Тип данных JSON

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Тип JSON хранит документы формата JavaScript Object Notation (JSON) в одной колонке.

примечание Эта функция находится на стадии бета-тестирования и еще не готова к использованию в продакшене. Если вам нужно работать с документами JSON, рассмотрите возможность использования этой руководства. Если вы хотите использовать тип JSON и для примеров на этой странице, используйте:

Чтобы объявить колонку типа JSON , вы можете использовать следующий синтаксис:

Где параметры синтаксиса определяются следующим образом:

Параметр Описание Значение по умолчанию max_dynamic_paths Необязательный параметр, указывающий, сколько путей может храниться отдельно в виде под-колонок в одном блоке данных, который хранится отдельно (например, в одном разделе данных для таблицы MergeTree).



Если этот лимит превышен, все другие пути будут храниться вместе в одной структуре. 1024 max_dynamic_types Необязательный параметр от 1 до 255 , указывающий, сколько различных типов данных может храниться внутри одной колонны пути с типом Dynamic в одном блоке данных, который хранится отдельно (например, в одном разделе данных для таблицы MergeTree).



Если предел будет превышен, все новые типы будут преобразованы в тип String . 32 some.path TypeName Необязательный тип подсказки для конкретного пути в JSON. Такие пути всегда будут храниться в качестве под-колонок с указанным типом. SKIP path.to.skip Необязательный подсказка для конкретного пути, который должен быть пропущен во время парсинга JSON. Такие пути никогда не будут хранились в колонке JSON. Если указанный путь является вложенным объектом JSON, весь вложенный объект будет пропущен. SKIP REGEXP 'path_regexp' Необязательный подсказка с регулярным выражением, которое используется для пропуска путей во время парсинга JSON. Все пути, соответствующие этому регулярному выражению, никогда не будут храниться в колонке JSON.

В этом разделе мы рассмотрим различные способы создания JSON .

Можно преобразовать различные типы с помощью специального синтаксиса ::JSON .

примечание Пути JSON хранятся в развернутом виде. Это означает, что когда объект JSON форматируется из пути, например, a.b.c , невозможно определить, должен ли объект быть построен как { "a.b.c" : ... } или { "a" : {"b" : {"c" : ... }}} . Наша реализация всегда будет предполагать последнее. Например: вернет: и не:

Тип JSON поддерживает чтение каждого пути как отдельной под-колонки. Если тип запрашиваемого пути не указан в декларации типа JSON, под-колонка пути всегда будет иметь тип Dynamic.

Например:

Если запрашиваемый путь не найден в данных, он будет заполнен значениями NULL :

Давайте проверим типы данных возвращаемых под-колонок:

Как мы видим, для a.b тип UInt32 , как мы указали его в декларации типа JSON, и для всех других под-колонок тип Dynamic .

Также возможно читать под-колонки типа Dynamic , используя специальный синтаксис json.some.path.:TypeName :

Под-колонки типа Dynamic могут быть преобразованы в любой тип данных. В этом случае будет выдано исключение, если внутренний тип внутри Dynamic не может быть преобразован в запрашиваемый тип:

Тип JSON поддерживает чтение вложенных объектов как под-колонок с типом JSON , используя специальный синтаксис json.^some.path :

примечание Чтение под-объектов как под-колонок может быть неэффективным, так как это может потребовать почти полного сканирования данных JSON.

Во время парсинга JSON ClickHouse пытается определить наиболее подходящий тип данных для каждого пути JSON. Это происходит аналогично автоматическому выведению схемы из входных данных и контролируется теми же настройками:

Рассмотрим несколько примеров:

Пути JSON, содержащие массив объектов, разбираются как тип Array(JSON) и вставляются в колонку Dynamic для пути. Чтобы прочитать массив объектов, вы можете извлечь его из колонки Dynamic как под-колонку:

Как вы могли заметить, параметры max_dynamic_types / max_dynamic_paths для вложенного типа JSON уменьшены по сравнению с значениями по умолчанию. Это необходимо, чтобы избежать неконтролируемого увеличения числа под-колонок на вложенных массивах объектов JSON.

Давайте попробуем считать под-колонки из колонки JSON вложенного типа:

Мы также можем избегать написания названий под-колонок Array(JSON) , используя специальный синтаксис:

Количество [] после пути указывает на уровень массива. Например, json.path[][] будет преобразовано в json.path.:Array(Array(JSON))

Давайте проверим пути и типы внутри нашего Array(JSON) :

Теперь давайте прочитаем под-колонки из колонки типа Array(JSON) :

Мы также можем читать под-объектные под-колонки из колонки типа JSON :

Все текстовые форматы ( JSONEachRow , TSV , CSV , CustomSeparated , Values и т. д.) поддерживают чтение типа JSON .

Примеры:

Для текстовых форматов, таких как CSV / TSV и т. д., JSON анализируется из строки, содержащей объект JSON:

Тип данных JSON может хранить только ограниченное количество путей в виде отдельных под-колонок внутри. Значение по умолчанию этого лимита равно 1024 , но вы можете изменить его в декларации типа с помощью параметра max_dynamic_paths .

Когда лимит будет достигнут, все новые пути, вставленные в колонку JSON , будут храниться в одной общей структуре данных. Чтение таких путей как под-колонок по-прежнему будет возможным, но это потребует чтения всей общей структуры данных для извлечения значений этого пути. Этот лимит нужен для предотвращения появления огромного числа различных под-колонок, что может сделать таблицу непригодной для использования.

Давайте посмотрим, что произойдет, когда лимит будет достигнут в нескольких различных сценариях.

Во время парсинга объектов JSON из данных, когда лимит достигнут для текущего блока данных, все новые пути будут храниться в общей структуре данных. Мы можем использовать следующие две функции интуиции: JSONDynamicPaths , JSONSharedDataPaths :

Как мы видим, после вставки путей e и f.g лимит был достигнут, и они были вставлены в общую структуру данных.

Во время слияния нескольких частей данных в таблице MergeTree колонка JSON в результирующей части данных может достичь предела динамических путей и не сможет хранить все пути из исходных частей в виде подколонок. В этом случае ClickHouse выбирает, какие пути останутся в качестве подколонок после слияния, а какие пути будут сохранены в общей структуре данных. В большинстве случаев ClickHouse пытается сохранить пути, содержащие наибольшее количество ненулевых значений, и перемещает наименее встречающиеся пути в общую структуру данных. Однако это зависит от реализации.

Давайте рассмотрим пример такого слияния. Сначала создадим таблицу с колонкой JSON , установим предел динамических путей равным 3 , а затем вставим значения с 5 различными путями:

Каждая вставка создаст отдельную часть данных, в которой колонка JSON будет содержать один путь:

Теперь давайте объединим все части в одну и посмотрим, что произойдет:

Как мы видим, ClickHouse сохранил самые частые пути a , b и c , а пути d и e переместил в общую структуру данных.

Существует несколько функций, которые могут помочь исследовать содержимое колонки JSON:

Примеры

Давайте исследуем содержимое набора данных GH Archive за дату 2020-01-01 :

Возможно изменить существующую таблицу и изменить тип колонки на новый тип JSON . В данный момент поддерживается только ALTER с типа String .

Пример

Значения колонки JSON не могут быть сравнены с помощью функций less/greater , но могут быть сравнены с помощью функции equal .

Два объекта JSON считаются равными, когда у них одинаковый набор путей и каждый из этих путей имеет одинаковый тип и значение в обоих объектах.

Например:

Перед созданием колонки JSON и загрузкой данных в нее, рассмотрите следующие рекомендации: