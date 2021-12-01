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Источники внешних словарей

Внешний словарь можно подключить из множества источников.

Общий вид XML-конфигурации:

< clickhouse >

< dictionary >

...

< source >

< source_type >



</ source_type >

</ source >

...

</ dictionary >

...

</ clickhouse >



Аналогичный DDL-запрос:

CREATE DICTIONARY dict_name ( . . . )

. . .

SOURCE ( SOURCE_TYPE ( param1 val1 . . . paramN valN ) )

. . .



Источник настраивается в разделе source .

Для типов источников Локальный файл, Исполняемый файл, HTTP(s), ClickHouse доступны дополнительные настройки:

< source >

< file >

< path > /opt/dictionaries/os.tsv </ path >

< format > TabSeparated </ format >

</ file >

< settings >

< format_csv_allow_single_quotes > 0 </ format_csv_allow_single_quotes >

</ settings >

</ source >



или

SOURCE ( FILE ( path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated' ) )

SETTINGS ( format_csv_allow_single_quotes = 0 )



Типы источников ( source_type ):

Пример настройки:

< source >

< file >

< path > /opt/dictionaries/os.tsv </ path >

< format > TabSeparated </ format >

</ file >

</ source >



или

SOURCE ( FILE ( path './user_files/os.tsv' format 'TabSeparated' ) )



Поля настройки:

path — абсолютный путь к файлу.

— абсолютный путь к файлу. format — формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе Форматы.

Если словарь с источником FILE создается с помощью DDL-команды ( CREATE DICTIONARY ... ), источник словаря должен быть расположен в каталоге user_files . Иначе пользователи базы данных будут иметь доступ к произвольному файлу на узле ClickHouse.

Смотрите также

Работа с исполняемым файлом зависит от размещения словаря в памяти. Если тип размещения словаря cache и complex_key_cache , то ClickHouse запрашивает необходимые ключи, отправляя запрос в STDIN исполняемого файла.

Пример настройки:

< source >

< executable >

< command > cat /opt/dictionaries/os.tsv </ command >

< format > TabSeparated </ format >

< implicit_key > false </ implicit_key >

</ executable >

</ source >



Поля настройки:

command — абсолютный путь к исполняемому файлу или имя файла (если каталог программы прописан в PATH ).

— абсолютный путь к исполняемому файлу или имя файла (если каталог программы прописан в ). format — формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе Форматы.

— формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе Форматы. implicit_key — исходный исполняемый файл может возвращать только значения, а соответствие запрошенным ключам определено неявно — порядком строк в результате. Значение по умолчанию: false. Необязательный параметр.

Этот источник словаря может быть настроен только с помощью XML-конфигурации. Создание словарей с исполняемым источником с помощью DDL запрещено. Иначе пользователь сможет выполнить произвольный бинарный файл на сервере ClickHouse.

Исполняемый пул позволяет загружать данные из пула процессов. Этот источник не работает со словарями, которые требуют загрузки всех данных из источника. Исполняемый пул работает словарями, которые размещаются следующими способами: cache , complex_key_cache , ssd_cache , complex_key_ssd_cache , direct , complex_key_direct .

Исполняемый пул генерирует пул процессов с помощью указанной команды и оставляет их активными, пока они не завершатся. Программа считывает данные из потока STDIN пока он доступен и выводит результат в поток STDOUT, а затем ожидает следующего блока данных из STDIN. ClickHouse не закрывает поток STDIN после обработки блока данных и отправляет в него следующую порцию данных, когда это требуется. Исполняемый скрипт должен быть готов к такому способу обработки данных — он должен заранее опрашивать STDIN и отправлять данные в STDOUT.

Пример настройки:

< source >

< executable_pool >

< command > < command > while read key; do printf "$key\tData for key $key

"; done</command </ command >

< format > TabSeparated </ format >

< pool_size > 10 </ pool_size >

< max_command_execution_time > 10 < max_command_execution_time >

< implicit_key > false </ implicit_key >

</ executable_pool >

</ source >



Поля настройки:

command — абсолютный путь к файлу или имя файла (если каталог программы записан в PATH ).

— абсолютный путь к файлу или имя файла (если каталог программы записан в ). format — формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в “Форматы”.

— формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в “Форматы”. pool_size — размер пула. Если в поле pool_size указан 0, то размер пула не ограничен.

