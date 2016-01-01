Хранение словарей в памяти
Словари можно размещать в памяти множеством способов.
Рекомендуем flat, hashed и complex_key_hashed. Скорость обработки словарей при этом максимальна.
Размещение с кэшированием не рекомендуется использовать из-за потенциально низкой производительности и сложностей в подборе оптимальных параметров. Читайте об этом подробнее в разделе cache.
Повысить производительность словарей можно следующими способами:
- Вызывать функцию для работы со словарём после
GROUP BY.
- Помечать извлекаемые атрибуты как инъективные. Атрибут называется инъективным, если разным ключам соответствуют разные значения атрибута. Тогда при использовании в
GROUP BYфункции, достающей значение атрибута по ключу, эта функция автоматически выносится из
GROUP BY.
При ошибках работы со словарями ClickHouse генерирует исключения. Например, в следующих ситуациях:
- При обращении к словарю, который не удалось загрузить.
- При ошибке запроса к
cached-словарю.
Список внешних словарей и их статус можно посмотреть в таблице
system.dictionaries.
Общий вид конфигурации:
<clickhouse>
<dictionary>
...
<layout>
<layout_type>
<!-- layout settings -->
</layout_type>
</layout>
...
</dictionary>
</clickhouse>
Соответствущий DDL-запрос:
CREATE DICTIONARY (...)
...
LAYOUT(LAYOUT_TYPE(param value)) -- layout settings
...
Способы размещения словарей в памяти
- flat
- hashed
- sparse_hashed
- complex_key_hashed
- complex_key_sparse_hashed
- hashed_array
- complex_key_hashed_array
- range_hashed
- complex_key_range_hashed
- cache
- complex_key_cache
- ssd_cache
- complex_key_ssd_cache
- direct
- complex_key_direct
- ip_trie
flat
Словарь полностью хранится в оперативной памяти в виде плоских массивов. Объём памяти, занимаемой словарём, пропорционален размеру самого большого ключа (по объему).
Ключ словаря имеет тип UInt64 и его величина ограничена параметром
max_array_size (значение по умолчанию — 500 000). Если при создании словаря обнаружен ключ больше, то ClickHouse бросает исключение и не создает словарь. Начальный размер плоских массивов словарей контролируется параметром initial_array_size (по умолчанию - 1024).
Поддерживаются все виды источников. При обновлении данные (из файла или из таблицы) считываются целиком.
Это метод обеспечивает максимальную производительность среди всех доступных способов размещения словаря.
Пример конфигурации:
<layout>
<flat>
<initial_array_size>50000</initial_array_size>
<max_array_size>5000000</max_array_size>
</flat>
</layout>
или
LAYOUT(FLAT(INITIAL_ARRAY_SIZE 50000 MAX_ARRAY_SIZE 5000000))
hashed
Словарь полностью хранится в оперативной памяти в виде хэш-таблиц. Словарь может содержать произвольное количество элементов с произвольными идентификаторами. На практике количество ключей может достигать десятков миллионов элементов.
Если
preallocate имеет значение
true (по умолчанию
false), хеш-таблица будет предварительно определена (это ускорит загрузку словаря). Используйте этот метод только в случае, если:
- Источник поддерживает произвольное количество элементов (пока поддерживается только источником
ClickHouse).
- В данных нет дубликатов (иначе это может увеличить объем используемой памяти хеш-таблицы).
Поддерживаются все виды источников. При обновлении данные (из файла, из таблицы) читаются целиком.
Пример конфигурации:
<layout>
<hashed>
<preallocate>0</preallocate>
</hashed>
</layout>
или
LAYOUT(HASHED(PREALLOCATE 0))
sparse_hashed
Аналогичен
hashed, но при этом занимает меньше места в памяти и генерирует более высокую загрузку CPU.
Для этого типа размещения также можно задать
preallocate в значении
true. В данном случае это более важно, чем для типа
hashed.
Пример конфигурации:
<layout>
<sparse_hashed />
</layout>
или
LAYOUT(SPARSE_HASHED([PREALLOCATE 0]))
complex_key_hashed
Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен
hashed.
Пример конфигурации:
<layout>
<complex_key_hashed />
</layout>
или
LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED())
complex_key_sparse_hashed
Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен sparse_hashed.
Пример конфигурации:
<layout>
<complex_key_sparse_hashed />
</layout>
или
LAYOUT(COMPLEX_KEY_SPARSE_HASHED())
hashed_array
Словарь полностью хранится в оперативной памяти. Каждый атрибут хранится в массиве. Ключевой атрибут хранится в виде хеш-таблицы, где его значение является индексом в массиве атрибутов. Словарь может содержать произвольное количество элементов с произвольными идентификаторами. На практике количество ключей может достигать десятков миллионов элементов.
Поддерживаются все виды источников. При обновлении данные (из файла, из таблицы) считываются целиком.
Пример конфигурации:
<layout>
<hashed_array>
</hashed_array>
</layout>
или
LAYOUT(HASHED_ARRAY())
complex_key_hashed_array
Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен hashed_array.
Пример конфигурации:
<layout>
<complex_key_hashed_array />
</layout>
или
LAYOUT(COMPLEX_KEY_HASHED_ARRAY())
range_hashed
Словарь хранится в оперативной памяти в виде хэш-таблицы с упорядоченным массивом диапазонов и соответствующих им значений.
Этот способ размещения работает также как и hashed и позволяет дополнительно к ключу использовать дипазоны по дате/времени (произвольному числовому типу).
Пример: таблица содержит скидки для каждого рекламодателя в виде:
+---------------+---------------------+-------------------+--------+
| advertiser id | discount start date | discount end date | amount |
+===============+=====================+===================+========+
| 123 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 0.15 |
+---------------+---------------------+-------------------+--------+
| 123 | 2015-01-16 | 2015-01-31 | 0.25 |
+---------------+---------------------+-------------------+--------+
| 456 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 0.05 |
+---------------+---------------------+-------------------+--------+
Чтобы использовать выборку по диапазонам дат, необходимо в structure определить элементы
range_min,
range_max. В этих элементах должны присутствовать элементы
name и
type (если
type не указан, будет использован тип по умолчанию – Date).
type может быть любым численным типом (Date/DateTime/UInt64/Int32/др.).
Пример:
<structure>
<id>
<name>Id</name>
</id>
<range_min>
<name>first</name>
<type>Date</type>
</range_min>
<range_max>
<name>last</name>
<type>Date</type>
</range_max>
...
или
CREATE DICTIONARY somedict (
id UInt64,
first Date,
last Date
)
PRIMARY KEY id
LAYOUT(RANGE_HASHED())
RANGE(MIN first MAX last)
Для работы с такими словарями в функцию
dictGetT необходимо передавать дополнительный аргумент, для которого подбирается диапазон:
dictGetT('dict_name', 'attr_name', id, date)
Функция возвращает значение для заданных
id и диапазона дат, в который входит переданная дата.
Особенности алгоритма:
- Если не найден
idили для найденного
idне найден диапазон, то возвращается значение по умолчанию для словаря.
- Если есть перекрывающиеся диапазоны, то возвращается значение из любого (случайного) подходящего диапазона.
- Если граница диапазона
NULLили некорректная дата (1900-01-01), то диапазон считается открытым. Диапазон может быть открытым с обеих сторон.
Пример конфигурации:
<clickhouse>
<dictionary>
...
<layout>
<range_hashed />
</layout>
<structure>
<id>
<name>Abcdef</name>
</id>
<range_min>
<name>StartTimeStamp</name>
<type>UInt64</type>
</range_min>
<range_max>
<name>EndTimeStamp</name>
<type>UInt64</type>
</range_max>
<attribute>
<name>XXXType</name>
<type>String</type>
<null_value />
</attribute>
</structure>
</dictionary>
</clickhouse>
или
CREATE DICTIONARY somedict(
Abcdef UInt64,
StartTimeStamp UInt64,
EndTimeStamp UInt64,
XXXType String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY Abcdef
RANGE(MIN StartTimeStamp MAX EndTimeStamp)
complex_key_range_hashed
Словарь хранится в оперативной памяти в виде хэш-таблицы с упорядоченным массивом диапазонов и соответствующих им значений (см. range_hashed). Данный тип размещения предназначен для использования с составными ключами.
Пример конфигурации:
CREATE DICTIONARY range_dictionary
(
CountryID UInt64,
CountryKey String,
StartDate Date,
EndDate Date,
Tax Float64 DEFAULT 0.2
)
PRIMARY KEY CountryID, CountryKey
SOURCE(CLICKHOUSE(TABLE 'date_table'))
LIFETIME(MIN 1 MAX 1000)
LAYOUT(COMPLEX_KEY_RANGE_HASHED())
RANGE(MIN StartDate MAX EndDate);
cache
Словарь хранится в кэше, состоящем из фиксированного количества ячеек. Ячейки содержат часто используемые элементы.
При поиске в словаре сначала просматривается кэш. На каждый блок данных, все не найденные в кэше или устаревшие ключи запрашиваются у источника с помощью
SELECT attrs... FROM db.table WHERE id IN (k1, k2, ...). Затем, полученные данные записываются в кэш.
Если ключи не были найдены в словаре, то для обновления кэша создается задание и добавляется в очередь обновлений. Параметры очереди обновлений можно устанавливать настройками
max_update_queue_size,
update_queue_push_timeout_milliseconds,
query_wait_timeout_milliseconds,
max_threads_for_updates
Для cache-словарей при помощи настройки
allow_read_expired_keys может быть задано время устаревания lifetime данных в кэше. Если с момента загрузки данных в ячейку прошло больше времени, чем
lifetime, то значение не используется, а ключ устаревает. Ключ будет запрошен заново при следующей необходимости его использовать.
Это наименее эффективный из всех способов размещения словарей. Скорость работы кэша очень сильно зависит от правильности настройки и сценария использования. Словарь типа
cache показывает высокую производительность лишь при достаточно большой частоте успешных обращений (рекомендуется 99% и выше). Посмотреть среднюю частоту успешных обращений (
hit rate) можно в таблице system.dictionaries.
Если параметр
allow_read_expired_keys выставлен в 1 (0 по умолчанию), то словарь поддерживает асинхронные обновления. Если клиент запрашивает ключи, которые находятся в кэше, но при этом некоторые из них устарели, то словарь вернет устаревшие ключи клиенту и запросит их асинхронно у источника.
Чтобы увеличить производительность кэша, используйте подзапрос с
LIMIT, а снаружи вызывайте функцию со словарём.
Поддерживаются источники: MySQL, ClickHouse, executable, HTTP.
Пример настройки:
<layout>
<cache>
<!-- Размер кэша в количестве ячеек. Округляется вверх до степени двух. -->
<size_in_cells>1000000000</size_in_cells>
<!-- Позволить читать устаревшие ключи. -->
<allow_read_expired_keys>0</allow_read_expired_keys>
<!-- Максимальный размер очереди обновлений. -->
<max_update_queue_size>100000</max_update_queue_size>
<!-- Максимальное время (в миллисекундах) для отправки в очередь. -->
<update_queue_push_timeout_milliseconds>10</update_queue_push_timeout_milliseconds>
<!-- Максимальное время ожидания (в миллисекундах) для выполнения обновлений. -->
<query_wait_timeout_milliseconds>60000</query_wait_timeout_milliseconds>
<!-- Максимальное число потоков для обновления кэша словаря. -->
<max_threads_for_updates>4</max_threads_for_updates>
</cache>
</layout>
или
LAYOUT(CACHE(SIZE_IN_CELLS 1000000000))
Укажите достаточно большой размер кэша. Количество ячеек следует подобрать экспериментальным путём:
- Выставить некоторое значение.
- Запросами добиться полной заполненности кэша.
- Оценить потребление оперативной памяти с помощью таблицы
system.dictionaries.
- Увеличивать/уменьшать количество ячеек до получения требуемого расхода оперативной памяти.
"Warning"
Не используйте в качестве источника ClickHouse, поскольку он медленно обрабатывает запросы со случайным чтением.
complex_key_cache
Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен
cache.
ssd_cache
Похож на
cache, но хранит данные на SSD, а индекс в оперативной памяти. Все параметры, относящиеся к очереди обновлений, могут также быть применены к SSD-кэш словарям.
<layout>
<ssd_cache>
<!-- Size of elementary read block in bytes. Recommended to be equal to SSD's page size. -->
<block_size>4096</block_size>
<!-- Max cache file size in bytes. -->
<file_size>16777216</file_size>
<!-- Size of RAM buffer in bytes for reading elements from SSD. -->
<read_buffer_size>131072</read_buffer_size>
<!-- Size of RAM buffer in bytes for aggregating elements before flushing to SSD. -->
<write_buffer_size>1048576</write_buffer_size>
<!-- Path where cache file will be stored. -->
<path>/var/lib/clickhouse/user_files/test_dict</path>
</ssd_cache>
</layout>
или
LAYOUT(SSD_CACHE(BLOCK_SIZE 4096 FILE_SIZE 16777216 READ_BUFFER_SIZE 1048576
PATH '/var/lib/clickhouse/user_files/test_dict'))
complex_key_ssd_cache
Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Похож на
ssd_cache.
direct
Словарь не хранит данные локально и взаимодействует с источником непосредственно в момент запроса.
Ключ словаря имеет тип
UInt64.
Поддерживаются все виды источников, кроме локальных файлов.
Пример конфигурации:
<layout>
<direct />
</layout>
или
LAYOUT(DIRECT())
complex_key_direct
Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен
direct.
ip_trie
Тип размещения предназначен для сопоставления префиксов сети (IP адресов) с метаданными, такими как ASN.
Пример: таблица содержит префиксы сети и соответствующие им номера AS и коды стран:
+-----------------+-------+--------+
| prefix | asn | cca2 |
+=================+=======+========+
| 202.79.32.0/20 | 17501 | NP |
+-----------------+-------+--------+
| 2620:0:870::/48 | 3856 | US |
+-----------------+-------+--------+
| 2a02:6b8:1::/48 | 13238 | RU |
+-----------------+-------+--------+
| 2001:db8::/32 | 65536 | ZZ |
+-----------------+-------+--------+
При использовании такого макета структура должна иметь составной ключ.
Пример:
<structure>
<key>
<attribute>
<name>prefix</name>
<type>String</type>
</attribute>
</key>
<attribute>
<name>asn</name>
<type>UInt32</type>
<null_value />
</attribute>
<attribute>
<name>cca2</name>
<type>String</type>
<null_value>??</null_value>
</attribute>
...
</structure>
<layout>
<ip_trie>
<!-- Ключевой аттрибут `prefix` будет доступен через dictGetString -->
<!-- Эта опция увеличивает потреблямую память -->
<access_to_key_from_attributes>true</access_to_key_from_attributes>
</ip_trie>
</layout>
или
CREATE DICTIONARY somedict (
prefix String,
asn UInt32,
cca2 String DEFAULT '??'
)
PRIMARY KEY prefix
Этот ключ должен иметь только один атрибут типа
String, содержащий допустимый префикс IP. Другие типы еще не поддерживаются.
Для запросов необходимо использовать те же функции (
dictGetT с кортежем), что и для словарей с составными ключами:
dictGetT('dict_name', 'attr_name', tuple(ip))
Функция принимает либо
UInt32 для IPv4, либо
FixedString(16) для IPv6:
dictGetString('prefix', 'asn', tuple(IPv6StringToNum('2001:db8::1')))
Никакие другие типы не поддерживаются. Функция возвращает атрибут для префикса, соответствующего данному IP-адресу. Если есть перекрывающиеся префиксы, возвращается наиболее специфический.
Данные должны полностью помещаться в оперативной памяти.