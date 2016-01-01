Время

Тип данных Time используется для хранения значения времени независимо от любой календарной даты. Он идеально подходит для представления ежедневных расписаний, времени событий или любой ситуации, где важен только компонент времени (часы, минуты, секунды).

Синтаксис:

Поддерживаемый диапазон значений: [-999:59:59, 999:59:59].

Разрешение: 1 секунда.

Тип данных Date быстрее, чем Time , в большинстве условий. Но тип данных Time примерно такой же, как и тип данных DateTime .

Из-за особенностей реализации типы Time и DateTime требуют 4 байта хранилища, в то время как Date требует 2 байта. Однако при сжатии базы данных эта разница усиливается.

Момент времени сохраняется как Unix timestamp, независимо от часового пояса или перехода на летнее/зимнее время.

Примечание: Тип данных Time не учитывает часовые пояса. Он представляет значение времени суток независимо, без какого-либо контекста даты или регионального смещения. Попытки применить или изменить часовой пояс для столбцов Time не имеют эффекта и не поддерживаются.

1. Создание таблицы с колонкой типа Time и вставка данных в неё:

2. Фильтрация по значениям Time

Значения в колонках Time могут быть отфильтрованы, используя строковое значение в предикате WHERE . Оно будет автоматически преобразовано в Time :