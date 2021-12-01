Внешние словари
Существует возможность подключать собственные словари из различных источников данных. Источником данных для словаря может быть локальный текстовый/исполняемый файл, HTTP(s) ресурс или другая СУБД. Подробнее смотрите в разделе «Источники внешних словарей».
ClickHouse:
- Полностью или частично хранит словари в оперативной памяти.
- Периодически обновляет их и динамически подгружает отсутствующие значения.
- Позволяет создавать внешние словари с помощью xml-файлов или DDL-запросов.
Конфигурация внешних словарей может находится в одном или нескольких xml-файлах. Путь к конфигурации указывается в параметре dictionaries_config.
Словари могут загружаться при старте сервера или при первом использовании, в зависимости от настройки dictionaries_lazy_load.
Системная таблица system.dictionaries содержит информацию о словарях, сконфигурированных на сервере. Для каждого словаря там можно найти:
- Статус словаря.
- Конфигурационные параметры.
- Метрики, наподобие количества занятой словарём RAM или количества запросов к словарю с момента его успешной загрузки.
Конфигурационный файл словарей имеет вид:
<clickhouse>
<comment>Необязательный элемент с любым содержимым. Игнорируется сервером ClickHouse.</comment>
<!--Необязательный элемент, имя файла с подстановками-->
<include_from>/etc/metrika.xml</include_from>
<dictionary>
<!-- Конфигурация словаря -->
</dictionary>
...
<dictionary>
<!-- Конфигурация словаря -->
</dictionary>
</clickhouse>
В одном файле можно сконфигурировать произвольное количество словарей.
Если вы создаёте внешние словари DDL-запросами, то не задавайте конфигурацию словаря в конфигурации сервера.
:::note "Внимание"
Можно преобразовывать значения по небольшому словарю, описав его в запросе `SELECT` (см. функцию [transform](/docs/ru/sql-reference/functions/other-functions)). Эта функциональность не связана с внешними словарями.
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