Распределенные DDL запросы (секция ON CLUSTER)

Запросы CREATE , DROP , ALTER , RENAME поддерживают возможность распределенного выполнения на кластере. Например, следующий запрос создает распределенную (Distributed) таблицу all_hits на каждом хосте в cluster :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS all_hits ON CLUSTER cluster ( p Date , i Int32 ) ENGINE = Distributed ( cluster , default , hits )



Для корректного выполнения таких запросов необходимо на каждом хосте иметь одинаковое определение кластера (для упрощения синхронизации конфигов можете использовать подстановки из ZooKeeper). Также необходимо подключение к ZooKeeper серверам. Локальная версия запроса в конечном итоге будет выполнена на каждом хосте кластера, даже если некоторые хосты в данный момент не доступны. Гарантируется упорядоченность выполнения запросов в рамках одного хоста.