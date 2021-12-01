On this page

Tuple(T1, T2, …)

Кортеж из элементов любого типа. Элементы кортежа могут быть одного или разных типов.

Кортежи используются для временной группировки столбцов. Столбцы могут группироваться при использовании выражения IN в запросе, а также для указания нескольких формальных параметров лямбда-функций. Подробнее смотрите разделы Операторы IN, Функции высшего порядка.

Кортежи могут быть результатом запроса. В этом случае, в текстовых форматах кроме JSON, значения выводятся в круглых скобках через запятую. В форматах JSON, кортежи выводятся в виде массивов (в квадратных скобках).

Кортеж можно создать с помощью функции

tuple ( T1 , T2 , . . . )



Пример создания кортежа:

SELECT tuple ( 1 , 'a' ) AS x , toTypeName ( x )



┌─x───────┬─toTypeName(tuple(1, 'a'))─┐

│ (1,'a') │ Tuple(UInt8, String) │

└─────────┴───────────────────────────┘



При создании кортежа «на лету» ClickHouse автоматически определяет тип каждого аргументов как минимальный из типов, который может сохранить значение аргумента. Если аргумент — NULL, то тип элемента кортежа — Nullable.

Пример автоматического определения типа данных:

SELECT tuple ( 1 , NULL ) AS x , toTypeName ( x )



┌─x────────┬─toTypeName(tuple(1, NULL))──────┐

│ (1,NULL) │ Tuple(UInt8, Nullable(Nothing)) │

└──────────┴─────────────────────────────────┘



К элементам кортежа можно обращаться по индексу и по имени:

CREATE TABLE named_tuples ( ` a ` Tuple ( s String , i Int64 ) ) ENGINE = Memory ;



INSERT INTO named_tuples VALUES ( ( 'y' , 10 ) ) , ( ( 'x' , - 10 ) ) ;



SELECT a . s FROM named_tuples ;



SELECT a . 2 FROM named_tuples ;



Результат: