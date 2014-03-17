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Nested

Вложенная структура данных - это как будто вложенная таблица. Параметры вложенной структуры данных - имена и типы столбцов, указываются так же, как у запроса CREATE. Каждой строке таблицы может соответствовать произвольное количество строк вложенной структуры данных.

Пример:

CREATE TABLE test . visits

(

CounterID UInt32 ,

StartDate Date ,

Sign Int8 ,

IsNew UInt8 ,

VisitID UInt64 ,

UserID UInt64 ,

. . .

Goals Nested

(

ID UInt32 ,

Serial UInt32 ,

EventTime DateTime ,

Price Int64 ,

OrderID String ,

CurrencyID UInt32

) ,

. . .

) ENGINE = CollapsingMergeTree ( StartDate , intHash32 ( UserID ) , ( CounterID , StartDate , intHash32 ( UserID ) , VisitID ) , 8192 , Sign )



В этом примере объявлена вложенная структура данных Goals , содержащая данные о достижении целей. Каждой строке таблицы visits может соответствовать от нуля до произвольного количества достижений целей.

Если настройка flatten_nested установлена в значение 0 (что не является значением по умолчанию), поддерживаются любые уровни вложенности.

В большинстве случаев, при работе с вложенной структурой данных, указываются отдельные её столбцы. Для этого, имена столбцов указываются через точку. Эти столбцы представляют собой массивы соответствующих типов. Все столбцы-массивы одной вложенной структуры данных имеют одинаковые длины.

Пример:

SELECT

Goals . ID ,

Goals . EventTime

FROM test . visits

WHERE CounterID = 101500 AND length ( Goals . ID ) < 5

LIMIT 10



┌─Goals.ID───────────────────────┬─Goals.EventTime───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 16:38:10','2014-03-17 16:38:48','2014-03-17 16:42:27'] │

│ [1073752] │ ['2014-03-17 00:28:25'] │

│ [1073752] │ ['2014-03-17 10:46:20'] │

│ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:59:20','2014-03-17 22:17:55','2014-03-17 22:18:07','2014-03-17 22:18:51'] │

│ [] │ [] │

│ [1073752,591325,591325] │ ['2014-03-17 11:37:06','2014-03-17 14:07:47','2014-03-17 14:36:21'] │

│ [] │ [] │

│ [] │ [] │

│ [591325,1073752] │ ['2014-03-17 00:46:05','2014-03-17 00:46:05'] │

│ [1073752,591325,591325,591325] │ ['2014-03-17 13:28:33','2014-03-17 13:30:26','2014-03-17 18:51:21','2014-03-17 18:51:45'] │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



Проще всего понимать вложенную структуру данных, как набор из нескольких столбцов-массивов одинаковых длин.

Единственное место, где в запросе SELECT можно указать имя целой вложенной структуры данных, а не отдельных столбцов - секция ARRAY JOIN. Подробнее см. раздел «Секция ARRAY JOIN». Пример:

SELECT

Goal . ID ,

Goal . EventTime

FROM test . visits

ARRAY JOIN Goals AS Goal

WHERE CounterID = 101500 AND length ( Goals . ID ) < 5

LIMIT 10



┌─Goal.ID─┬──────Goal.EventTime─┐

│ 1073752 │ 2014-03-17 16:38:10 │

│ 591325 │ 2014-03-17 16:38:48 │

│ 591325 │ 2014-03-17 16:42:27 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 00:28:25 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 10:46:20 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 13:59:20 │

│ 591325 │ 2014-03-17 22:17:55 │

│ 591325 │ 2014-03-17 22:18:07 │

│ 591325 │ 2014-03-17 22:18:51 │

│ 1073752 │ 2014-03-17 11:37:06 │

└─────────┴─────────────────────┘



Вы не можете сделать SELECT целой вложенной структуры данных. Можно лишь явно перечислить отдельные столбцы - её составляющие.

При запросе INSERT, вы должны передать все составляющие столбцы-массивы вложенной структуры данных по отдельности (как если бы это были отдельные столбцы-массивы). При вставке проверяется, что они имеют одинаковые длины.

При запросе DESCRIBE, столбцы вложенной структуры данных перечисляются так же по отдельности.

Работоспособность запроса ALTER для элементов вложенных структур данных, является сильно ограниченной.