— размер пула. Если в поле указан 0, то размер пула не ограничен. command_termination_timeout — скрипт исполняемого пула должен включать основной цикл чтения-записи. После уничтожения словаря канал закрывается. При этом исполняемый файл имеет command_termination_timeout секунд для завершения работы, прежде чем ClickHouse пошлет сигнал SIGTERM дочернему процессу. Указывается в секундах. Значение по умолчанию: 10. Необязательный параметр.

— скрипт исполняемого пула должен включать основной цикл чтения-записи. После уничтожения словаря канал закрывается. При этом исполняемый файл имеет секунд для завершения работы, прежде чем ClickHouse пошлет сигнал SIGTERM дочернему процессу. Указывается в секундах. Значение по умолчанию: 10. Необязательный параметр. max_command_execution_time — максимальное количество времени для исполняемого скрипта на обработку блока данных. Указывается в секундах. Значение по умолчанию: 10. Необязательный параметр.

— максимальное количество времени для исполняемого скрипта на обработку блока данных. Указывается в секундах. Значение по умолчанию: 10. Необязательный параметр. implicit_key — исходный исполняемый файл может возвращать только значения, а соответствие запрошенным ключам определено неявно — порядком строк в результате. Значение по умолчанию: false. Необязательный параметр.

Этот источник словаря может быть настроен только с помощью XML-конфигурации. Создание словарей с исполняемым источником с помощью DDL запрещено. Иначе пользователь сможет выполнить произвольный бинарный файл на сервере ClickHouse.

Работа с HTTP(s) сервером зависит от размещения словаря в памяти. Если тип размещения словаря cache и complex_key_cache , то ClickHouse запрашивает необходимые ключи, отправляя запрос методом POST .

Пример настройки:

< source >

< http >

< url > http://[::1]/os.tsv </ url >

< format > TabSeparated </ format >

< credentials >

< user > user </ user >

< password > password </ password >

</ credentials >

< headers >

< header >

< name > API-KEY </ name >

< value > key </ value >

</ header >

</ headers >

</ http >

</ source >



или

SOURCE ( HTTP (

url 'http://[::1]/os.tsv'

format 'TabSeparated'

credentials ( user 'user' password 'password' )

headers ( header ( name 'API-KEY' value 'key' ) )

) )



Чтобы ClickHouse смог обратиться к HTTPS-ресурсу, необходимо настроить openSSL в конфигурации сервера.

Поля настройки:

url — URL источника.

— URL источника. format — формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе «Форматы».

— формат файла. Поддерживаются все форматы, описанные в разделе «Форматы». credentials – базовая HTTP-аутентификация. Необязательный параметр.

– базовая HTTP-аутентификация. Необязательный параметр. user – имя пользователя, необходимое для аутентификации.

– имя пользователя, необходимое для аутентификации. password – пароль, необходимый для аутентификации.

– пароль, необходимый для аутентификации. headers – все пользовательские записи HTTP-заголовков, используемые для HTTP-запроса. Необязательный параметр.

– все пользовательские записи HTTP-заголовков, используемые для HTTP-запроса. Необязательный параметр. header – одна запись HTTP-заголовка.

– одна запись HTTP-заголовка. name – идентифицирующее имя, используемое для отправки заголовка запроса.

– идентифицирующее имя, используемое для отправки заголовка запроса. value – значение, заданное для конкретного идентифицирующего имени.

При создании словаря с помощью DDL-команды ( CREATE DICTIONARY ... ) удаленные хосты для HTTP-словарей проверяются в разделе remote_url_allow_hosts из конфигурации сервера. Иначе пользователи базы данных будут иметь доступ к произвольному HTTP-серверу.

:::note "Внимание"

При соединении с базой данных через ODBC можно заменить параметр соединения `Servername`. В этом случае, значения `USERNAME` и `PASSWORD` из `odbc.ini` отправляются на удаленный сервер и могут быть скомпрометированы.

:::



Пример небезопасного использования

Сконфигурируем unixODBC для работы с PostgreSQL. Содержимое /etc/odbc.ini :

[gregtest]

Driver = /usr/lib/psqlodbca.so

Servername = localhost

PORT = 5432

DATABASE = test_db

#OPTION = 3

USERNAME = test

PASSWORD = test



Если выполнить запрос вида:

SELECT * FROM odbc ( 'DSN=gregtest;Servername=some-server.com' , 'test_db' ) ;



то ODBC драйвер отправит значения USERNAME и PASSWORD из odbc.ini на some-server.com .

ОС Ubuntu.

