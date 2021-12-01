Иерархические словари

ClickHouse поддерживает иерархические словари с числовыми ключом.

Рассмотрим следующую структуру:

0 (Common parent)

│

├── 1 (Russia)

│ │

│ └── 2 (Moscow)

│ │

│ └── 3 (Center)

│

└── 4 (Great Britain)

│

└── 5 (London)



Эту иерархию можно выразить в виде следующей таблицы-словаря.

region_id parent_region region_name 1 0 Russia 2 1 Moscow 3 2 Center 4 0 Great Britain 5 4 London

Таблица содержит столбец parent_region , содержащий ключ ближайшего предка для текущего элемента.

ClickHouse поддерживает свойство hierarchical для атрибутов внешнего словаря. Это свойство позволяет конфигурировать словари, подобные описанному выше.

С помощью функции dictGetHierarchy можно получить цепочку предков элемента.

Структура словаря для нашего примера может выглядеть следующим образом: