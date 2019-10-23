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Interval

Семейство типов данных, представляющих интервалы дат и времени. Оператор INTERVAL возвращает значения этих типов.

"Внимание"
Нельзя использовать типы данных `Interval` для хранения данных в таблице.

Структура:

  • Интервал времени в виде положительного целого числа.
  • Тип интервала.

Поддержанные типы интервалов:

  • SECOND
  • MINUTE
  • HOUR
  • DAY
  • WEEK
  • MONTH
  • QUARTER
  • YEAR

Каждому типу интервала соответствует отдельный тип данных. Например, тип данных IntervalDay соответствует интервалу DAY:

SELECT toTypeName(INTERVAL 4 DAY)
┌─toTypeName(toIntervalDay(4))─┐
│ IntervalDay                  │
└──────────────────────────────┘

Использование

Значения типов Interval можно использовать в арифметических операциях со значениями типов Date и DateTime. Например, можно добавить 4 дня к текущей дате:

SELECT now() as current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY
┌───current_date_time─┬─plus(now(), toIntervalDay(4))─┐
│ 2019-10-23 10:58:45 │           2019-10-27 10:58:45 │
└─────────────────────┴───────────────────────────────┘

Нельзя объединять интервалы различных типов. Нельзя использовать интервалы вида 4 DAY 1 HOUR. Вместо этого выражайте интервал в единицах меньших или равных минимальной единице интервала, например, интервал «1 день и 1 час» можно выразить как 25 HOUR или 90000 SECOND.

Арифметические операции со значениями типов Interval не доступны, однако можно последовательно добавлять различные интервалы к значениям типов Date и DateTime. Например:

SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐
│ 2019-10-23 11:16:28 │                                    2019-10-27 14:16:28 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

Следующий запрос приведёт к генерированию исключения:

select now() AS current_date_time, current_date_time + (INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR)
Received exception from server (version 19.14.1):
Code: 43. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Wrong argument types for function plus: if one argument is Interval, then another must be Date or DateTime..

Смотрите также