AI-функции
AI-функции — это встроенные функции ClickHouse, которые можно использовать для обращения к ИИ или генерации эмбеддингов при работе с данными, извлечения информации, классификации данных и т. д.
AI-функции могут возвращать непредсказуемые результаты. Итог во многом зависит от качества промпта и используемой модели.
Все функции используют общую инфраструктуру, которая обеспечивает:
- Контроль квот: Ограничения в рамках одного запроса на токены (
ai_function_max_input_tokens_per_query,
ai_function_max_output_tokens_per_query) и вызовы API (
ai_function_max_api_calls_per_query).
- Повторные попытки с бэкоффом: При временных сбоях выполняются повторные попытки (
ai_function_max_retries) с экспоненциальным бэкоффом (
ai_function_retry_initial_delay_ms).
Конфигурация
Функции ИИ используют именованную коллекцию, в которой хранятся учетные данные провайдера и настройки. Первый аргумент каждой функции — имя этой коллекции.
Пример оператора для создания именованной коллекции с учетными данными провайдера:
Параметры именованной коллекции
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Описание
provider
|String
|—
|Провайдер модели. Поддерживаются:
'openai',
'anthropic'. См. примечание ниже.
endpoint
|String
|—
|URL конечной точки API.
model
|String
|—
|Имя модели (например,
'gpt-4o-mini',
'text-embedding-3-small').
api_key
|String
|—
|Ключ аутентификации провайдера.
max_tokens
|UInt64
1024
|Максимальное количество выходных токенов за один вызов API.
api_version
|String
|—
|Строка версии API. Используется в Anthropic (
'2023-06-01').
Можно использовать любой API, совместимый с OpenAI (например, vLLM, Ollama, LiteLLM), задав
provider = 'openai' и указав в
endpoint адрес вашего сервиса.
Настройки на уровне запроса
Все настройки, связанные с ИИ, перечислены в разделе Settings с префиксом
ai_function_.
Поддерживаемые провайдеры
|Провайдер
|Значение
provider
|Функции чата
|Примечания
|OpenAI
'openai'
|Да
|Используется по умолчанию.
|Anthropic
'anthropic'
|Да
|Использует конечную точку
/v1/messages.
Обсервабилити
Активность AI-функций отслеживается с помощью ClickHouse ProfileEvents:
|ProfileEvent
|Description
AIAPICalls
|Количество HTTP-запросов, отправленных AI-провайдеру.
AIInputTokens
|Общее количество использованных входных токенов.
AIOutputTokens
|Общее количество использованных выходных токенов.
AIRowsProcessed
|Количество строк, для которых был получен результат.
AIRowsSkipped
|Количество пропущенных строк (превышена квота или произошла ошибка при
ai_function_throw_on_error = 0).
Запросите эти события: