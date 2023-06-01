AI-функции

AI-функции — это встроенные функции ClickHouse, которые можно использовать для обращения к ИИ или генерации эмбеддингов при работе с данными, извлечения информации, классификации данных и т. д.

Примечание AI-функции могут возвращать непредсказуемые результаты. Итог во многом зависит от качества промпта и используемой модели.

Все функции используют общую инфраструктуру, которая обеспечивает:

Контроль квот : Ограничения в рамках одного запроса на токены ( ai_function_max_input_tokens_per_query , ai_function_max_output_tokens_per_query ) и вызовы API ( ai_function_max_api_calls_per_query ).

: Ограничения в рамках одного запроса на токены ( , ) и вызовы API ( ). Повторные попытки с бэкоффом: При временных сбоях выполняются повторные попытки ( ai_function_max_retries ) с экспоненциальным бэкоффом ( ai_function_retry_initial_delay_ms ).

Функции ИИ используют именованную коллекцию, в которой хранятся учетные данные провайдера и настройки. Первый аргумент каждой функции — имя этой коллекции.

Пример оператора для создания именованной коллекции с учетными данными провайдера:

CREATE NAMED COLLECTION ai_credentials AS provider = 'openai', endpoint = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions', model = 'gpt-4o-mini', api_key = 'sk-...';

Параметр Тип По умолчанию Описание provider String — Провайдер модели. Поддерживаются: 'openai' , 'anthropic' . См. примечание ниже. endpoint String — URL конечной точки API. model String — Имя модели (например, 'gpt-4o-mini' , 'text-embedding-3-small' ). api_key String — Ключ аутентификации провайдера. max_tokens UInt64 1024 Максимальное количество выходных токенов за один вызов API. api_version String — Строка версии API. Используется в Anthropic ( '2023-06-01' ).

Примечание Можно использовать любой API, совместимый с OpenAI (например, vLLM, Ollama, LiteLLM), задав provider = 'openai' и указав в endpoint адрес вашего сервиса.

Все настройки, связанные с ИИ, перечислены в разделе Settings с префиксом ai_function_ .

Провайдер Значение provider Функции чата Примечания OpenAI 'openai' Да Используется по умолчанию. Anthropic 'anthropic' Да Использует конечную точку /v1/messages .

Активность AI-функций отслеживается с помощью ClickHouse ProfileEvents:

ProfileEvent Description AIAPICalls Количество HTTP-запросов, отправленных AI-провайдеру. AIInputTokens Общее количество использованных входных токенов. AIOutputTokens Общее количество использованных выходных токенов. AIRowsProcessed Количество строк, для которых был получен результат. AIRowsSkipped Количество пропущенных строк (превышена квота или произошла ошибка при ai_function_throw_on_error = 0 ).

Запросите эти события: