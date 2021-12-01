Составные типы
При создании таблиц вы можете использовать типы данных с названием, состоящим из нескольких слов. Такие названия поддерживаются для лучшей совместимости с SQL.
Поддержка составных типов
|Составные типы
|Обычные типы
|DOUBLE PRECISION
|Float64
|CHAR LARGE OBJECT
|String
|CHAR VARYING
|String
|CHARACTER LARGE OBJECT
|String
|CHARACTER VARYING
|String
|NCHAR LARGE OBJECT
|String
|NCHAR VARYING
|String
|NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECT
|String
|NATIONAL CHARACTER VARYING
|String
|NATIONAL CHAR VARYING
|String
|NATIONAL CHARACTER
|String
|NATIONAL CHAR
|String
|BINARY LARGE OBJECT
|String
|BINARY VARYING
|String