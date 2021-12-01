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Составные типы

При создании таблиц вы можете использовать типы данных с названием, состоящим из нескольких слов. Такие названия поддерживаются для лучшей совместимости с SQL.

Поддержка составных типов

Составные типыОбычные типы
DOUBLE PRECISIONFloat64
CHAR LARGE OBJECTString
CHAR VARYINGString
CHARACTER LARGE OBJECTString
CHARACTER VARYINGString
NCHAR LARGE OBJECTString
NCHAR VARYINGString
NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECTString
NATIONAL CHARACTER VARYINGString
NATIONAL CHAR VARYINGString
NATIONAL CHARACTERString
NATIONAL CHARString
BINARY LARGE OBJECTString
BINARY VARYINGString