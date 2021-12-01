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String

Строки произвольной длины. Длина не ограничена. Значение может содержать произвольный набор байт, включая нулевые байты. Таким образом, тип String заменяет типы VARCHAR, BLOB, CLOB и т. п. из других СУБД.

При создании таблиц для строк можно указывать числовые параметры (например VARCHAR(255) ), но СlickHouse их проигнорирует.

В ClickHouse нет понятия кодировок. Строки могут содержать произвольный набор байт, который хранится и выводится, как есть. Если вам нужно хранить тексты, рекомендуется использовать кодировку UTF-8. По крайней мере, если у вас терминал работает в кодировке UTF-8 (это рекомендуется), вы сможете читать и писать свои значения без каких-либо преобразований. Также, некоторые функции по работе со строками, имеют отдельные варианты, которые работают при допущении, что строка содержит набор байт, представляющий текст в кодировке UTF-8. Например, функция length вычисляет длину строки в байтах, а функция lengthUTF8 - длину строки в кодовых точках Unicode, при допущении, что значение в кодировке UTF-8.