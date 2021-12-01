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Иерархические словари

ClickHouse поддерживает иерархические словари с числовыми ключом.

Рассмотрим следующую структуру:

0 (Common  parent)

├── 1 (Russia)
│   │
│   └── 2 (Moscow)
│       │
│       └── 3 (Center)

└── 4 (Great Britain)

    └── 5 (London)

Эту иерархию можно выразить в виде следующей таблицы-словаря.

region_idparent_regionregion_name
10Russia
21Moscow
32Center
40Great Britain
54London

Таблица содержит столбец parent_region, содержащий ключ ближайшего предка для текущего элемента.

ClickHouse поддерживает свойство hierarchical для атрибутов внешнего словаря. Это свойство позволяет конфигурировать словари, подобные описанному выше.

С помощью функции dictGetHierarchy можно получить цепочку предков элемента.

Структура словаря для нашего примера может выглядеть следующим образом:

<dictionary>
    <structure>
        <id>
            <name>region_id</name>
        </id>

        <attribute>
            <name>parent_region</name>
            <type>UInt64</type>
            <null_value>0</null_value>
            <hierarchical>true</hierarchical>
        </attribute>

        <attribute>
            <name>region_name</name>
            <type>String</type>
            <null_value></null_value>
        </attribute>

    </structure>
</dictionary>