Установка unixODBC и ODBC-драйвера для PostgreSQL: :

$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql



Настройка /etc/odbc.ini (или ~/.odbc.ini ):

[DEFAULT]

Driver = myconnection



[myconnection]

Description = PostgreSQL connection to my_db

Driver = PostgreSQL Unicode

Database = my_db

Servername = 127.0.0.1

UserName = username

Password = password

Port = 5432

Protocol = 9.3

ReadOnly = No

RowVersioning = No

ShowSystemTables = No

ConnSettings =



Конфигурация словаря в ClickHouse:

< clickhouse >

< dictionary >

< name > table_name </ name >

< source >

< odbc >





< connection_string > DSN=myconnection </ connection_string >

< table > postgresql_table </ table >

</ odbc >

</ source >

< lifetime >

< min > 300 </ min >

< max > 360 </ max >

</ lifetime >

< layout >

< hashed />

</ layout >

< structure >

< id >

< name > id </ name >

</ id >

< attribute >

< name > some_column </ name >

< type > UInt64 </ type >

< null_value > 0 </ null_value >

</ attribute >

</ structure >

</ dictionary >

</ clickhouse >



или

CREATE DICTIONARY table_name (

id UInt64 ,

some_column UInt64 DEFAULT 0

)

PRIMARY KEY id

SOURCE ( ODBC ( connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table' ) )

LAYOUT ( HASHED ( ) )

LIFETIME ( MIN 300 MAX 360 )



Может понадобиться в odbc.ini указать полный путь до библиотеки с драйвером DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so .

ОС Ubuntu.

Установка драйвера:

$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh



Настройка драйвера:

$ cat /etc/freetds/freetds.conf

.. .



[ MSSQL ]

host = 192.168 .56.101

port = 1433

tds version = 7.0

client charset = UTF-8





$ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password





$ cat /etc/odbcinst.ini



[ FreeTDS ]

Description = FreeTDS

Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so

Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so

FileUsage = 1

UsageCount = 5



$ cat /etc/odbc.ini





[ MSSQL ]

Description = FreeTDS

Driver = FreeTDS

Servername = MSSQL

Database = test

UID = test

PWD = test

Port = 1433







$ isql -v MSSQL "user" "password"



Примечание:

чтобы определить самую раннюю версию TDS, которая поддерживается определенной версией SQL Server, обратитесь к документации продукта или посмотрите на MS-TDS Product Behavior

Настройка словаря в ClickHouse:

< clickhouse >

< dictionary >

< name > test </ name >

< source >

< odbc >

< table > dict </ table >

< connection_string > DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test </ connection_string >

</ odbc >

</ source >



< lifetime >

< min > 300 </ min >

< max > 360 </ max >

</ lifetime >



< layout >

< flat />

</ layout >



< structure >

< id >

< name > k </ name >

</ id >

< attribute >

< name > s </ name >

< type > String </ type >

< null_value > </ null_value >

</ attribute >

</ structure >

</ dictionary >

</ clickhouse >



или

CREATE DICTIONARY test (

k UInt64 ,

s String DEFAULT ''

)

PRIMARY KEY k

SOURCE ( ODBC ( table 'dict' connection_string 'DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test' ) )

LAYOUT ( FLAT ( ) )

LIFETIME ( MIN 300 MAX 360 )



Этим способом можно подключить любую базу данных, имеющую ODBC драйвер.

Пример настройки:

< source >

< odbc >

< db > DatabaseName </ db >

< table > ShemaName.TableName </ table >

< connection_string > DSN=some_parameters </ connection_string >

< invalidate_query > SQL_QUERY </ invalidate_query >

< query > SELECT id, value_1, value_2 FROM ShemaName.TableName </ query >

</ odbc >

</ source >



или

SOURCE ( ODBC (

db 'DatabaseName'

table 'SchemaName.TableName'

connection_string 'DSN=some_parameters'

invalidate_query 'SQL_QUERY'

query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'

) )



Поля настройки:

db — имя базы данных. Не указывать, если имя базы задано в параметрах. <connection_string> .

— имя базы данных. Не указывать, если имя базы задано в параметрах. . table — имя таблицы и схемы, если она есть.

— имя таблицы и схемы, если она есть. connection_string — строка соединения.

— строка соединения. invalidate_query — запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Читайте подробнее в разделе Обновление словарей.

— запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Читайте подробнее в разделе Обновление словарей. query – пользовательский запрос. Необязательный параметр.

"Примечание" Поля `table` и `query` не могут быть использованы вместе. Также обязательно должен быть один из источников данных: `table` или `query`.

ClickHouse получает от ODBC-драйвера информацию о квотировании и квотирует настройки в запросах к драйверу, поэтому имя таблицы нужно указывать в соответствии с регистром имени таблицы в базе данных. Если у вас есть проблемы с кодировками при использовании Oracle, ознакомьтесь с соответствующим разделом FAQ. Пример настройки: < source >

< mysql >

< port > 3306 </ port >

< user > clickhouse </ user >

< password > qwerty </ password >

< replica >

< host > example01-1 </ host >

< priority > 1 </ priority >

</ replica >

< replica >

< host > example01-2 </ host >

< priority > 1 </ priority >

</ replica >

< db > db_name </ db >

< table > table_name </ table >

< where > id=10 </ where >

< invalidate_query > SQL_QUERY </ invalidate_query >

< fail_on_connection_loss > true </ fail_on_connection_loss >

< query > SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name </ query >

</ mysql >

</ source >

или SOURCE ( MYSQL (

port 3306

user 'clickhouse'

password 'qwerty'

replica ( host 'example01-1' priority 1 )

replica ( host 'example01-2' priority 1 )

db 'db_name'

table 'table_name'

where 'id=10'

invalidate_query 'SQL_QUERY'

fail_on_connection_loss 'true'

query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'

) )

Поля настройки: port — порт сервера MySQL. Можно указать для всех реплик или для каждой в отдельности (внутри <replica> ).

user — имя пользователя MySQL. Можно указать для всех реплик или для каждой в отдельности (внутри <replica> ).

password — пароль пользователя MySQL. Можно указать для всех реплик или для каждой в отдельности (внутри <replica> ).

replica — блок конфигурации реплики. Блоков может быть несколько. - `replica/host` — хост MySQL.

- `replica/priority` — приоритет реплики. При попытке соединения ClickHouse обходит реплики в соответствии с приоритетом. Чем меньше цифра, тем выше приоритет.



db — имя базы данных.

table — имя таблицы.

where — условие выбора. Синтаксис условия совпадает с синтаксисом секции WHERE в MySQL, например, id > 10 AND id < 20 . Необязательный параметр.

invalidate_query — запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Читайте подробнее в разделе Обновление словарей.

fail_on_connection_loss – параметр конфигурации, контролирующий поведение сервера при потере соединения. Если значение true , то исключение генерируется сразу же, если соединение между клиентом и сервером было потеряно. Если значение false , то сервер повторно попытается выполнить запрос три раза прежде чем сгенерировать исключение. Имейте в виду, что повторные попытки могут увеличить время выполнения запроса. Значение по умолчанию: false .

query – пользовательский запрос. Необязательный параметр.

Поля `table` или `where` не могут быть использованы вместе с полем `query`. Также обязательно должен быть один из источников данных: `table` или `query`.



MySQL можно подключить на локальном хосте через сокеты, для этого необходимо задать host и socket .

Пример настройки:

< source >

< mysql >

< host > localhost </ host >

< socket > /path/to/socket/file.sock </ socket >

< user > clickhouse </ user >

< password > qwerty </ password >

< db > db_name </ db >

< table > table_name </ table >

< where > id=10 </ where >

< invalidate_query > SQL_QUERY </ invalidate_query >

< fail_on_connection_loss > true </ fail_on_connection_loss >

< query > SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name </ query >

</ mysql >

</ source >



или

SOURCE ( MYSQL (

host 'localhost'

socket '/path/to/socket/file.sock'

user 'clickhouse'

password 'qwerty'

db 'db_name'

table 'table_name'

where 'id=10'

invalidate_query 'SQL_QUERY'

fail_on_connection_loss 'true'

query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'

) )



Пример настройки:

< source >

< clickhouse >

< host > example01-01-1 </ host >

< port > 9000 </ port >

< user > default </ user >

< password > </ password >

< db > default </ db >

< table > ids </ table >

< where > id=10 </ where >

< secure > 1 </ secure >

< query > SELECT id, value_1, value_2 FROM default.ids </ query >

</ clickhouse >

</ source >



или

SOURCE ( CLICKHOUSE (

host 'example01-01-1'

port 9000

user 'default'

password ''

db 'default'

table 'ids'

where 'id=10'

secure 1

query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM default.ids'

) ) ;



Поля настройки:

host — хост ClickHouse. Если host локальный, то запрос выполняется без сетевого взаимодействия. Чтобы повысить отказоустойчивость решения, можно создать таблицу типа Distributed и прописать её в дальнейших настройках.

— хост ClickHouse. Если host локальный, то запрос выполняется без сетевого взаимодействия. Чтобы повысить отказоустойчивость решения, можно создать таблицу типа Distributed и прописать её в дальнейших настройках. port — порт сервера ClickHouse.

— порт сервера ClickHouse. user — имя пользователя ClickHouse.

— имя пользователя ClickHouse. password — пароль пользователя ClickHouse.

— пароль пользователя ClickHouse. db — имя базы данных.

— имя базы данных. table — имя таблицы.

— имя таблицы. where — условие выбора. Может отсутствовать.

— условие выбора. Может отсутствовать. invalidate_query — запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Читайте подробнее в разделе Обновление словарей.

— запрос для проверки статуса словаря. Необязательный параметр. Читайте подробнее в разделе Обновление словарей. secure - флаг, разрешающий или не разрешающий защищённое SSL-соединение.

- флаг, разрешающий или не разрешающий защищённое SSL-соединение. query – пользовательский запрос. Необязательный параметр.

"Примечание" Поля `table` или `where` не могут быть использованы вместе с полем `query`. Также обязательно должен быть один из источников данных: `table` или `query`.

Пример настройки: < source >

< mongodb >

< host > localhost </ host >

< port > 27017 </ port >

< user > </ user >

< password > </ password >

< db > test </ db >

< collection > dictionary_source </ collection >

</ mongodb >

</ source >

или SOURCE ( MONGODB (

host 'localhost'

port 27017

user ''

password ''

db 'test'

collection 'dictionary_source'

) )

Поля настройки: host — хост MongoDB.

— хост MongoDB. port — порт сервера MongoDB.

— порт сервера MongoDB. user — имя пользователя MongoDB.

— имя пользователя MongoDB. password — пароль пользователя MongoDB.

— пароль пользователя MongoDB. db — имя базы данных.

— имя базы данных. collection — имя коллекции. Пример настройки: < source >

< redis >

< host > localhost </ host >

< port > 6379 </ port >

< storage_type > simple </ storage_type >

< db_index > 0 </ db_index >

</ redis >

</ source >

или SOURCE ( REDIS (

host 'localhost'

port 6379

storage_type 'simple'

db_index 0

) )

Поля настройки: host – хост Redis.

– хост Redis. port – порт сервера Redis.

– порт сервера Redis. storage_type – способ хранения ключей. Необходимо использовать simple для источников с одним столбцом ключей, hash_map – для источников с двумя столбцами ключей. Источники с более, чем двумя столбцами ключей, не поддерживаются. Может отсутствовать, значение по умолчанию simple .

– способ хранения ключей. Необходимо использовать для источников с одним столбцом ключей, – для источников с двумя столбцами ключей. Источники с более, чем двумя столбцами ключей, не поддерживаются. Может отсутствовать, значение по умолчанию . db_index – номер базы данных. Может отсутствовать, значение по умолчанию 0. Пример настройки: < source >

< cassandra >

< host > localhost </ host >

< port > 9042 </ port >

< user > username </ user >

< password > qwerty123 </ password >

< keyspase > database_name </ keyspase >

< column_family > table_name </ column_family >

< allow_filering > 1 </ allow_filering >

< partition_key_prefix > 1 </ partition_key_prefix >

< consistency > One </ consistency >

< where > "SomeColumn" = 42 </ where >

< max_threads > 8 </ max_threads >

< query > SELECT id, value_1, value_2 FROM database_name.table_name </ query >

</ cassandra >

</ source >

Поля настройки: host – имя хоста с установленной Cassandra или разделенный через запятую список хостов.

– имя хоста с установленной Cassandra или разделенный через запятую список хостов. port – порт на серверах Cassandra. Если не указан, используется значение по умолчанию: 9042.

– порт на серверах Cassandra. Если не указан, используется значение по умолчанию: 9042. user – имя пользователя для соединения с Cassandra.

– имя пользователя для соединения с Cassandra. password – пароль для соединения с Cassandra.

– пароль для соединения с Cassandra. keyspace – имя keyspace (база данных).

– имя keyspace (база данных). column_family – имя семейства столбцов (таблица).

