конъюнкция для набора позиций index1 , index2 , index3 , index4 является истинной, если все его позиции истинны index1 ⋀ index2 ⋀ index3 ⋀ index4 .

Возвращаемое значение

Возвращает результат логической конъюнкции.

Тип: UInt8 .

Пример

Например, число 43 в двоичной системе счисления равно: 101011.

Запрос:

SELECT bitTestAll ( 43 , 0 , 1 , 3 , 5 ) ;



Результат:

┌─bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5)─┐

│ 1 │

└────────────────────────────┘



Другой пример:

Запрос:

SELECT bitTestAll ( 43 , 0 , 1 , 3 , 5 , 2 ) ;



Результат:

┌─bitTestAll(43, 0, 1, 3, 5, 2)─┐

│ 0 │

└───────────────────────────────┘



Возвращает результат логической дизъюнкции (оператор OR) всех битов в указанных позициях. Отсчет начинается с 0 справа налево.

Бинарная дизъюнкция:

0 OR 0 = 0 0 OR 1 = 1 1 OR 0 = 1 1 OR 1 = 1

Синтаксис

SELECT bitTestAny ( number , index1 , index2 , index3 , index4 , . . . )



Аргументы

number – целое число.

– целое число. index1 , index2 , index3 , index4 – позиции бита.

Возвращаемое значение

Возвращает результат логической дизъюнкции.

Тип: UInt8 .

Пример

Например, число 43 в двоичной системе счисления равно: 101011.

Запрос:

SELECT bitTestAny ( 43 , 0 , 2 ) ;



Результат:

┌─bitTestAny(43, 0, 2)─┐

│ 1 │

└──────────────────────┘



Другой пример:

Запрос:

SELECT bitTestAny ( 43 , 4 , 2 ) ;



Результат:

┌─bitTestAny(43, 4, 2)─┐

│ 0 │

└──────────────────────┘



Подсчитывает количество равных единице бит в числе.

Синтаксис

bitCount ( x )



Аргументы

x — целое число или число с плавающей запятой. Функция использует представление числа в памяти, что позволяет поддержать числа с плавающей запятой.

Возвращаемое значение

Количество равных единице бит во входном числе.

Функция не преобразует входное значение в более крупный тип (sign extension). Поэтому, например, bitCount(toUInt8(-1)) = 8 .

Тип: UInt8 .

Пример

Возьмём к примеру число 333. Его бинарное представление — 0000000101001101.

Запрос:

SELECT bitCount ( 333 ) ;



Результат:

┌─bitCount(100)─┐

│ 5 │

└───────────────┘



Возвращает расстояние Хэмминга между битовыми представлениями двух целых чисел. Может быть использовано с функциями SimHash для проверки двух строк на схожесть. Чем меньше расстояние, тем больше вероятность, что строки совпадают.

Синтаксис

bitHammingDistance ( int1 , int2 )



Аргументы

int1 — первое целое число. Int64.

— первое целое число. Int64. int2 — второе целое число. Int64.

Возвращаемое значение

Расстояние Хэмминга.

Тип: UInt8.

Примеры

Запрос:

SELECT bitHammingDistance ( 111 , 121 ) ;



Результат:

┌─bitHammingDistance(111, 121)─┐

│ 3 │

└──────────────────────────────┘



Используя SimHash:

SELECT bitHammingDistance ( ngramSimHash ( 'cat ate rat' ) , ngramSimHash ( 'rat ate cat' ) ) ;



Результат: