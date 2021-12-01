Ключ и поля словаря
Секция
<structure> описывает ключ словаря и поля, доступные для запросов.
Описание в формате XML:
<dictionary>
<structure>
<id>
<name>Id</name>
</id>
<attribute>
<!-- Attribute parameters -->
</attribute>
...
</structure>
</dictionary>
Атрибуты описываются элементами:
<id>— столбец с ключом.
<attribute>— столбец данных. Можно задать несколько атрибутов.
Создание словаря запросом:
CREATE DICTIONARY dict_name (
Id UInt64,
-- attributes
)
PRIMARY KEY Id
...
Атрибуты задаются в теле запроса:
PRIMARY KEY— столбец с ключом
AttrName AttrType— столбец данных. Можно задать несколько столбцов.
Ключ
ClickHouse поддерживает следующие виды ключей:
- Числовой ключ.
UInt64. Описывается в теге
<id>или ключевым словом
PRIMARY KEY.
- Составной ключ. Набор значений разного типа. Описывается в теге
<key>или ключевым словом
PRIMARY KEY.
Структура может содержать либо
<id> либо
<key>. DDL-запрос может содержать только
PRIMARY KEY.
"Обратите внимание"
Ключ не надо дополнительно описывать в атрибутах.
Числовой ключ
Тип:
UInt64.
Пример конфигурации:
<id>
<name>Id</name>
</id>
Поля конфигурации:
name— имя столбца с ключами.
Для DDL-запроса:
CREATE DICTIONARY (
Id UInt64,
...
)
PRIMARY KEY Id
...
PRIMARY KEY– имя столбца с ключами.
Составной ключ
Ключом может быть кортеж (
tuple) из полей произвольных типов. В этом случае layout должен быть
complex_key_hashed или
complex_key_cache.
Составной ключ может состоять из одного элемента. Это даёт возможность использовать в качестве ключа, например, строку.
:::
Структура ключа задаётся в элементе
<key>. Поля ключа задаются в том же формате, что и атрибуты словаря. Пример:
<structure>
<key>
<attribute>
<name>field1</name>
<type>String</type>
</attribute>
<attribute>
<name>field2</name>
<type>UInt32</type>
</attribute>
...
</key>
...
или
CREATE DICTIONARY (
field1 String,
field2 String
...
)
PRIMARY KEY field1, field2
...
При запросе в функции
dictGet* в качестве ключа передаётся кортеж. Пример:
dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)).
Атрибуты
Пример конфигурации:
<structure>
...
<attribute>
<name>Name</name>
<type>ClickHouseDataType</type>
<null_value></null_value>
<expression>rand64()</expression>
<hierarchical>true</hierarchical>
<injective>true</injective>
<is_object_id>true</is_object_id>
</attribute>
</structure>
или
CREATE DICTIONARY somename (
Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64() HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID
)
Поля конфигурации:
|Тег
|Описание
|Обязательный
name
|Имя столбца.
|Да
type
|Тип данных ClickHouse: UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64, Float32, Float64, UUID, Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256, String, Array.
ClickHouse пытается привести значение из словаря к заданному типу данных. Например, в случае MySQL, в таблице-источнике поле может быть
TEXT,
VARCHAR,
BLOB, но загружено может быть как
String.
Nullable в настоящее время поддерживается для словарей Flat, Hashed, ComplexKeyHashed, Direct, ComplexKeyDirect, RangeHashed, Polygon, Cache, ComplexKeyCache, SSDCache, SSDComplexKeyCache. Для словарей IPTrie
Nullable-типы не поддерживаются.
|Да
null_value
|Значение по умолчанию для несуществующего элемента.
В примере это пустая строка. Значение NULL можно указывать только для типов
Nullable (см. предыдущую строку с описанием типов).
|Да
expression
|Выражение, которое ClickHouse выполняет со значением.
Выражением может быть имя столбца в удаленной SQL базе. Таким образом, вы можете использовать его для создания псевдонима удаленного столбца.
Значение по умолчанию: нет выражения.
|Нет
|
hierarchical
|Если
true, то атрибут содержит ключ предка для текущего элемента. Смотрите Иерархические словари.
Значение по умолчанию:
false.
|Нет
is_object_id
|Признак того, что запрос выполняется к документу MongoDB по
ObjectID.
Значение по умолчанию:
false.
|Нет
Смотрите также