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Ключ и поля словаря

Секция <structure> описывает ключ словаря и поля, доступные для запросов.

Описание в формате XML:

< dictionary >

< structure >

< id >

< name > Id </ name >

</ id >



< attribute >



</ attribute >



...



</ structure >

</ dictionary >



Атрибуты описываются элементами:

Создание словаря запросом:

CREATE DICTIONARY dict_name (

Id UInt64 ,



)

PRIMARY KEY Id

. . .



Атрибуты задаются в теле запроса:

PRIMARY KEY — столбец с ключом

— столбец с ключом AttrName AttrType — столбец данных. Можно задать несколько столбцов.

ClickHouse поддерживает следующие виды ключей:

Числовой ключ. UInt64 . Описывается в теге <id> или ключевым словом PRIMARY KEY .

. Описывается в теге или ключевым словом . Составной ключ. Набор значений разного типа. Описывается в теге <key> или ключевым словом PRIMARY KEY .

Структура может содержать либо <id> либо <key> . DDL-запрос может содержать только PRIMARY KEY .

"Обратите внимание" Ключ не надо дополнительно описывать в атрибутах.

Тип: UInt64 . Пример конфигурации: < id >

< name > Id </ name >

</ id >

Поля конфигурации: name — имя столбца с ключами. Для DDL-запроса: CREATE DICTIONARY (

Id UInt64 ,

. . .

)

PRIMARY KEY Id

. . .

PRIMARY KEY – имя столбца с ключами. Ключом может быть кортеж ( tuple ) из полей произвольных типов. В этом случае layout должен быть complex_key_hashed или complex_key_cache .

Составной ключ может состоять из одного элемента. Это даёт возможность использовать в качестве ключа, например, строку.

:::



Структура ключа задаётся в элементе <key> . Поля ключа задаются в том же формате, что и атрибуты словаря. Пример:

< structure >

< key >

< attribute >

< name > field1 </ name >

< type > String </ type >

</ attribute >

< attribute >

< name > field2 </ name >

< type > UInt32 </ type >

</ attribute >

...

</ key >

...



или

CREATE DICTIONARY (

field1 String ,

field2 String

. . .

)

PRIMARY KEY field1 , field2

. . .



При запросе в функции dictGet* в качестве ключа передаётся кортеж. Пример: dictGetString('dict_name', 'attr_name', tuple('string for field1', num_for_field2)) .

Пример конфигурации:

< structure >

...

< attribute >

< name > Name </ name >

< type > ClickHouseDataType </ type >

< null_value > </ null_value >

< expression > rand64() </ expression >

< hierarchical > true </ hierarchical >

< injective > true </ injective >

< is_object_id > true </ is_object_id >

</ attribute >

</ structure >



или

CREATE DICTIONARY somename (

Name ClickHouseDataType DEFAULT '' EXPRESSION rand64 ( ) HIERARCHICAL INJECTIVE IS_OBJECT_ID

)



Поля конфигурации:

Тег Описание Обязательный name Имя столбца. Да type Тип данных ClickHouse: UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64, Float32, Float64, UUID, Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256, String, Array.

ClickHouse пытается привести значение из словаря к заданному типу данных. Например, в случае MySQL, в таблице-источнике поле может быть TEXT , VARCHAR , BLOB , но загружено может быть как String .

Nullable в настоящее время поддерживается для словарей Flat, Hashed, ComplexKeyHashed, Direct, ComplexKeyDirect, RangeHashed, Polygon, Cache, ComplexKeyCache, SSDCache, SSDComplexKeyCache. Для словарей IPTrie Nullable -типы не поддерживаются. Да null_value Значение по умолчанию для несуществующего элемента.

В примере это пустая строка. Значение NULL можно указывать только для типов Nullable (см. предыдущую строку с описанием типов). Да expression Выражение, которое ClickHouse выполняет со значением.

Выражением может быть имя столбца в удаленной SQL базе. Таким образом, вы можете использовать его для создания псевдонима удаленного столбца.



Значение по умолчанию: нет выражения. Нет hierarchical Если true , то атрибут содержит ключ предка для текущего элемента. Смотрите Иерархические словари.



Значение по умолчанию: false . Нет is_object_id Признак того, что запрос выполняется к документу MongoDB по ObjectID .



Значение по умолчанию: false . Нет

Смотрите также