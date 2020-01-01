Тип данных JSON
Тип
JSON хранит документы формата JavaScript Object Notation (JSON) в одной колонке.
Эта функция находится на стадии бета-тестирования и еще не готова к использованию в продакшене. Если вам нужно работать с документами JSON, рассмотрите возможность использования этой руководства.
Если вы хотите использовать тип
JSON и для примеров на этой странице, используйте:
Чтобы объявить колонку типа
JSON, вы можете использовать следующий синтаксис:
Где параметры синтаксиса определяются следующим образом:
|Параметр
|Описание
|Значение по умолчанию
max_dynamic_paths
|Необязательный параметр, указывающий, сколько путей может храниться отдельно в виде под-колонок в одном блоке данных, который хранится отдельно (например, в одном разделе данных для таблицы MergeTree).
Если этот лимит превышен, все другие пути будут храниться вместе в одной структуре.
1024
max_dynamic_types
|Необязательный параметр от
1 до
255, указывающий, сколько различных типов данных может храниться внутри одной колонны пути с типом
Dynamic в одном блоке данных, который хранится отдельно (например, в одном разделе данных для таблицы MergeTree).
Если предел будет превышен, все новые типы будут преобразованы в тип
String.
32
some.path TypeName
|Необязательный тип подсказки для конкретного пути в JSON. Такие пути всегда будут храниться в качестве под-колонок с указанным типом.
SKIP path.to.skip
|Необязательный подсказка для конкретного пути, который должен быть пропущен во время парсинга JSON. Такие пути никогда не будут хранились в колонке JSON. Если указанный путь является вложенным объектом JSON, весь вложенный объект будет пропущен.
SKIP REGEXP 'path_regexp'
|Необязательный подсказка с регулярным выражением, которое используется для пропуска путей во время парсинга JSON. Все пути, соответствующие этому регулярному выражению, никогда не будут храниться в колонке JSON.
Создание JSON
В этом разделе мы рассмотрим различные способы создания
JSON.
Использование
JSON в определении колонки таблицы
Использование CAST с
::JSON
Можно преобразовать различные типы с помощью специального синтаксиса
::JSON.
CAST из
String в
JSON
CAST из
Tuple в
JSON
CAST из
Map в
JSON
CAST из устаревшего
Object('json') в
JSON
Пути JSON хранятся в развернутом виде. Это означает, что когда объект JSON форматируется из пути, например,
a.b.c, невозможно определить, должен ли объект быть построен как
{ "a.b.c" : ... } или
{ "a" : {"b" : {"c" : ... }}}. Наша реализация всегда будет предполагать последнее.
Например:
вернет:
и не:
Чтение путей JSON как под-колонок
Тип
JSON поддерживает чтение каждого пути как отдельной под-колонки. Если тип запрашиваемого пути не указан в декларации типа JSON, под-колонка пути всегда будет иметь тип Dynamic.
Например:
Если запрашиваемый путь не найден в данных, он будет заполнен значениями
NULL:
Давайте проверим типы данных возвращаемых под-колонок:
Как мы видим, для
a.b тип
UInt32, как мы указали его в декларации типа JSON, и для всех других под-колонок тип
Dynamic.
Также возможно читать под-колонки типа
Dynamic, используя специальный синтаксис
json.some.path.:TypeName:
Под-колонки типа
Dynamic могут быть преобразованы в любой тип данных. В этом случае будет выдано исключение, если внутренний тип внутри
Dynamic не может быть преобразован в запрашиваемый тип:
Чтение под-объектов JSON как под-колонок
Тип
JSON поддерживает чтение вложенных объектов как под-колонок с типом
JSON, используя специальный синтаксис
json.^some.path:
Чтение под-объектов как под-колонок может быть неэффективным, так как это может потребовать почти полного сканирования данных JSON.
Выведение типов для путей
Во время парсинга
JSON ClickHouse пытается определить наиболее подходящий тип данных для каждого пути JSON. Это происходит аналогично автоматическому выведению схемы из входных данных и контролируется теми же настройками:
- input_format_try_infer_integers
- input_format_try_infer_dates
- input_format_try_infer_datetimes
- schema_inference_make_columns_nullable
- input_format_json_try_infer_numbers_from_strings
- input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings
- input_format_json_read_numbers_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_strings
- input_format_json_read_bools_as_numbers
- input_format_json_read_arrays_as_strings
Рассмотрим несколько примеров:
Обработка массивов объектов JSON
Пути JSON, содержащие массив объектов, разбираются как тип
Array(JSON) и вставляются в колонку
Dynamic для пути. Чтобы прочитать массив объектов, вы можете извлечь его из колонки
Dynamic как под-колонку:
Как вы могли заметить, параметры
max_dynamic_types /
max_dynamic_paths для вложенного типа
JSON уменьшены по сравнению с значениями по умолчанию. Это необходимо, чтобы избежать неконтролируемого увеличения числа под-колонок на вложенных массивах объектов JSON.
Давайте попробуем считать под-колонки из колонки
JSON вложенного типа:
Мы также можем избегать написания названий под-колонок
Array(JSON), используя специальный синтаксис:
Количество
[] после пути указывает на уровень массива. Например,
json.path[][] будет преобразовано в
json.path.:Array(Array(JSON))
Давайте проверим пути и типы внутри нашего
Array(JSON):
Теперь давайте прочитаем под-колонки из колонки типа
Array(JSON):
Мы также можем читать под-объектные под-колонки из колонки типа
JSON:
Чтение типа JSON из данных
Все текстовые форматы
(
JSONEachRow,
TSV,
CSV,
CustomSeparated,
Values и т. д.) поддерживают чтение типа
JSON.
Примеры:
Для текстовых форматов, таких как
CSV/
TSV и т. д., JSON анализируется из строки, содержащей объект JSON:
Достижение предела динамических путей внутри JSON
Тип данных
JSON может хранить только ограниченное количество путей в виде отдельных под-колонок внутри. Значение по умолчанию этого лимита равно
1024, но вы можете изменить его в декларации типа с помощью параметра
max_dynamic_paths.
Когда лимит будет достигнут, все новые пути, вставленные в колонку
JSON, будут храниться в одной общей структуре данных.
Чтение таких путей как под-колонок по-прежнему будет возможным, но это потребует чтения всей общей структуры данных для извлечения значений этого пути.
Этот лимит нужен для предотвращения появления огромного числа различных под-колонок, что может сделать таблицу непригодной для использования.
Давайте посмотрим, что произойдет, когда лимит будет достигнут в нескольких различных сценариях.
Достижение предела во время парсинга данных
Во время парсинга объектов
JSON из данных, когда лимит достигнут для текущего блока данных, все новые пути будут храниться в общей структуре данных. Мы можем использовать следующие две функции интуиции:
JSONDynamicPaths,
JSONSharedDataPaths:
Как мы видим, после вставки путей
e и
f.g лимит был достигнут, и они были вставлены в общую структуру данных.
Во время слияний частей данных в движках таблиц MergeTree
Во время слияния нескольких частей данных в таблице
MergeTree колонка
JSON в результирующей части данных может достичь предела динамических путей и не сможет хранить все пути из исходных частей в виде подколонок. В этом случае ClickHouse выбирает, какие пути останутся в качестве подколонок после слияния, а какие пути будут сохранены в общей структуре данных. В большинстве случаев ClickHouse пытается сохранить пути, содержащие наибольшее количество ненулевых значений, и перемещает наименее встречающиеся пути в общую структуру данных. Однако это зависит от реализации.
Давайте рассмотрим пример такого слияния. Сначала создадим таблицу с колонкой
JSON, установим предел динамических путей равным
3, а затем вставим значения с
5 различными путями:
Каждая вставка создаст отдельную часть данных, в которой колонка
JSON будет содержать один путь:
Теперь давайте объединим все части в одну и посмотрим, что произойдет:
Как мы видим, ClickHouse сохранил самые частые пути
a,
b и
c, а пути
d и
e переместил в общую структуру данных.
Функции интроспекции
Существует несколько функций, которые могут помочь исследовать содержимое колонки JSON:
JSONAllPaths
JSONAllPathsWithTypes
JSONDynamicPaths
JSONDynamicPathsWithTypes
JSONSharedDataPaths
JSONSharedDataPathsWithTypes
distinctDynamicTypes
distinctJSONPaths и distinctJSONPathsAndTypes
Примеры
Давайте исследуем содержимое набора данных GH Archive за дату
2020-01-01:
ALTER MODIFY COLUMN для типа JSON
Возможно изменить существующую таблицу и изменить тип колонки на новый тип
JSON. В данный момент поддерживается только
ALTER с типа
String.
Пример
Сравнение значений типа JSON
Значения колонки
JSON не могут быть сравнены с помощью функций
less/greater, но могут быть сравнены с помощью функции
equal.
Два объекта JSON считаются равными, когда у них одинаковый набор путей и каждый из этих путей имеет одинаковый тип и значение в обоих объектах.
Например:
Советы для более эффективного использования типа JSON
Перед созданием колонки
JSON и загрузкой данных в нее, рассмотрите следующие рекомендации:
- Изучите свои данные и укажите как можно больше подсказок по путям с их типами. Это сделает хранение и чтение намного более эффективным.
- Подумайте о том, какие пути вам понадобятся, а какие никогда не понадобятся. Укажите пути, которые вам не понадобятся, в разделе
SKIP, а в
SKIP REGEXP, если необходимо. Это улучшит хранение.
- Не устанавливайте параметр
max_dynamic_pathsна слишком большие значения, так как это может сделать хранение и чтение менее эффективным. Хотя это во многом зависит от системных параметров, таких как память, ЦП и т. д., общее правило состоит в том, чтобы не устанавливать
max_dynamic_paths> 10 000.