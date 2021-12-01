Иерархические словари
ClickHouse поддерживает иерархические словари с числовыми ключом.
Рассмотрим следующую структуру:
0 (Common parent)
│
├── 1 (Russia)
│ │
│ └── 2 (Moscow)
│ │
│ └── 3 (Center)
│
└── 4 (Great Britain)
│
└── 5 (London)
Эту иерархию можно выразить в виде следующей таблицы-словаря.
|region_id
|parent_region
|region_name
|1
|0
|Russia
|2
|1
|Moscow
|3
|2
|Center
|4
|0
|Great Britain
|5
|4
|London
Таблица содержит столбец
parent_region, содержащий ключ ближайшего предка для текущего элемента.
ClickHouse поддерживает свойство hierarchical для атрибутов внешнего словаря. Это свойство позволяет конфигурировать словари, подобные описанному выше.
С помощью функции dictGetHierarchy можно получить цепочку предков элемента.
Структура словаря для нашего примера может выглядеть следующим образом:
<dictionary>
<structure>
<id>
<name>region_id</name>
</id>
<attribute>
<name>parent_region</name>
<type>UInt64</type>
<null_value>0</null_value>
<hierarchical>true</hierarchical>
</attribute>
<attribute>
<name>region_name</name>
<type>String</type>
<null_value></null_value>
</attribute>
</structure>
</dictionary>