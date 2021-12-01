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Nullable(TypeName)

Позволяет работать как со значением типа TypeName так и с отсутствием этого значения (NULL) в одной и той же переменной, в том числе хранить NULL в таблицах вместе со значения типа TypeName . Например, в столбце типа Nullable(Int8) можно хранить значения типа Int8 , а в тех строках, где значения нет, будет храниться NULL .

В качестве TypeName нельзя использовать составные типы данных Array и Tuple. Составные типы данных могут содержать значения типа Nullable , например Array(Nullable(Int8)) .

Поле типа Nullable нельзя включать в индексы.

NULL — значение по умолчанию для типа Nullable , если в конфигурации сервера ClickHouse не указано иное.

Для хранения значения типа Nullable ClickHouse использует:

Отдельный файл с масками NULL (далее маска).

(далее маска). Непосредственно файл со значениями.

Маска определяет, что лежит в ячейке данных: NULL или значение.

В случае, когда маска указывает, что в ячейке хранится NULL , в файле значений хранится значение по умолчанию для типа данных. Т.е. если, например, поле имеет тип Nullable(Int8) , то ячейка будет хранить значение по умолчанию для Int8 . Эта особенность увеличивает размер хранилища.