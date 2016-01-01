Variant(T1, T2, ...)

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Этот тип представляет собой объединение других типов данных. Тип Variant(T1, T2, ..., TN) означает, что каждая строка этого типа имеет значение либо типа T1 , либо T2 , либо ... либо TN , либо ни одного из них (значение NULL ).

Порядок вложенных типов не имеет значения: Variant(T1, T2) = Variant(T2, T1). Вложенные типы могут быть произвольными типами, за исключением Nullable(...), LowCardinality(Nullable(...)) и Variant(...) типов.

примечание Не рекомендуется использовать подобные типы в качестве вариантов (например, разные числовые типы, такие как Variant(UInt32, Int64) , или разные типы дат, такие как Variant(Date, DateTime) ), так как работа с значениями таких типов может привести к неясности. По умолчанию создание такого типа Variant приведет к исключению, но это можно включить с помощью настройки allow_suspicious_variant_types

примечание Тип данных Variant является бета-функцией. Для его использования установите enable_variant_type = 1 .

Использование типа Variant в определении колонки таблицы:

Использование CAST из обычных колонок:

Использование функций if/multiIf , когда аргументы не имеют общего типа (настройка use_variant_as_common_type должна быть включена для этого):

Использование функций 'array/map', если элементы массива/значения карты не имеют общего типа (настройка use_variant_as_common_type должна быть включена для этого):

Тип Variant поддерживает чтение одного вложенного типа из колонки Variant, используя имя типа как подколонку. Таким образом, если у вас есть колонка variant Variant(T1, T2, T3) , вы можете читать подколонку типа T2 , используя синтаксис variant.T2 , эта подколонка будет иметь тип Nullable(T2) , если T2 может находиться внутри Nullable , а иначе будет иметь просто T2 . Эта подколонка сохранит такой же размер, как и исходная колонка Variant и будет содержать значения NULL (или пустые значения, если T2 не может находиться внутри Nullable ) во всех строках, в которых исходная колонка Variant не имеет тип T2 .

Подколонки Variant также можно читать, используя функцию variantElement(variant_column, type_name) .

Примеры:

Чтобы узнать, какой вариант хранится в каждой строке, можно использовать функцию variantType(variant_column) . Она возвращает Enum с именем типа варианта для каждой строки (или 'None' , если строка равна NULL ).

Пример:

Существует 4 возможных преобразования, которые могут быть выполнены с колонкой типа Variant .

Преобразование из String в Variant выполняется путем парсинга значения типа Variant из строкового значения:

Возможно преобразование обычной колонки с типом T в колонку Variant , содержащую этот тип:

Примечание: Преобразование из типа String всегда выполняется через парсинг. Если вам нужно преобразовать колонку String в строковый вариант Variant без парсинга, вы можете сделать следующее:

Можно преобразовать колонку Variant в обычную колонку. В этом случае все вложенные варианты будут преобразованы в целевой тип:

Можно преобразовать колонку Variant в другую колонку Variant , но только если целевая колонка Variant содержит все вложенные типы из оригинального Variant :

Все текстовые форматы (TSV, CSV, CustomSeparated, Values, JSONEachRow и т. д.) поддерживают чтение типа Variant . Во время парсинга данных ClickHouse пытается вставить значение в наиболее подходящий тип варианта.

Пример:

Значения типа Variant могут сравниваться только с значениями одного и того же типа Variant .

Результат оператора < для значений v1 , имеющего подлежащий тип T1 , и v2 , имеющего подлежащий тип T2 , типа Variant(..., T1, ... T2, ...) определяется следующим образом:

Если T1 = T2 = T , результат будет v1.T < v2.T (подлежащие значения будут сравниваться).

, результат будет (подлежащие значения будут сравниваться). Если T1 != T2 , результат будет T1 < T2 (имена типов будут сравниваться).

Примеры:

Если вам нужно найти строку с определенным значением Variant , вы можете сделать одну из следующих вещей:

Преобразовать значение в соответствующий тип Variant :

Сравнить подколонку Variant с требуемым типом:

Иногда может быть полезно выполнить дополнительную проверку на тип варианта, так как подколонки с комплексными типами, такими как Array/Map/Tuple , не могут находиться внутри Nullable и будут иметь значения по умолчанию вместо NULL в строках с различными типами:

Примечание: Значения вариантов с различными числовыми типами считаются разными вариантами и не сравниваются друг с другом, их имена типов сравниваются вместо этого.

Пример:

Примечание: по умолчанию тип Variant не допускается в ключах GROUP BY / ORDER BY , если вы хотите использовать его, учтите его специальное правило сравнения и включите настройки allow_suspicious_types_in_group_by / allow_suspicious_types_in_order_by .