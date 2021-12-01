Функция ArrayJoin

Это совсем необычная функция.

Обычные функции не изменяют множество строк, а лишь изменяют значения в каждой строке (map). Агрегатные функции выполняют свёртку множества строк (fold, reduce). Функция arrayJoin выполняет размножение каждой строки в множество строк (unfold).

Функция принимает в качестве аргумента массив, и размножает исходную строку в несколько строк - по числу элементов массива. Все значения в столбцах просто копируются, кроме значения в столбце с применением этой функции - он заменяется на соответствующее значение массива.

В запросе может быть использовано несколько функций arrayJoin . В этом случае, соответствующее преобразование делается несколько раз.

Обратите внимание на синтаксис ARRAY JOIN в запросе SELECT, который предоставляет более широкие возможности.

Пример:

SELECT arrayJoin ( [ 1 , 2 , 3 ] AS src ) AS dst , 'Hello' , src

