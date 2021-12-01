Tuple(T1, T2, …)
Кортеж из элементов любого типа. Элементы кортежа могут быть одного или разных типов.
Кортежи используются для временной группировки столбцов. Столбцы могут группироваться при использовании выражения IN в запросе, а также для указания нескольких формальных параметров лямбда-функций. Подробнее смотрите разделы Операторы IN, Функции высшего порядка.
Кортежи могут быть результатом запроса. В этом случае, в текстовых форматах кроме JSON, значения выводятся в круглых скобках через запятую. В форматах JSON, кортежи выводятся в виде массивов (в квадратных скобках).
Создание кортежа
Кортеж можно создать с помощью функции
tuple(T1, T2, ...)
Пример создания кортежа:
SELECT tuple(1,'a') AS x, toTypeName(x)
┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐
│ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │
└─────────┴───────────────────────────┘
Особенности работы с типами данных
При создании кортежа «на лету» ClickHouse автоматически определяет тип каждого аргументов как минимальный из типов, который может сохранить значение аргумента. Если аргумент — NULL, то тип элемента кортежа — Nullable.
Пример автоматического определения типа данных:
SELECT tuple(1,NULL) AS x, toTypeName(x)
┌─x────────┬─toTypeName(tuple(1, NULL))──────┐
│ (1,NULL) │ Tuple(UInt8, Nullable(Nothing)) │
└──────────┴─────────────────────────────────┘
Адресация элементов кортежа
К элементам кортежа можно обращаться по индексу и по имени:
CREATE TABLE named_tuples (`a` Tuple(s String, i Int64)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO named_tuples VALUES (('y', 10)), (('x',-10));
SELECT a.s FROM named_tuples;
SELECT a.2 FROM named_tuples;
Результат:
┌─a.s─┐
│ y │
│ x │
└─────┘
┌─tupleElement(a, 2)─┐
│ 10 │
│ -10 │
└────────────────────┘