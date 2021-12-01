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UUID

Универсальный уникальный идентификатор (UUID) - это 16-байтовое число, используемое для идентификации записей. Подробнее про UUID читайте на Википедии.

Пример UUID значения представлен ниже:

61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0



Если при вставке новой записи значение для UUID-колонки не указано, UUID идентификатор будет заполнен нулями:

00000000-0000-0000-0000-000000000000



Для генерации UUID-значений предназначена функция generateUUIDv4.

Ниже представлены примеры работы с UUID.

Пример 1

Этот пример демонстрирует, как создать таблицу с UUID-колонкой и добавить в нее сгенерированный UUID.

CREATE TABLE t_uuid ( x UUID , y String ) ENGINE = TinyLog



INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4 ( ) , 'Example 1'



SELECT * FROM t_uuid



┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐

│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │

└──────────────────────────────────────┴───────────┘



Пример 2

В этом примере, при добавлении записи в таблицу значение для UUID-колонки не задано. UUID будет заполнен нулями.

INSERT INTO t_uuid ( y ) VALUES ( 'Example 2' )



SELECT * FROM t_uuid



┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐

│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │

│ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Example 2 │

└──────────────────────────────────────┴───────────┘



Тип данных UUID можно использовать только с функциями, которые поддерживаются типом данных String (например, min, max, и count).

Тип данных UUID не поддерживается арифметическими операциями (например, abs) или агрегатными функциями, такими как sum и avg.

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