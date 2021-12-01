Обновление словарей

ClickHouse периодически обновляет словари. Интервал обновления для полностью загружаемых словарей и интервал инвалидации для кэшируемых словарей определяется в теге <lifetime> в секундах.

Обновление словарей (кроме загрузки при первом использовании) не блокирует запросы - во время обновления используется старая версия словаря. Если при обновлении возникнет ошибка, то ошибка пишется в лог сервера, а запросы продолжат использовать старую версию словарей.

Пример настройки:

< dictionary >

...

< lifetime > 300 </ lifetime >

...

</ dictionary >



или

CREATE DICTIONARY ( . . . )

. . .

LIFETIME ( 300 )

. . .



Настройка <lifetime>0</lifetime> ( LIFETIME(0) ) запрещает обновление словарей.

Можно задать интервал, внутри которого ClickHouse равномерно-случайно выберет время для обновления. Это необходимо для распределения нагрузки на источник словаря при обновлении на большом количестве серверов.

Пример настройки:

< dictionary >

...

< lifetime >

< min > 300 </ min >

< max > 360 </ max >

</ lifetime >

...

</ dictionary >



или

LIFETIME ( MIN 300 MAX 360 )



Если <min>0</min> и <max>0</max> , ClickHouse не перезагружает словарь по истечении времени. В этом случае ClickHouse может перезагрузить данные словаря, если изменился XML файл с конфигурацией словаря или если была выполнена команда SYSTEM RELOAD DICTIONARY .

При обновлении словарей сервер ClickHouse применяет различную логику в зависимости от типа источника:

У текстового файла проверяется время модификации. Если время изменилось по отношению к запомненному ранее, то словарь обновляется.

Для MySQL источника время модификации проверяется запросом SHOW TABLE STATUS (для MySQL 8 необходимо отключить кеширование мета-информации в MySQL set global information_schema_stats_expiry=0 ).

(для MySQL 8 необходимо отключить кеширование мета-информации в MySQL ). Словари из других источников по умолчанию обновляются каждый раз.

Для других источников (ODBC, PostgreSQL, ClickHouse и т.д.) можно настроить запрос, который позволит обновлять словари только в случае их фактического изменения, а не каждый раз. Чтобы это сделать необходимо выполнить следующие условия/действия:

В таблице словаря должно быть поле, которое гарантированно изменяется при обновлении данных в источнике.

В настройках источника указывается запрос, который получает изменяющееся поле. Результат запроса сервер ClickHouse интерпретирует как строку и если эта строка изменилась по отношению к предыдущему состоянию, то словарь обновляется. Запрос следует указывать в поле <invalidate_query> настроек источника.

Пример настройки:

< dictionary >

...

< odbc >

...

< invalidate_query > SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1 </ invalidate_query >

</ odbc >

...

</ dictionary >



или

. . .

SOURCE ( ODBC ( . . . invalidate_query 'SELECT update_time FROM dictionary_source where id = 1' ) )

. . .



Для словарей Cache , ComplexKeyCache , SSDCache и SSDComplexKeyCache поддерживается как синхронное, так и асинхронное обновление.

Словари Flat , Hashed и ComplexKeyHashed могут запрашивать только те данные, которые были изменены после предыдущего обновления. Если update_field указано как часть конфигурации источника словаря, к запросу данных будет добавлено время предыдущего обновления в секундах. В зависимости от типа источника (Executable, HTTP, MySQL, PostgreSQL, ClickHouse, ODBC) к update_field будет применена соответствующая логика перед запросом данных из внешнего источника.

Если источник HTTP, то update_field будет добавлено в качестве параметра запроса, а время последнего обновления — в качестве значения параметра.

будет добавлено в качестве параметра запроса, а время последнего обновления — в качестве значения параметра. Если источник Executable, то update_field будет добавлено в качестве аргумента исполняемого скрипта, время последнего обновления — в качестве значения аргумента.

будет добавлено в качестве аргумента исполняемого скрипта, время последнего обновления — в качестве значения аргумента. Если источник ClickHouse, MySQL, PostgreSQL или ODBC, то будет дополнительная часть запроса WHERE , где update_field будет больше или равно времени последнего обновления.

Если установлена опция update_field , то может быть установлена дополнительная опция update_lag . Значение update_lag вычитается из времени предыдущего обновления перед запросом обновленных данных.

Пример настройки:

< dictionary >

...

< clickhouse >

...

< update_field > added_time </ update_field >

< update_lag > 15 </ update_lag >

</ clickhouse >

...

</ dictionary >



или