Time64
Тип данных Time64 позволяет хранить временные значения с точностью до долей секунды. В отличие от DateTime64, он не включает в себя календарную дату, а представляет только время. Точность определяет разрешение хранимых значений в долях секунды.
Размер тика (точность): 10-precision секунд. Допустимый диапазон: [ 0 : 9 ]. Обычно используются - 3 (миллисекунды), 6 (микросекунды), 9 (наносекунды).
Синтаксис:
Внутренне Time64 хранит данные как число Int64 тиков с начала суток (000:00:00.000000000). Разрешение тика определяется параметром точности. При желании, временная зона может быть указана на уровне колонки, что влияет на то, как временные значения интерпретируются и отображаются в текстовом формате.
В отличие от DateTime64, Time64 не хранит компонент даты, что означает, что он представляет только время. Подробности смотрите в Time.
Поддерживаемый диапазон значений: [000:00:00, 999:59:59.99999999]
Примеры
- Создание таблицы с колонкой типа
Time64и вставка данных в нее:
- Фильтрация по значениям
Time64
В отличие от
Time, значения
Time64 не конвертируются из
String автоматически.
В отличие от вставки, функция
toTime64 будет рассматривать все значения как десятичный вариант, поэтому точность необходимо указывать после десятичной точки.
- Получение временной зоны для значения типа
Time64:
Смотрите также