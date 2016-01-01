On this page

Хранение словарей в памяти

Словари можно размещать в памяти множеством способов.

Рекомендуем flat, hashed и complex_key_hashed. Скорость обработки словарей при этом максимальна.

Размещение с кэшированием не рекомендуется использовать из-за потенциально низкой производительности и сложностей в подборе оптимальных параметров. Читайте об этом подробнее в разделе cache.

Повысить производительность словарей можно следующими способами:

Вызывать функцию для работы со словарём после GROUP BY .

. Помечать извлекаемые атрибуты как инъективные. Атрибут называется инъективным, если разным ключам соответствуют разные значения атрибута. Тогда при использовании в GROUP BY функции, достающей значение атрибута по ключу, эта функция автоматически выносится из GROUP BY .

При ошибках работы со словарями ClickHouse генерирует исключения. Например, в следующих ситуациях:

При обращении к словарю, который не удалось загрузить.

При ошибке запроса к cached -словарю.

Список внешних словарей и их статус можно посмотреть в таблице system.dictionaries .

Общий вид конфигурации:

< clickhouse >

< dictionary >

...

< layout >

< layout_type >



</ layout_type >

</ layout >

...

</ dictionary >

</ clickhouse >



Соответствущий DDL-запрос:

CREATE DICTIONARY ( . . . )

. . .

LAYOUT ( LAYOUT_TYPE ( param value ) )

. . .



Словарь полностью хранится в оперативной памяти в виде плоских массивов. Объём памяти, занимаемой словарём, пропорционален размеру самого большого ключа (по объему).

Ключ словаря имеет тип UInt64 и его величина ограничена параметром max_array_size (значение по умолчанию — 500 000). Если при создании словаря обнаружен ключ больше, то ClickHouse бросает исключение и не создает словарь. Начальный размер плоских массивов словарей контролируется параметром initial_array_size (по умолчанию - 1024).

Поддерживаются все виды источников. При обновлении данные (из файла или из таблицы) считываются целиком.

Это метод обеспечивает максимальную производительность среди всех доступных способов размещения словаря.

Пример конфигурации:

< layout >

< flat >

< initial_array_size > 50000 </ initial_array_size >

< max_array_size > 5000000 </ max_array_size >

</ flat >

</ layout >



или

LAYOUT ( FLAT ( INITIAL_ARRAY_SIZE 50000 MAX_ARRAY_SIZE 5000000 ) )



Словарь полностью хранится в оперативной памяти в виде хэш-таблиц. Словарь может содержать произвольное количество элементов с произвольными идентификаторами. На практике количество ключей может достигать десятков миллионов элементов.

Если preallocate имеет значение true (по умолчанию false ), хеш-таблица будет предварительно определена (это ускорит загрузку словаря). Используйте этот метод только в случае, если:

Источник поддерживает произвольное количество элементов (пока поддерживается только источником ClickHouse ).

). В данных нет дубликатов (иначе это может увеличить объем используемой памяти хеш-таблицы).

Поддерживаются все виды источников. При обновлении данные (из файла, из таблицы) читаются целиком.

Пример конфигурации:

< layout >

< hashed >

< preallocate > 0 </ preallocate >

</ hashed >

</ layout >



или

LAYOUT ( HASHED ( PREALLOCATE 0 ) )



Аналогичен hashed , но при этом занимает меньше места в памяти и генерирует более высокую загрузку CPU.

Для этого типа размещения также можно задать preallocate в значении true . В данном случае это более важно, чем для типа hashed .

Пример конфигурации:

< layout >

< sparse_hashed />

</ layout >



или

LAYOUT ( SPARSE_HASHED ( [ PREALLOCATE 0 ] ) )



Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен hashed .

Пример конфигурации:

< layout >

< complex_key_hashed />

</ layout >



или

LAYOUT ( COMPLEX_KEY_HASHED ( ) )



Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен sparse_hashed.

Пример конфигурации:

< layout >

< complex_key_sparse_hashed />

</ layout >



или

LAYOUT ( COMPLEX_KEY_SPARSE_HASHED ( ) )



Словарь полностью хранится в оперативной памяти. Каждый атрибут хранится в массиве. Ключевой атрибут хранится в виде хеш-таблицы, где его значение является индексом в массиве атрибутов. Словарь может содержать произвольное количество элементов с произвольными идентификаторами. На практике количество ключей может достигать десятков миллионов элементов.

Поддерживаются все виды источников. При обновлении данные (из файла, из таблицы) считываются целиком.

Пример конфигурации:

< layout >

< hashed_array >

</ hashed_array >

</ layout >



или

LAYOUT ( HASHED_ARRAY ( ) )



Тип размещения предназначен для использования с составными ключами. Аналогичен hashed_array.

Пример конфигурации:

< layout >

< complex_key_hashed_array />

</ layout >



или

LAYOUT ( COMPLEX_KEY_HASHED_ARRAY ( ) )



Словарь хранится в оперативной памяти в виде хэш-таблицы с упорядоченным массивом диапазонов и соответствующих им значений.

Этот способ размещения работает также как и hashed и позволяет дополнительно к ключу использовать дипазоны по дате/времени (произвольному числовому типу).

Пример: таблица содержит скидки для каждого рекламодателя в виде:

+---------------+---------------------+-------------------+--------+

| advertiser id | discount start date | discount end date | amount |

+===============+=====================+===================+========+

| 123 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 0.15 |

+---------------+---------------------+-------------------+--------+

| 123 | 2015-01-16 | 2015-01-31 | 0.25 |

+---------------+---------------------+-------------------+--------+

| 456 | 2015-01-01 | 2015-01-15 | 0.05 |

+---------------+---------------------+-------------------+--------+



Чтобы использовать выборку по диапазонам дат, необходимо в structure определить элементы range_min , range_max . В этих элементах должны присутствовать элементы name и type (если type не указан, будет использован тип по умолчанию – Date). type может быть любым численным типом (Date/DateTime/UInt64/Int32/др.).

Пример:

< structure >

< id >

< name > Id </ name >

</ id >

< range_min >

< name > first </ name >

< type > Date </ type >

</ range_min >

< range_max >

< name > last </ name >

< type > Date </ type >

</ range_max >

...



или

CREATE DICTIONARY somedict (

id UInt64 ,

first Date ,

last Date

)

PRIMARY KEY id

LAYOUT ( RANGE_HASHED ( ) )

RANGE ( MIN first MAX last )



Для работы с такими словарями в функцию dictGetT необходимо передавать дополнительный аргумент, для которого подбирается диапазон:

dictGetT('dict_name', 'attr_name', id, date)



Функция возвращает значение для заданных id и диапазона дат, в который входит переданная дата.

Особенности алгоритма:

Если не найден id или для найденного id не найден диапазон, то возвращается значение по умолчанию для словаря.

или для найденного не найден диапазон, то возвращается значение по умолчанию для словаря. Если есть перекрывающиеся диапазоны, то возвращается значение из любого (случайного) подходящего диапазона.

Если граница диапазона NULL или некорректная дата (1900-01-01), то диапазон считается открытым. Диапазон может быть открытым с обеих сторон.

Пример конфигурации:

< clickhouse >

< dictionary >



...



< layout >

< range_hashed />

</ layout >



< structure >

< id >

< name > Abcdef </ name >

</ id >

< range_min >

< name > StartTimeStamp </ name >

< type > UInt64 </ type >

</ range_min >

< range_max >

< name > EndTimeStamp </ name >

< type > UInt64 </ type >

</ range_max >

< attribute >

< name > XXXType </ name >

< type > String </ type >

< null_value />

</ attribute >

</ structure >



</ dictionary >

</ clickhouse >



или

CREATE DICTIONARY somedict (

Abcdef UInt64 ,

StartTimeStamp UInt64 ,

EndTimeStamp UInt64 ,

XXXType String DEFAULT ''

)

PRIMARY KEY Abcdef

RANGE ( MIN StartTimeStamp MAX EndTimeStamp )



Словарь хранится в оперативной памяти в виде хэш-таблицы с упорядоченным массивом диапазонов и соответствующих им значений (см. range_hashed). Данный тип размещения предназначен для использования с составными ключами.

Пример конфигурации:

CREATE DICTIONARY range_dictionary

(

CountryID UInt64 ,

CountryKey String ,

StartDate Date ,

EndDate Date ,

Tax Float64 DEFAULT 0.2

)

PRIMARY KEY CountryID , CountryKey

SOURCE ( CLICKHOUSE ( TABLE 'date_table' ) )

LIFETIME ( MIN 1 MAX 1000 )

LAYOUT ( COMPLEX_KEY_RANGE_HASHED ( ) )

RANGE ( MIN StartDate MAX EndDate ) ;



Словарь хранится в кэше, состоящем из фиксированного количества ячеек. Ячейки содержат часто используемые элементы.

При поиске в словаре сначала просматривается кэш. На каждый блок данных, все не найденные в кэше или устаревшие ключи запрашиваются у источника с помощью SELECT attrs... FROM db.table WHERE id IN (k1, k2, ...) . Затем, полученные данные записываются в кэш.

Если ключи не были найдены в словаре, то для обновления кэша создается задание и добавляется в очередь обновлений. Параметры очереди обновлений можно устанавливать настройками max_update_queue_size , update_queue_push_timeout_milliseconds , query_wait_timeout_milliseconds , max_threads_for_updates

Для cache-словарей при помощи настройки allow_read_expired_keys может быть задано время устаревания lifetime данных в кэше. Если с момента загрузки данных в ячейку прошло больше времени, чем lifetime , то значение не используется, а ключ устаревает. Ключ будет запрошен заново при следующей необходимости его использовать.

Это наименее эффективный из всех способов размещения словарей. Скорость работы кэша очень сильно зависит от правильности настройки и сценария использования. Словарь типа cache показывает высокую производительность лишь при достаточно большой частоте успешных обращений (рекомендуется 99% и выше). Посмотреть среднюю частоту успешных обращений ( hit rate ) можно в таблице system.dictionaries.

Если параметр allow_read_expired_keys выставлен в 1 (0 по умолчанию), то словарь поддерживает асинхронные обновления. Если клиент запрашивает ключи, которые находятся в кэше, но при этом некоторые из них устарели, то словарь вернет устаревшие ключи клиенту и запросит их асинхронно у источника.

Чтобы увеличить производительность кэша, используйте подзапрос с LIMIT , а снаружи вызывайте функцию со словарём.

Поддерживаются источники: MySQL, ClickHouse, executable, HTTP.

Пример настройки:

< layout >

< cache >



< size_in_cells > 1000000000 </ size_in_cells >



< allow_read_expired_keys > 0 </ allow_read_expired_keys >



< max_update_queue_size > 100000 </ max_update_queue_size >



< update_queue_push_timeout_milliseconds > 10 </ update_queue_push_timeout_milliseconds >



< query_wait_timeout_milliseconds > 60000 </ query_wait_timeout_milliseconds >



< max_threads_for_updates > 4 </ max_threads_for_updates >

</ cache >

</ layout >



или

LAYOUT ( CACHE ( SIZE_IN_CELLS 1000000000 ) )



Укажите достаточно большой размер кэша. Количество ячеек следует подобрать экспериментальным путём:

Выставить некоторое значение. Запросами добиться полной заполненности кэша. Оценить потребление оперативной памяти с помощью таблицы system.dictionaries . Увеличивать/уменьшать количество ячеек до получения требуемого расхода оперативной памяти.