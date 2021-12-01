Распределенные DDL запросы (секция ON CLUSTER)
Запросы
CREATE,
DROP,
ALTER,
RENAME поддерживают возможность распределенного выполнения на кластере.
Например, следующий запрос создает распределенную (Distributed) таблицу
all_hits на каждом хосте в
cluster:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS all_hits ON CLUSTER cluster (p Date, i Int32) ENGINE = Distributed(cluster, default, hits)
Для корректного выполнения таких запросов необходимо на каждом хосте иметь одинаковое определение кластера (для упрощения синхронизации конфигов можете использовать подстановки из ZooKeeper). Также необходимо подключение к ZooKeeper серверам. Локальная версия запроса в конечном итоге будет выполнена на каждом хосте кластера, даже если некоторые хосты в данный момент не доступны. Гарантируется упорядоченность выполнения запросов в рамках одного хоста.