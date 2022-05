SimpleAggregateFunction(func, type)

Хранит только текущее значение агрегатной функции и не сохраняет ее полное состояние, как это делает AggregateFunction . Такая оптимизация может быть применена к функциям, которые обладают следующим свойством: результат выполнения функции f к набору строк S1 UNION ALL S2 может быть получен путем выполнения f к отдельным частям набора строк, а затем повторного выполнения f к результатам: f(S1 UNION ALL S2) = f(f(S1) UNION ALL f(S2)) . Это свойство гарантирует, что результатов частичной агрегации достаточно для вычисления комбинированной, поэтому хранить и обрабатывать какие-либо дополнительные данные не требуется.

Чтобы получить промежуточное значение, обычно используются агрегатные функции с суффиксом -SimpleState.

Поддерживаются следующие агрегатные функции:

any

anyLast

min

max

sum

sumWithOverflow

groupBitAnd

groupBitOr

groupBitXor

groupArrayArray

groupUniqArrayArray

sumMap

minMap

maxMap :::note "Примечание"

Значения `SimpleAggregateFunction(func, Type)` отображаются и хранятся так же, как и `Type`, поэтому комбинаторы [-Merge](/docs/ru/sql-reference/aggregate-functions/combinators#aggregate_functions_combinators-merge) и [-State](/docs/ru/sql-reference/aggregate-functions/combinators#agg-functions-combinator-state) не требуются.



`SimpleAggregateFunction` имеет лучшую производительность, чем `AggregateFunction` с той же агрегатной функцией.

:::

Параметры

func — имя агрегатной функции.

type — типы аргументов агрегатной функции.

Пример