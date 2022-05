Источники внешних словарей

< clickhouse >

< dictionary >

< name > table_name </ name >

< source >

< odbc >





< connection_string > DSN=myconnection </ connection_string >

< table > postgresql_table </ table >

</ odbc >

</ source >

< lifetime >

< min > 300 </ min >

< max > 360 </ max >

</ lifetime >

< layout >

< hashed />

</ layout >

< structure >

< id >

< name > id </ name >

</ id >

< attribute >

< name > some_column </ name >

< type > UInt64 </ type >

< null_value > 0 </ null_value >

</ attribute >

</ structure >

</ dictionary >

</ clickhouse >