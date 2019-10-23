Interval
Семейство типов данных, представляющих интервалы дат и времени. Оператор INTERVAL возвращает значения этих типов.
"Внимание"
Нельзя использовать типы данных `Interval` для хранения данных в таблице.
Структура:
- Интервал времени в виде положительного целого числа.
- Тип интервала.
Поддержанные типы интервалов:
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
Каждому типу интервала соответствует отдельный тип данных. Например, тип данных
IntervalDay соответствует интервалу
DAY:
SELECT toTypeName(INTERVAL 4 DAY)
┌─toTypeName(toIntervalDay(4))─┐
│ IntervalDay │
└──────────────────────────────┘
Использование
Значения типов
Interval можно использовать в арифметических операциях со значениями типов Date и DateTime. Например, можно добавить 4 дня к текущей дате:
SELECT now() as current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY
┌───current_date_time─┬─plus(now(), toIntervalDay(4))─┐
│ 2019-10-23 10:58:45 │ 2019-10-27 10:58:45 │
└─────────────────────┴───────────────────────────────┘
Нельзя объединять интервалы различных типов. Нельзя использовать интервалы вида
4 DAY 1 HOUR. Вместо этого выражайте интервал в единицах меньших или равных минимальной единице интервала, например, интервал «1 день и 1 час» можно выразить как
25 HOUR или
90000 SECOND.
Арифметические операции со значениями типов
Interval не доступны, однако можно последовательно добавлять различные интервалы к значениям типов
Date и
DateTime. Например:
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐
│ 2019-10-23 11:16:28 │ 2019-10-27 14:16:28 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
Следующий запрос приведёт к генерированию исключения:
select now() AS current_date_time, current_date_time + (INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR)
Received exception from server (version 19.14.1):
Code: 43. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Wrong argument types for function plus: if one argument is Interval, then another must be Date or DateTime..
Смотрите также
- Оператор INTERVAL
- Функция приведения типа toInterval