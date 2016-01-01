Time64

Тип данных Time64 позволяет хранить временные значения с точностью до долей секунды. В отличие от DateTime64, он не включает в себя календарную дату, а представляет только время. Точность определяет разрешение хранимых значений в долях секунды.

Размер тика (точность): 10-precision секунд. Допустимый диапазон: [ 0 : 9 ]. Обычно используются - 3 (миллисекунды), 6 (микросекунды), 9 (наносекунды).

Синтаксис:

Внутренне Time64 хранит данные как число Int64 тиков с начала суток (000:00:00.000000000). Разрешение тика определяется параметром точности. При желании, временная зона может быть указана на уровне колонки, что влияет на то, как временные значения интерпретируются и отображаются в текстовом формате.

В отличие от DateTime64, Time64 не хранит компонент даты, что означает, что он представляет только время. Подробности смотрите в Time.

Поддерживаемый диапазон значений: [000:00:00, 999:59:59.99999999]

Создание таблицы с колонкой типа Time64 и вставка данных в нее:

Фильтрация по значениям Time64

В отличие от Time , значения Time64 не конвертируются из String автоматически.

В отличие от вставки, функция toTime64 будет рассматривать все значения как десятичный вариант, поэтому точность необходимо указывать после десятичной точки.

Получение временной зоны для значения типа Time64 :

Смотрите также