Типы данных для работы с географическими структурами

"Предупреждение"

Сейчас использование типов данных для работы с географическими структурами является экспериментальной возможностью. Чтобы использовать эти типы данных, включите настройку `allow_experimental_geo_types = 1`.



См. также

Тип Point (точка) определяется парой координат X и Y и хранится в виде кортежа Tuple(Float64, Float64).

Пример

Запрос:

SET allow_experimental_geo_types = 1 ;

CREATE TABLE geo_point ( p Point ) ENGINE = Memory ( ) ;

INSERT INTO geo_point VALUES ( ( 10 , 10 ) ) ;

SELECT p , toTypeName ( p ) FROM geo_point ;



Результат:

┌─p─────┬─toTypeName(p)─┐

│ (10,10) │ Point │

└───────┴───────────────┘



Тип Ring описывает простой многоугольник без внутренних областей (дыр) и хранится в виде массива точек: Array(Point).

Пример

Запрос:

SET allow_experimental_geo_types = 1 ;

CREATE TABLE geo_ring ( r Ring ) ENGINE = Memory ( ) ;

INSERT INTO geo_ring VALUES ( [ ( 0 , 0 ) , ( 10 , 0 ) , ( 10 , 10 ) , ( 0 , 10 ) ] ) ;

SELECT r , toTypeName ( r ) FROM geo_ring ;



Результат:

┌─r─────────────────────────────┬─toTypeName(r)─┐

│ [(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)] │ Ring │

└───────────────────────────────┴───────────────┘



Тип Polygon описывает многоугольник с внутренними областями (дырами) и хранится в виде массива: Array(Ring). Первый элемент массива описывает внешний многоугольник (контур), а остальные элементы описывают дыры.

Пример

Запись в этой таблице описывает многоугольник с одной дырой:

SET allow_experimental_geo_types = 1 ;

CREATE TABLE geo_polygon ( pg Polygon ) ENGINE = Memory ( ) ;

INSERT INTO geo_polygon VALUES ( [ [ ( 20 , 20 ) , ( 50 , 20 ) , ( 50 , 50 ) , ( 20 , 50 ) ] , [ ( 30 , 30 ) , ( 50 , 50 ) , ( 50 , 30 ) ] ] ) ;

SELECT pg , toTypeName ( pg ) FROM geo_polygon ;



Результат:

┌─pg────────────────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(pg)─┐

│ [[(20,20),(50,20),(50,50),(20,50)],[(30,30),(50,50),(50,30)]] │ Polygon │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘



Тип MultiPolygon описывает элемент, состоящий из нескольких простых многоугольников (полигональную сетку). Он хранится в виде массива многоугольников: Array(Polygon).

Пример

Запись в этой таблице описывает элемент, состоящий из двух многоугольников — первый без дыр, а второй с одной дырой:

SET allow_experimental_geo_types = 1 ;

CREATE TABLE geo_multipolygon ( mpg MultiPolygon ) ENGINE = Memory ( ) ;

INSERT INTO geo_multipolygon VALUES ( [ [ [ ( 0 , 0 ) , ( 10 , 0 ) , ( 10 , 10 ) , ( 0 , 10 ) ] ] , [ [ ( 20 , 20 ) , ( 50 , 20 ) , ( 50 , 50 ) , ( 20 , 50 ) ] , [ ( 30 , 30 ) , ( 50 , 50 ) , ( 50 , 30 ) ] ] ] ) ;

SELECT mpg , toTypeName ( mpg ) FROM geo_multipolygon ;



Result: