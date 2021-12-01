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Массивы

Проверяет, является ли входной массив пустым.

Синтаксис

empty ( [ x ] )



Массив считается пустым, если он не содержит ни одного элемента.

:::note "Примечание"

Функцию можно оптимизировать, если включить настройку [optimize_functions_to_subcolumns](/docs/ru/operations/settings/settings#optimize-functions-to-subcolumns). При `optimize_functions_to_subcolumns = 1` функция читает только подстолбец [size0](/docs/ru/sql-reference/data-types/array#array-size) вместо чтения и обработки всего столбца массива. Запрос `SELECT empty(arr) FROM TABLE` преобразуется к запросу `SELECT arr.size0 = 0 FROM TABLE`.

:::



Функция также поддерживает работу с типами String и UUID.

Параметры

[x] — массив на входе функции. Array.

Возвращаемое значение

Возвращает 1 для пустого массива или 0 — для непустого массива.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT empty ( [ ] ) ;



Ответ:

┌─empty(array())─┐

│ 1 │

└────────────────┘



Проверяет, является ли входной массив непустым.

Синтаксис

notEmpty ( [ x ] )



Массив считается непустым, если он содержит хотя бы один элемент.

:::note "Примечание"

Функцию можно оптимизировать, если включить настройку [optimize_functions_to_subcolumns](/docs/ru/operations/settings/settings#optimize-functions-to-subcolumns). При `optimize_functions_to_subcolumns = 1` функция читает только подстолбец [size0](/docs/ru/sql-reference/data-types/array#array-size) вместо чтения и обработки всего столбца массива. Запрос `SELECT notEmpty(arr) FROM table` преобразуется к запросу `SELECT arr.size0 != 0 FROM TABLE`.

:::



Функция также поддерживает работу с типами String и UUID.

Параметры

[x] — массив на входе функции. Array.

Возвращаемое значение

Возвращает 1 для непустого массива или 0 — для пустого массива.

Тип: UInt8.

Пример

Запрос:

SELECT notEmpty ( [ 1 , 2 ] ) ;



Результат:

┌─notEmpty([1, 2])─┐

│ 1 │

└──────────────────┘



Возвращает количество элементов в массиве. Тип результата - UInt64. Функция также работает для строк.

Функцию можно оптимизировать, если включить настройку optimize_functions_to_subcolumns. При optimize_functions_to_subcolumns = 1 функция читает только подстолбец size0 вместо чтения и обработки всего столбца массива. Запрос SELECT length(arr) FROM table преобразуется к запросу SELECT arr.size0 FROM TABLE .

Принимает ноль аргументов и возвращает пустой массив соответствующего типа.

Принимает пустой массив и возвращает массив из одного элемента, равного значению по умолчанию.

Возвращает массив чисел от start до end - 1 с шагом step .

Синтаксис

range ( [ start , ] end [ , step ] )



Аргументы

start — начало диапазона. Обязательно, когда указан step . По умолчанию равно 0 . Тип: UInt

— начало диапазона. Обязательно, когда указан . По умолчанию равно . Тип: UInt end — конец диапазона. Обязательный аргумент. Должен быть больше, чем start . Тип: UInt

— конец диапазона. Обязательный аргумент. Должен быть больше, чем . Тип: UInt step — шаг обхода. Необязательный аргумент. По умолчанию равен 1 . Тип: UInt

Возвращаемые значения

массив UInt чисел от start до end - 1 с шагом step

Особенности реализации

Не поддерживаются отрицательные значения аргументов: start , end , step имеют тип UInt .

Если в результате запроса создаются массивы суммарной длиной больше, чем количество элементов, указанное настройкой function_range_max_elements_in_block, то генерируется исключение.

Примеры

Запрос:

SELECT range ( 5 ) , range ( 1 , 5 ) , range ( 1 , 5 , 2 ) ;



Ответ:

┌─range(5)────┬─range(1, 5)─┬─range(1, 5, 2)─┐

│ [0,1,2,3,4] │ [1,2,3,4] │ [1,3] │

└─────────────┴─────────────┴────────────────┘



Создаёт массив из аргументов функции. Аргументы должны быть константами и иметь типы, для которых есть наименьший общий тип. Должен быть передан хотя бы один аргумент, так как иначе непонятно, какого типа создавать массив. То есть, с помощью этой функции невозможно создать пустой массив (для этого используйте функции emptyArray * , описанные выше). Возвращает результат типа Array(T), где T - наименьший общий тип от переданных аргументов.

Объединяет массивы, переданные в качестве аргументов.

arrayConcat ( arrays )



Аргументы

arrays – произвольное количество элементов типа ArrayПример

SELECT arrayConcat ( [ 1 , 2 ] , [ 3 , 4 ] , [ 5 , 6 ] ) AS res



┌─res───────────┐

│ [1,2,3,4,5,6] │

└───────────────┘



Достаёт элемент с индексом n из массива arr. n должен быть любым целочисленным типом. Индексы в массиве начинаются с единицы. Поддерживаются отрицательные индексы. В этом случае, будет выбран соответствующий по номеру элемент с конца. Например, arr [ -1 ] - последний элемент массива.

Если индекс выходит за границы массива, то возвращается некоторое значение по умолчанию (0 для чисел, пустая строка для строк и т. п.), кроме случая с неконстантным массивом и константным индексом 0 (в этом случае будет ошибка Array indices are 1-based ).

Проверяет наличие элемента elem в массиве arr. Возвращает 0, если элемента в массиве нет, или 1, если есть.

NULL обрабатывается как значение.

SELECT has ( [ 1 , 2 , NULL ] , NULL )



┌─has([1, 2, NULL], NULL)─┐

│ 1 │

└─────────────────────────┘



Проверяет, является ли один массив подмножеством другого.

hasAll ( set , subset )



Аргументы

set – массив любого типа с набором элементов.

– массив любого типа с набором элементов. subset – массив любого типа со значениями, которые проверяются на вхождение в set .

Возвращаемые значения

1 , если set содержит все элементы из subset .

, если содержит все элементы из . 0 , в противном случае.

Особенности

Пустой массив является подмножеством любого массива.

NULL обрабатывается как значение.

обрабатывается как значение. Порядок значений в обоих массивах не имеет значения.

Примеры

SELECT hasAll([], []) возвращает 1.

SELECT hasAll([1, Null], [Null]) возвращает 1.

SELECT hasAll([1.0, 2, 3, 4], [1, 3]) возвращает 1.

SELECT hasAll(['a', 'b'], ['a']) возвращает 1.

SELECT hasAll([1], ['a']) возвращает 0.

SELECT hasAll([[1, 2], [3, 4]], [[1, 2], [3, 5]]) возвращает 0.

Проверяет, имеют ли два массива хотя бы один общий элемент.

hasAny ( array1 , array2 )



Аргументы

array1 – массив любого типа с набором элементов.

– массив любого типа с набором элементов. array2 – массив любого типа с набором элементов.

Возвращаемые значения

1 , если array1 и array2 имеют хотя бы один одинаковый элемент.

, если и имеют хотя бы один одинаковый элемент. 0 , в противном случае.

Особенности

NULL обрабатывается как значение.

обрабатывается как значение. Порядок значений в обоих массивах не имеет значения.

Примеры

SELECT hasAny([1], []) возвращает 0 .

SELECT hasAny([Null], [Null, 1]) возвращает 1 .

SELECT hasAny([-128, 1., 512], [1]) возвращает 1 .

SELECT hasAny([[1, 2], [3, 4]], ['a', 'c']) возвращает 0 .

SELECT hasAll([[1, 2], [3, 4]], [[1, 2], [1, 2]]) возвращает 1 .

Возвращает индекс первого элемента x (начиная с 1), если он есть в массиве, или 0, если его нет.

Пример:

SELECT indexOf ( [ 1 , 3 , NULL , NULL ] , NULL )



┌─indexOf([1, 3, NULL, NULL], NULL)─┐

│ 3 │

└───────────────────────────────────┘



Элементы, равные NULL , обрабатываются как обычные значения.

Возвращает количество элементов массива arr , для которых функция func возвращает не 0. Если func не указана - возвращает количество ненулевых элементов массива.

Функция arrayCount является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Возвращает количество элементов массива, равных x. Эквивалентно arrayCount(elem - > elem = x, arr).

NULL обрабатывается как значение.

Пример:

SELECT countEqual ( [ 1 , 2 , NULL , NULL ] , NULL )



┌─countEqual([1, 2, NULL, NULL], NULL)─┐

│ 2 │

└──────────────────────────────────────┘



Возвращает массив [ 1, 2, 3, …, length(arr) ]

Эта функция обычно используется совместно с ARRAY JOIN. Она позволяет, после применения ARRAY JOIN, посчитать что-либо только один раз для каждого массива. Пример:

SELECT

count ( ) AS Reaches ,

countIf ( num = 1 ) AS Hits

FROM test . hits

ARRAY JOIN

GoalsReached ,

arrayEnumerate ( GoalsReached ) AS num

WHERE CounterID = 160656

LIMIT 10



┌─Reaches─┬──Hits─┐

│ 95606 │ 31406 │

└─────────┴───────┘



В этом примере, Reaches - число достижений целей (строк, получившихся после применения ARRAY JOIN), а Hits - число хитов (строк, которые были до ARRAY JOIN). В данном случае, тот же результат можно получить проще:

SELECT

sum ( length ( GoalsReached ) ) AS Reaches ,

count ( ) AS Hits

FROM test . hits

WHERE ( CounterID = 160656 ) AND notEmpty ( GoalsReached )



┌─Reaches─┬──Hits─┐

│ 95606 │ 31406 │

└─────────┴───────┘



Также эта функция может быть использована в функциях высшего порядка. Например, с её помощью можно достать индексы массива для элементов, удовлетворяющих некоторому условию.

Возвращает массив, такого же размера, как исходный, где для каждого элемента указано, какой он по счету среди элементов с таким же значением. Например: arrayEnumerateUniq( [ 10, 20, 10, 30 ] ) = [ 1, 1, 2, 1 ] .

Эта функция полезна при использовании ARRAY JOIN и агрегации по элементам массива. Пример:

SELECT

Goals . ID AS GoalID ,

sum ( Sign ) AS Reaches ,

sumIf ( Sign , num = 1 ) AS Visits

FROM test . visits

ARRAY JOIN

Goals ,

arrayEnumerateUniq ( Goals . ID ) AS num

WHERE CounterID = 160656

GROUP BY GoalID

ORDER BY Reaches DESC

LIMIT 10



┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐

│ 53225 │ 3214 │ 1097 │

│ 2825062 │ 3188 │ 1097 │

│ 56600 │ 2803 │ 488 │

│ 1989037 │ 2401 │ 365 │

│ 2830064 │ 2396 │ 910 │

│ 1113562 │ 2372 │ 373 │

│ 3270895 │ 2262 │ 812 │

│ 1084657 │ 2262 │ 345 │

│ 56599 │ 2260 │ 799 │

│ 3271094 │ 2256 │ 812 │

└─────────┴─────────┴────────┘



В этом примере, для каждого идентификатора цели, посчитано количество достижений целей (каждый элемент вложенной структуры данных Goals является достижением целей) и количество визитов. Если бы не было ARRAY JOIN, мы бы считали количество визитов как sum(Sign). Но в данном случае, строчки были размножены по вложенной структуре Goals, и чтобы после этого учесть каждый визит один раз, мы поставили условие на значение функции arrayEnumerateUniq(Goals.ID).

Функция arrayEnumerateUniq может принимать несколько аргументов - массивов одинаковых размеров. В этом случае, уникальность считается для кортежей элементов на одинаковых позициях всех массивов.

SELECT arrayEnumerateUniq ( [ 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 ] , [ 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 2 ] ) AS res



┌─res───────────┐

│ [1,2,1,1,2,1] │

└───────────────┘



Это нужно при использовании ARRAY JOIN с вложенной структурой данных и затем агрегации по нескольким элементам этой структуры.

Удаляет последний элемент из массива.

arrayPopBack ( array )



Аргументы

array – массив.

Пример

SELECT arrayPopBack ( [ 1 , 2 , 3 ] ) AS res ;



┌─res───┐

│ [1,2] │

└───────┘



Удаляет первый элемент из массива.

arrayPopFront ( array )



Аргументы

array – массив.

Пример

SELECT arrayPopFront ( [ 1 , 2 , 3 ] ) AS res ;



┌─res───┐

│ [2,3] │

└───────┘



Добавляет один элемент в конец массива.

arrayPushBack ( array , single_value )



Аргументы

array – массив.

– массив. single_value – значение добавляемого элемента. В массив с числам можно добавить только числа, в массив со строками только строки. При добавлении чисел ClickHouse автоматически приводит тип single_value к типу данных массива. Подробнее о типах данных в ClickHouse читайте в разделе «Типы данных». Может быть равно NULL , в этом случае функция добавит элемент NULL в массив, а тип элементов массива преобразует в Nullable .

Пример

SELECT arrayPushBack ( [ 'a' ] , 'b' ) AS res ;



┌─res───────┐

│ ['a','b'] │

└───────────┘



Добавляет один элемент в начало массива.

arrayPushFront ( array , single_value )



Аргументы

array – массив.

– массив. single_value – значение добавляемого элемента. В массив с числам можно добавить только числа, в массив со строками только строки. При добавлении чисел ClickHouse автоматически приводит тип single_value к типу данных массива. Подробнее о типах данных в ClickHouse читайте в разделе «Типы данных». Может быть равно NULL , в этом случае функция добавит элемент NULL в массив, а тип элементов массива преобразует в Nullable .

Пример

SELECT arrayPushFront ( [ 'b' ] , 'a' ) AS res ;



┌─res───────┐

│ ['a','b'] │

└───────────┘



Изменяет длину массива.

arrayResize ( array , size [ , extender ] )



Аргументы

array — массив.

— массив. size — необходимая длина массива. Если size меньше изначального размера массива, то массив обрезается справа. Если size больше изначального размера массива, массив дополняется справа значениями extender или значениями по умолчанию для типа данных элементов массива.

— необходимая длина массива. extender — значение для дополнения массива. Может быть NULL .

Возвращаемое значение:

Массив длины size .

Примеры вызовов

SELECT arrayResize ( [ 1 ] , 3 ) ;



┌─arrayResize([1], 3)─┐

│ [1,0,0] │

└─────────────────────┘



SELECT arrayResize ( [ 1 ] , 3 , NULL ) ;



┌─arrayResize([1], 3, NULL)─┐

│ [1,NULL,NULL] │

└───────────────────────────┘



Возвращает срез массива.

arraySlice ( array , offset [ , length ] )



Аргументы

array – массив данных.

– массив данных. offset – отступ от края массива. Положительное значение - отступ слева, отрицательное значение - отступ справа. Отсчёт элементов массива начинается с 1.

– отступ от края массива. Положительное значение - отступ слева, отрицательное значение - отступ справа. Отсчёт элементов массива начинается с 1. length – длина необходимого среза. Если указать отрицательное значение, то функция вернёт открытый срез [offset, array_length - length] . Если не указать значение, то функция вернёт срез [offset, the_end_of_array] .

Пример

SELECT arraySlice ( [ 1 , 2 , NULL , 4 , 5 ] , 2 , 3 ) AS res ;



┌─res────────┐

│ [2,NULL,4] │

└────────────┘



Элементы массива равные NULL обрабатываются как обычные значения.

Возвращает массив arr , отсортированный в восходящем порядке. Если задана функция func , то порядок сортировки определяется результатом применения этой функции на элементы массива arr . Если func принимает несколько аргументов, то в функцию arraySort нужно передавать несколько массивов, которые будут соответствовать аргументам функции func . Подробные примеры рассмотрены в конце описания arraySort .

Пример сортировки целочисленных значений:

SELECT arraySort ( [ 1 , 3 , 3 , 0 ] )



┌─arraySort([1, 3, 3, 0])─┐

│ [0,1,3,3] │

└─────────────────────────┘



Пример сортировки строковых значений:

SELECT arraySort ( [ 'hello' , 'world' , '!' ] )



┌─arraySort(['hello', 'world', '!'])─┐

│ ['!','hello','world'] │

└────────────────────────────────────┘



Значения NULL , NaN и Inf сортируются по следующему принципу:

SELECT arraySort ( [ 1 , nan , 2 , NULL , 3 , nan , - 4 , NULL , inf , - inf ] ) ;



┌─arraySort([1, nan, 2, NULL, 3, nan, -4, NULL, inf, -inf])─┐

│ [-inf,-4,1,2,3,inf,nan,nan,NULL,NULL] │

└───────────────────────────────────────────────────────────┘



Значения -Inf идут в начале массива.

идут в начале массива. Значения NULL идут в конце массива.

идут в конце массива. Значения NaN идут перед NULL .

идут перед . Значения Inf идут перед NaN .

Функция arraySort является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию. В этом случае порядок сортировки определяется результатом применения лямбда-функции на элементы массива.

Рассмотрим пример:

SELECT arraySort ( ( x ) - > - x , [ 1 , 2 , 3 ] ) as res ;



┌─res─────┐

│ [3,2,1] │

└─────────┘



Для каждого элемента исходного массива лямбда-функция возвращает ключ сортировки, то есть [ 1 – > -1, 2 – > -2, 3 – > -3 ] . Так как arraySort сортирует элементы в порядке возрастания ключей, результат будет [ 3, 2, 1 ] . Как можно заметить, функция x –> -x устанавливает обратный порядок сортировки.

Лямбда-функция может принимать несколько аргументов. В этом случае, в функцию arraySort нужно передавать несколько массивов, которые будут соответствовать аргументам лямбда-функции (массивы должны быть одинаковой длины). Следует иметь в виду, что результат будет содержать элементы только из первого массива; элементы из всех последующих массивов будут задавать ключи сортировки. Например:

SELECT arraySort ( ( x , y ) - > y , [ 'hello' , 'world' ] , [ 2 , 1 ] ) as res ;



┌─res────────────────┐

│ ['world', 'hello'] │

└────────────────────┘



Элементы, указанные во втором массиве ( [ 2,1 ] ), определяют ключ сортировки для элементов из исходного массива ( [ ‘hello’, ‘world’ ] ), то есть [ ‘hello’ – > 2, ‘world’ – > 1 ] . Так как лямбда-функция не использует x , элементы исходного массива не влияют на порядок сортировки. Таким образом, ‘hello’ будет вторым элементом в отсортированном массиве, а ‘world’ — первым.

Ниже приведены другие примеры.

SELECT arraySort ( ( x , y ) - > y , [ 0 , 1 , 2 ] , [ 'c' , 'b' , 'a' ] ) as res ;



┌─res─────┐

│ [2,1,0] │

└─────────┘



SELECT arraySort ( ( x , y ) - > - y , [ 0 , 1 , 2 ] , [ 1 , 2 , 3 ] ) as res ;



┌─res─────┐

│ [2,1,0] │

└─────────┘



:::note "Примечание"

Для улучшения эффективности сортировки применяется [преобразование Шварца](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0).

:::



Возвращает массив arr , отсортированный в нисходящем порядке. Если указана функция func , то массив arr сначала сортируется в порядке, который определяется функцией func , а затем отсортированный массив переворачивается. Если функция func принимает несколько аргументов, то в функцию arrayReverseSort необходимо передавать несколько массивов, которые будут соответствовать аргументам функции func . Подробные примеры рассмотрены в конце описания функции arrayReverseSort .

Пример сортировки целочисленных значений:

SELECT arrayReverseSort ( [ 1 , 3 , 3 , 0 ] ) ;



┌─arrayReverseSort([1, 3, 3, 0])─┐

│ [3,3,1,0] │

└────────────────────────────────┘



Пример сортировки строковых значений:

SELECT arrayReverseSort ( [ 'hello' , 'world' , '!' ] ) ;



┌─arrayReverseSort(['hello', 'world', '!'])─┐

│ ['world','hello','!'] │

└───────────────────────────────────────────┘



Значения NULL , NaN и Inf сортируются в следующем порядке:

SELECT arrayReverseSort ( [ 1 , nan , 2 , NULL , 3 , nan , - 4 , NULL , inf , - inf ] ) as res ;



┌─res───────────────────────────────────┐

│ [inf,3,2,1,-4,-inf,nan,nan,NULL,NULL] │

└───────────────────────────────────────┘



Значения Inf идут в начале массива.

идут в начале массива. Значения NULL идут в конце массива.

идут в конце массива. Значения NaN идут перед NULL .

идут перед . Значения -Inf идут перед NaN .

Функция arrayReverseSort является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию. Например:

SELECT arrayReverseSort ( ( x ) - > - x , [ 1 , 2 , 3 ] ) as res ;



┌─res─────┐

│ [1,2,3] │

└─────────┘



В этом примере, порядок сортировки устанавливается следующим образом:

Сначала исходный массив ( [ 1, 2, 3 ] ) сортируется в том порядке, который определяется лямбда-функцией. Результатом будет массив [ 3, 2, 1 ] . Массив, который был получен на предыдущем шаге, переворачивается. То есть, получается массив [ 1, 2, 3 ] .

Лямбда-функция может принимать на вход несколько аргументов. В этом случае, в функцию arrayReverseSort нужно передавать несколько массивов, которые будут соответствовать аргументам лямбда-функции (массивы должны быть одинаковой длины). Следует иметь в виду, что результат будет содержать элементы только из первого массива; элементы из всех последующих массивов будут определять ключи сортировки. Например:

SELECT arrayReverseSort ( ( x , y ) - > y , [ 'hello' , 'world' ] , [ 2 , 1 ] ) as res ;



┌─res───────────────┐

│ ['hello','world'] │

└───────────────────┘



В этом примере, массив сортируется следующим образом:

Сначала массив сортируется в том порядке, который определяется лямбда-функцией. Элементы, указанные во втором массиве ( [ 2,1 ] ), определяют ключи сортировки соответствующих элементов из исходного массива ( [ ‘hello’, ‘world’ ] ). То есть, будет массив [ ‘world’, ‘hello’ ] . Массив, который был отсортирован на предыдущем шаге, переворачивается. Получается массив [ ‘hello’, ‘world’ ] .

Ниже приведены ещё примеры.

SELECT arrayReverseSort ( ( x , y ) - > y , [ 0 , 1 , 2 ] , [ 'c' , 'b' , 'a' ] ) as res ;



┌─res─────┐

│ [0,1,2] │

└─────────┘



SELECT arrayReverseSort ( ( x , y ) - > - y , [ 4 , 3 , 5 ] , [ 1 , 2 , 3 ] ) AS res ;



┌─res─────┐

│ [4,3,5] │

└─────────┘



Если передан один аргумент, считает количество разных элементов в массиве. Если передано несколько аргументов, считает количество разных кортежей из элементов на соответствующих позициях в нескольких массивах.

Если необходимо получить список уникальных элементов массива, можно воспользоваться arrayReduce(‘groupUniqArray’, arr).

Особенная функция. Смотрите раздел «Функция arrayJoin».

Вычисляет разность между соседними элементами массива. Возвращает массив, где первым элементом будет 0, вторым – разность a[1] - a[0] и т. д. Тип элементов результирующего массива определяется правилами вывода типов при вычитании (напр. UInt8 - UInt8 = Int16 ).

Синтаксис

arrayDifference ( array )



Аргументы

array – массив.

Возвращаемое значение

Возвращает массив разностей между соседними элементами.

Пример

Запрос:

SELECT arrayDifference ( [ 1 , 2 , 3 , 4 ] ) ;



Результат:

┌─arrayDifference([1, 2, 3, 4])─┐

│ [0,1,1,1] │

└───────────────────────────────┘



Пример переполнения из-за результирующего типа Int64 :

Запрос:

SELECT arrayDifference ( [ 0 , 10000000000000000000 ] ) ;



Результат:

┌─arrayDifference([0, 10000000000000000000])─┐

│ [0,-8446744073709551616] │

└────────────────────────────────────────────┘



Принимает массив, возвращает массив, содержащий уникальные элементы.

Синтаксис

arrayDistinct ( array )



Аргументы

array – массив.

Возвращаемое значение

Возвращает массив, содержащий только уникальные элементы исходного массива.

Пример

Запрос:

SELECT arrayDistinct ( [ 1 , 2 , 2 , 3 , 1 ] ) ;



Ответ:

┌─arrayDistinct([1, 2, 2, 3, 1])─┐

│ [1,2,3] │

└────────────────────────────────┘



Возвращает массив того же размера, что и исходный массив, с индексами исходного массива, указывающими, где каждый элемент впервые появляется в исходном массиве.

Пример:

SELECT arrayEnumerateDense ( [ 10 , 20 , 10 , 30 ] )



┌─arrayEnumerateDense([10, 20, 10, 30])─┐

│ [1,2,1,3] │

└───────────────────────────────────────┘



Принимает несколько массивов, возвращает массив с элементами, присутствующими во всех исходных массивах.

Пример:

SELECT

arrayIntersect ( [ 1 , 2 ] , [ 1 , 3 ] , [ 2 , 3 ] ) AS no_intersect ,

arrayIntersect ( [ 1 , 2 ] , [ 1 , 3 ] , [ 1 , 4 ] ) AS intersect



┌─no_intersect─┬─intersect─┐

│ [] │ [1] │

└──────────────┴───────────┘



Применяет агрегатную функцию к элементам массива и возвращает ее результат. Имя агрегирующей функции передается как строка в одинарных кавычках 'max' , 'sum' . При использовании параметрических агрегатных функций, параметр указывается после имени функции в круглых скобках 'uniqUpTo(6)' .

Синтаксис

arrayReduce ( agg_func , arr1 , arr2 , . . . , arrN )



Аргументы

agg_func — Имя агрегатной функции, которая должна быть константой string.

— Имя агрегатной функции, которая должна быть константой string. arr — Любое количество столбцов типа array в качестве параметров агрегатной функции.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

SELECT arrayReduce ( 'max' , [ 1 , 2 , 3 ] ) ;



Результат:

┌─arrayReduce('max', [1, 2, 3])─┐

│ 3 │

└───────────────────────────────┘



Если агрегатная функция имеет несколько аргументов, то эту функцию можно применять к нескольким массивам одинакового размера.

Пример

Запрос:

SELECT arrayReduce ( 'maxIf' , [ 3 , 5 ] , [ 1 , 0 ] ) ;



Результат:

┌─arrayReduce('maxIf', [3, 5], [1, 0])─┐

│ 3 │

└──────────────────────────────────────┘



Пример с параметрической агрегатной функцией:

Запрос:

SELECT arrayReduce ( 'uniqUpTo(3)' , [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ] ) ;



Результат:

┌─arrayReduce('uniqUpTo(3)', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])─┐

│ 4 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘



Применяет агрегатную функцию к элементам массива в заданных диапазонах и возвращает массив, содержащий результат, соответствующий каждому диапазону. Функция вернет тот же результат, что и несколько arrayReduce(agg_func, arraySlice(arr1, index, length), ...) .

Синтаксис

arrayReduceInRanges ( agg_func , ranges , arr1 , arr2 , . . . , arrN )



Аргументы

agg_func — имя агрегатной функции, которая должна быть строковой константой.

— имя агрегатной функции, которая должна быть строковой константой. ranges — диапазоны для агрегирования, которые должны быть массивом of кортежей содержащих индекс и длину каждого диапазона.

— диапазоны для агрегирования, которые должны быть массивом of кортежей содержащих индекс и длину каждого диапазона. arr — любое количество столбцов типа Array в качестве параметров агрегатной функции.

Возвращаемое значение

Массив, содержащий результаты агрегатной функции для указанных диапазонов.

Тип: Array.

Пример

Запрос:

SELECT arrayReduceInRanges (

'sum' ,

[ ( 1 , 5 ) , ( 2 , 3 ) , ( 3 , 4 ) , ( 4 , 4 ) ] ,

[ 1000000 , 200000 , 30000 , 4000 , 500 , 60 , 7 ]

) AS res



Результат:

┌─res─────────────────────────┐

│ [1234500,234000,34560,4567] │

└─────────────────────────────┘



Возвращает массив того же размера, что и исходный массив, содержащий элементы в обратном порядке.

Пример:

SELECT arrayReverse ( [ 1 , 2 , 3 ] )



┌─arrayReverse([1, 2, 3])─┐

│ [3,2,1] │

└─────────────────────────┘



Синоним для «arrayReverse»

Преобразует массив массивов в плоский массив.

Функция:

Оперирует с массивами любой вложенности.

Не изменяет массив, если он уже плоский.

Результирующий массив содержит все элементы исходных массивов.

Синтаксис

flatten ( array_of_arrays )



Синоним: flatten .

Аргументы

Примеры

SELECT flatten ( [ [ [ 1 ] ] , [ [ 2 ] , [ 3 ] ] ] ) ;



┌─flatten(array(array([1]), array([2], [3])))─┐

│ [1,2,3] │

└─────────────────────────────────────────────┘



Удаляет последовательно повторяющиеся элементы из массива. Порядок результирующих значений определяется порядком в исходном массиве.

Синтаксис

arrayCompact ( arr )



Аргументы

arr — массив для обхода.

Возвращаемое значение

Массив без последовательных дубликатов.

Тип: Array .

Пример

Запрос:

SELECT arrayCompact ( [ 1 , 1 , nan , nan , 2 , 3 , 3 , 3 ] ) ;



Результат:

┌─arrayCompact([1, 1, nan, nan, 2, 3, 3, 3])─┐

│ [1,nan,nan,2,3] │

└────────────────────────────────────────────┘



Объединяет несколько массивов в один. Результирующий массив содержит соответственные элементы исходных массивов, сгруппированные в кортежи в указанном порядке аргументов.

Синтаксис

arrayZip ( arr1 , arr2 , . . . , arrN )



Аргументы

arrN — массив.

Функция принимает любое количество массивов, которые могут быть различных типов. Все массивы должны иметь одинаковую длину.

Возвращаемое значение

Массив с элементами исходных массивов, сгруппированными в кортежи. Типы данных в кортежах соответствуют типам данных входных массивов и следуют в том же порядке, в котором переданы массивы.

Тип: Массив.

Пример

Запрос:

SELECT arrayZip ( [ 'a' , 'b' , 'c' ] , [ 5 , 2 , 1 ] ) ;



Результат:

┌─arrayZip(['a', 'b', 'c'], [5, 2, 1])─┐

│ [('a',5),('b',2),('c',1)] │

└──────────────────────────────────────┘



Возвращает массив, полученный на основе результатов применения функции func к каждому элементу массива arr .

Примеры:

SELECT arrayMap ( x - > ( x + 2 ) , [ 1 , 2 , 3 ] ) as res ;



┌─res─────┐

│ [3,4,5] │

└─────────┘



Следующий пример показывает, как создать кортежи из элементов разных массивов:

SELECT arrayMap ( ( x , y ) - > ( x , y ) , [ 1 , 2 , 3 ] , [ 4 , 5 , 6 ] ) AS res ;



┌─res─────────────────┐

│ [(1,4),(2,5),(3,6)] │

└─────────────────────┘



Функция arrayMap является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Возвращает массив, содержащий только те элементы массива arr1 , для которых функция func возвращает не 0.

Примеры:

SELECT arrayFilter ( x - > x LIKE '%World%' , [ 'Hello' , 'abc World' ] ) AS res



┌─res───────────┐

│ ['abc World'] │

└───────────────┘



SELECT

arrayFilter (

( i , x ) - > x LIKE '%World%' ,

arrayEnumerate ( arr ) ,

[ 'Hello' , 'abc World' ] AS arr )

AS res



┌─res─┐

│ [2] │

└─────┘



Функция arrayFilter является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Перебирает arr1 от первого элемента к последнему и заменяет arr1[i] на arr1[i - 1] , если func вернула 0. Первый элемент arr1 остаётся неизменным.

Примеры:

SELECT arrayFill ( x - > not isNull ( x ) , [ 1 , null , 3 , 11 , 12 , null , null , 5 , 6 , 14 , null , null ] ) AS res



┌─res──────────────────────────────┐

│ [1,1,3,11,12,12,12,5,6,14,14,14] │

└──────────────────────────────────┘



Функция arrayFill является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Перебирает arr1 от последнего элемента к первому и заменяет arr1[i] на arr1[i + 1] , если func вернула 0. Последний элемент arr1 остаётся неизменным.

Примеры:

SELECT arrayReverseFill ( x - > not isNull ( x ) , [ 1 , null , 3 , 11 , 12 , null , null , 5 , 6 , 14 , null , null ] ) AS res



┌─res────────────────────────────────┐

│ [1,3,3,11,12,5,5,5,6,14,NULL,NULL] │

└────────────────────────────────────┘



Функция arrayReverseFill является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Разделяет массив arr1 на несколько. Если func возвращает не 0, то массив разделяется, а элемент помещается в левую часть. Массив не разбивается по первому элементу.

Примеры:

SELECT arraySplit ( ( x , y ) - > y , [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] , [ 1 , 0 , 0 , 1 , 0 ] ) AS res



┌─res─────────────┐

│ [[1,2,3],[4,5]] │

└─────────────────┘



Функция arraySplit является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Разделяет массив arr1 на несколько. Если func возвращает не 0, то массив разделяется, а элемент помещается в правую часть. Массив не разбивается по последнему элементу.

Примеры:

SELECT arrayReverseSplit ( ( x , y ) - > y , [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] , [ 1 , 0 , 0 , 1 , 0 ] ) AS res



┌─res───────────────┐

│ [[1],[2,3,4],[5]] │

└───────────────────┘



Функция arrayReverseSplit является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Возвращает 1, если существует хотя бы один элемент массива arr , для которого функция func возвращает не 0. Иначе возвращает 0.

Функция arrayExists является функцией высшего порядка - в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Возвращает 1, если для всех элементов массива arr , функция func возвращает не 0. Иначе возвращает 0.

Функция arrayAll является функцией высшего порядка - в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Возвращает первый элемент массива arr1 , для которого функция func возвращает не 0.

Функция arrayFirst является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Возвращает индекс первого элемента массива arr1 , для которого функция func возвращает не 0.

Функция arrayFirstIndex является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей нужно передать лямбда-функцию, и этот аргумент не может быть опущен.

Возвращает значение минимального элемента в исходном массиве.

Если передана функция func , возвращается минимум из элементов массива, преобразованных этой функцией.

Функция arrayMin является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Синтаксис

arrayMin ( [ func , ] arr )



Аргументы

func — функция. Expression.

— функция. Expression. arr — массив. Array.

Возвращаемое значение

Минимальное значение функции (или минимальный элемент массива).

Тип: если передана func , соответствует типу ее возвращаемого значения, иначе соответствует типу элементов массива.

Примеры

Запрос:

SELECT arrayMin ( [ 1 , 2 , 4 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 1 │

└─────┘



Запрос:

SELECT arrayMin ( x - > ( - x ) , [ 1 , 2 , 4 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ -4 │

└─────┘



Возвращает значение максимального элемента в исходном массиве.

Если передана функция func , возвращается максимум из элементов массива, преобразованных этой функцией.

Функция arrayMax является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Синтаксис

arrayMax ( [ func , ] arr )



Аргументы

func — функция. Expression.

— функция. Expression. arr — массив. Array.

Возвращаемое значение

Максимальное значение функции (или максимальный элемент массива).

Тип: если передана func , соответствует типу ее возвращаемого значения, иначе соответствует типу элементов массива.

Примеры

Запрос:

SELECT arrayMax ( [ 1 , 2 , 4 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 4 │

└─────┘



Запрос:

SELECT arrayMax ( x - > ( - x ) , [ 1 , 2 , 4 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ -1 │

└─────┘



Возвращает сумму элементов в исходном массиве.

Если передана функция func , возвращается сумма элементов массива, преобразованных этой функцией.

Функция arraySum является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Синтаксис

arraySum ( [ func , ] arr )



Аргументы

func — функция. Expression.

— функция. Expression. arr — массив. Array.

Возвращаемое значение

Сумма значений функции (или сумма элементов массива).

Тип: для Decimal чисел в исходном массиве (если функция func была передана, то для чисел, преобразованных ею) — Decimal128, для чисел с плавающей точкой — Float64, для беззнаковых целых чисел — UInt64, для целых чисел со знаком — Int64.

Примеры

Запрос:

SELECT arraySum ( [ 2 , 3 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 5 │

└─────┘



Запрос:

SELECT arraySum ( x - > x * x , [ 2 , 3 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 13 │

└─────┘



Возвращает среднее значение элементов в исходном массиве.

Если передана функция func , возвращается среднее значение элементов массива, преобразованных этой функцией.

Функция arrayAvg является функцией высшего порядка — в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Синтаксис

arrayAvg ( [ func , ] arr )



Аргументы

func — функция. Expression.

— функция. Expression. arr — массив. Array.

Возвращаемое значение

Среднее значение функции (или среднее значение элементов массива).

Тип: Float64.

Примеры

Запрос:

SELECT arrayAvg ( [ 1 , 2 , 4 ] ) AS res ;



Результат:

┌────────────────res─┐

│ 2.3333333333333335 │

└────────────────────┘



Запрос:

SELECT arrayAvg ( x - > ( x * x ) , [ 2 , 4 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 10 │

└─────┘



Синтаксис

arraySum ( arr )



Возвращаемое значение

Число.

Тип: Int или Float.

Аргументы

arr — массив.

Примеры

Запрос:

SELECT arraySum ( [ 2 , 3 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 5 │

└─────┘



Запрос:

SELECT arraySum ( x - > x * x , [ 2 , 3 ] ) AS res ;



Результат:

┌─res─┐

│ 13 │

└─────┘



Возвращает массив из частичных сумм элементов исходного массива (сумма с накоплением). Если указана функция func , то значения элементов массива преобразуются этой функцией перед суммированием.

Функция arrayCumSum является функцией высшего порядка - в качестве первого аргумента ей можно передать лямбда-функцию.

Пример:

SELECT arrayCumSum ( [ 1 , 1 , 1 , 1 ] ) AS res



┌─res──────────┐

│ [1, 2, 3, 4] │

└──────────────┘



Вычисляет площадь под кривой.

Синтаксис

arrayAUC ( arr_scores , arr_labels )



Аргументы

arr_scores — оценка, которую дает модель предсказания.

— оценка, которую дает модель предсказания. arr_labels — ярлыки выборок, обычно 1 для содержательных выборок и 0 для бессодержательных выборок.

Возвращаемое значение

Значение площади под кривой.

Тип данных: Float64 .

Пример

Запрос:

SELECT arrayAUC ( [ 0.1 , 0.4 , 0.35 , 0.8 ] , [ 0 , 0 , 1 , 1 ] ) ;



Результат:

┌─arrayAUC([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1])─┐

│ 0.75 │

└────────────────────────────────────────---──┘



Возвращает произведение элементов массива.

Синтаксис

arrayProduct ( arr )



Аргументы

arr — массив числовых значений.

Возвращаемое значение

Произведение элементов массива.

Тип: Float64.

Примеры

Запрос:

SELECT arrayProduct ( [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ] ) as res ;



Результат:

┌─res───┐

│ 720 │

└───────┘



Запрос:

SELECT arrayProduct ( [ toDecimal64 ( 1 , 8 ) , toDecimal64 ( 2 , 8 ) , toDecimal64 ( 3 , 8 ) ] ) as res , toTypeName ( res ) ;



Возвращаемое значение всегда имеет тип Float64. Результат: