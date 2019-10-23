"Внимание"

Нельзя использовать типы данных `Interval` для хранения данных в таблице.



Структура:

Интервал времени в виде положительного целого числа.

Тип интервала.

Поддержанные типы интервалов:

SECOND

MINUTE

HOUR

DAY

WEEK

MONTH

QUARTER

YEAR

Каждому типу интервала соответствует отдельный тип данных. Например, тип данных IntervalDay соответствует интервалу DAY :

SELECT toTypeName ( INTERVAL 4 DAY )



┌─toTypeName(toIntervalDay(4))─┐

│ IntervalDay │

└──────────────────────────────┘



Значения типов Interval можно использовать в арифметических операциях со значениями типов Date и DateTime. Например, можно добавить 4 дня к текущей дате:

SELECT now ( ) as current_date_time , current_date_time + INTERVAL 4 DAY



┌───current_date_time─┬─plus(now(), toIntervalDay(4))─┐

│ 2019-10-23 10:58:45 │ 2019-10-27 10:58:45 │

└─────────────────────┴───────────────────────────────┘



Нельзя объединять интервалы различных типов. Нельзя использовать интервалы вида 4 DAY 1 HOUR . Вместо этого выражайте интервал в единицах меньших или равных минимальной единице интервала, например, интервал «1 день и 1 час» можно выразить как 25 HOUR или 90000 SECOND .

Арифметические операции со значениями типов Interval не доступны, однако можно последовательно добавлять различные интервалы к значениям типов Date и DateTime . Например:

SELECT now ( ) AS current_date_time , current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR



┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐

│ 2019-10-23 11:16:28 │ 2019-10-27 14:16:28 │

└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘



Следующий запрос приведёт к генерированию исключения:

select now ( ) AS current_date_time , current_date_time + ( INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR )



Received exception from server (version 19.14.1):

Code: 43. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Wrong argument types for function plus: if one argument is Interval, then another must be Date or DateTime..

