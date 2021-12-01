Функция ArrayJoin
Это совсем необычная функция.
Обычные функции не изменяют множество строк, а лишь изменяют значения в каждой строке (map). Агрегатные функции выполняют свёртку множества строк (fold, reduce). Функция arrayJoin выполняет размножение каждой строки в множество строк (unfold).
Функция принимает в качестве аргумента массив, и размножает исходную строку в несколько строк - по числу элементов массива. Все значения в столбцах просто копируются, кроме значения в столбце с применением этой функции - он заменяется на соответствующее значение массива.
В запросе может быть использовано несколько функций
arrayJoin. В этом случае, соответствующее преобразование делается несколько раз.
Обратите внимание на синтаксис ARRAY JOIN в запросе SELECT, который предоставляет более широкие возможности.
Пример:
SELECT arrayJoin([1, 2, 3] AS src) AS dst, 'Hello', src
┌─dst─┬─\'Hello\'─┬─src─────┐
│ 1 │ Hello │ [1,2,3] │
│ 2 │ Hello │ [1,2,3] │
│ 3 │ Hello │ [1,2,3] │
└─────┴───────────┴─────────┘