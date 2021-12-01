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Внешние словари

Существует возможность подключать собственные словари из различных источников данных. Источником данных для словаря может быть локальный текстовый/исполняемый файл, HTTP(s) ресурс или другая СУБД. Подробнее смотрите в разделе «Источники внешних словарей».

ClickHouse:

Полностью или частично хранит словари в оперативной памяти.

Периодически обновляет их и динамически подгружает отсутствующие значения.

Позволяет создавать внешние словари с помощью xml-файлов или DDL-запросов.

Конфигурация внешних словарей может находится в одном или нескольких xml-файлах. Путь к конфигурации указывается в параметре dictionaries_config.

Словари могут загружаться при старте сервера или при первом использовании, в зависимости от настройки dictionaries_lazy_load.

Системная таблица system.dictionaries содержит информацию о словарях, сконфигурированных на сервере. Для каждого словаря там можно найти:

Статус словаря.

Конфигурационные параметры.

Метрики, наподобие количества занятой словарём RAM или количества запросов к словарю с момента его успешной загрузки.

Конфигурационный файл словарей имеет вид:

< clickhouse >

< comment > Необязательный элемент с любым содержимым. Игнорируется сервером ClickHouse. </ comment >





< include_from > /etc/metrika.xml </ include_from >





< dictionary >



</ dictionary >



...



< dictionary >



</ dictionary >

</ clickhouse >



В одном файле можно сконфигурировать произвольное количество словарей.

Если вы создаёте внешние словари DDL-запросами, то не задавайте конфигурацию словаря в конфигурации сервера.