– имя семейства столбцов (таблица). allow_filering – флаг, разрешающий или не разрешающий потенциально дорогостоящие условия на кластеризации ключевых столбцов. Значение по умолчанию: 1.

– флаг, разрешающий или не разрешающий потенциально дорогостоящие условия на кластеризации ключевых столбцов. Значение по умолчанию: 1. partition_key_prefix – количество партиций ключевых столбцов в первичном ключе таблицы Cassandra. Необходимо для составления ключей словаря. Порядок ключевых столбцов в определении словаря должен быть таким же, как в Cassandra. Значение по умолчанию: 1 (первый ключевой столбец - это ключ партицирования, остальные ключевые столбцы - ключи кластеризации).

– количество партиций ключевых столбцов в первичном ключе таблицы Cassandra. Необходимо для составления ключей словаря. Порядок ключевых столбцов в определении словаря должен быть таким же, как в Cassandra. Значение по умолчанию: 1 (первый ключевой столбец - это ключ партицирования, остальные ключевые столбцы - ключи кластеризации). consistency – уровень консистентности. Возможные значения: One , Two , Three , All , EachQuorum , Quorum , LocalQuorum , LocalOne , Serial , LocalSerial . Значение по умолчанию: One .

– уровень консистентности. Возможные значения: , , , , , , , , , . Значение по умолчанию: . where – опциональный критерий выборки.

– опциональный критерий выборки. max_threads – максимальное количество тредов для загрузки данных из нескольких партиций в словарь.

– максимальное количество тредов для загрузки данных из нескольких партиций в словарь. query – пользовательский запрос. Необязательный параметр.

Поля `column_family` или `where` не могут быть использованы вместе с полем `query`. Также обязательно должен быть один из источников данных: `column_family` или `query`.



Пример настройки:

< source >

< postgresql >

< port > 5432 </ port >

< user > clickhouse </ user >

< password > qwerty </ password >

< db > db_name </ db >

< table > table_name </ table >

< where > id=10 </ where >

< invalidate_query > SQL_QUERY </ invalidate_query >

< query > SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name </ query >

</ postgresql >

</ source >



или

SOURCE ( POSTGRESQL (

port 5432

host 'postgresql-hostname'

user 'postgres_user'

password 'postgres_password'

db 'db_name'

table 'table_name'

replica ( host 'example01-1' port 5432 priority 1 )

replica ( host 'example01-2' port 5432 priority 2 )

where 'id=10'

invalidate_query 'SQL_QUERY'

query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'

) )



Поля настройки:

host – хост для соединения с PostgreSQL. Вы можете указать его для всех реплик или задать индивидуально для каждой релпики (внутри <replica> ).

– хост для соединения с PostgreSQL. Вы можете указать его для всех реплик или задать индивидуально для каждой релпики (внутри ). port – порт для соединения с PostgreSQL. Вы можете указать его для всех реплик или задать индивидуально для каждой релпики (внутри <replica> ).

– порт для соединения с PostgreSQL. Вы можете указать его для всех реплик или задать индивидуально для каждой релпики (внутри ). user – имя пользователя для соединения с PostgreSQL. Вы можете указать его для всех реплик или задать индивидуально для каждой релпики (внутри <replica> ).

– имя пользователя для соединения с PostgreSQL. Вы можете указать его для всех реплик или задать индивидуально для каждой релпики (внутри ). password – пароль для пользователя PostgreSQL.

– пароль для пользователя PostgreSQL. replica – раздел конфигурации реплик. Может быть несколько. replica/host – хост PostgreSQL. replica/port – порт PostgreSQL . replica/priority – приоритет реплики. Во время попытки соединения ClickHouse будет перебирать реплики в порядке приоритета. Меньшее значение означает более высокий приоритет.

– раздел конфигурации реплик. Может быть несколько. db – имя базы данных.

– имя базы данных. table – имя таблицы.

– имя таблицы. where – условие выборки. Синтаксис для условий такой же, как для выражения WHERE в PostgreSQL. Например, id > 10 AND id < 20 . Необязательный параметр.

– условие выборки. Синтаксис для условий такой же, как для выражения в PostgreSQL. Например, . Необязательный параметр. invalidate_query – запрос для проверки условия загрузки словаря. Необязательный параметр. Более подробную информацию смотрите в разделе обновление словарей.

– запрос для проверки условия загрузки словаря. Необязательный параметр. Более подробную информацию смотрите в разделе обновление словарей. query – пользовательский запрос. Необязательный параметр.