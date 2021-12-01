Nullable(TypeName)
Позволяет работать как со значением типа
TypeName так и с отсутствием этого значения (NULL) в одной и той же переменной, в том числе хранить
NULL в таблицах вместе со значения типа
TypeName. Например, в столбце типа
Nullable(Int8) можно хранить значения типа
Int8, а в тех строках, где значения нет, будет храниться
NULL.
В качестве
TypeName нельзя использовать составные типы данных Array и Tuple. Составные типы данных могут содержать значения типа
Nullable, например
Array(Nullable(Int8)).
Поле типа
Nullable нельзя включать в индексы.
NULL — значение по умолчанию для типа
Nullable, если в конфигурации сервера ClickHouse не указано иное.
Особенности хранения
Для хранения значения типа
Nullable ClickHouse использует:
- Отдельный файл с масками
NULL(далее маска).
- Непосредственно файл со значениями.
Маска определяет, что лежит в ячейке данных:
NULL или значение.
В случае, когда маска указывает, что в ячейке хранится
NULL, в файле значений хранится значение по умолчанию для типа данных. Т.е. если, например, поле имеет тип
Nullable(Int8), то ячейка будет хранить значение по умолчанию для
Int8. Эта особенность увеличивает размер хранилища.
"Info"
Почти всегда использование `Nullable` снижает производительность, учитывайте это при проектировании своих баз.
Поиск NULL
Найти в столбце значения
NULL можно с помощью подстолбца
null, при этом весь столбец считывать не требуется. Подстолбец содержит
1, если соответствующее значение равно
NULL, и
0 если не равно.
Пример
Запрос:
CREATE TABLE nullable (`n` Nullable(UInt32)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO nullable VALUES (1) (NULL) (2) (NULL);
SELECT n.null FROM nullable;
Результат:
┌─n.null─┐
│ 0 │
│ 1 │
│ 0 │
│ 1 │
└────────┘
Пример использования
CREATE TABLE t_null(x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE TinyLog
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3)
SELECT x + y from t_null
┌─plus(x, y)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 5 │
└────────────┘