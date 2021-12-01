Типы данных для работы с географическими структурами
ClickHouse поддерживает типы данных для отображения географических объектов — точек (местоположений), территорий и т.п.
"Предупреждение"
Сейчас использование типов данных для работы с географическими структурами является экспериментальной возможностью. Чтобы использовать эти типы данных, включите настройку `allow_experimental_geo_types = 1`.
См. также
Point
Тип
Point (точка) определяется парой координат X и Y и хранится в виде кортежа Tuple(Float64, Float64).
Пример
Запрос:
SET allow_experimental_geo_types = 1;
CREATE TABLE geo_point (p Point) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_point VALUES((10, 10));
SELECT p, toTypeName(p) FROM geo_point;
Результат:
┌─p─────┬─toTypeName(p)─┐
│ (10,10) │ Point │
└───────┴───────────────┘
Ring
Тип
Ring описывает простой многоугольник без внутренних областей (дыр) и хранится в виде массива точек: Array(Point).
Пример
Запрос:
SET allow_experimental_geo_types = 1;
CREATE TABLE geo_ring (r Ring) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_ring VALUES([(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]);
SELECT r, toTypeName(r) FROM geo_ring;
Результат:
┌─r─────────────────────────────┬─toTypeName(r)─┐
│ [(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)] │ Ring │
└───────────────────────────────┴───────────────┘
Polygon
Тип
Polygon описывает многоугольник с внутренними областями (дырами) и хранится в виде массива: Array(Ring). Первый элемент массива описывает внешний многоугольник (контур), а остальные элементы описывают дыры.
Пример
Запись в этой таблице описывает многоугольник с одной дырой:
SET allow_experimental_geo_types = 1;
CREATE TABLE geo_polygon (pg Polygon) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_polygon VALUES([[(20, 20), (50, 20), (50, 50), (20, 50)], [(30, 30), (50, 50), (50, 30)]]);
SELECT pg, toTypeName(pg) FROM geo_polygon;
Результат:
┌─pg────────────────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(pg)─┐
│ [[(20,20),(50,20),(50,50),(20,50)],[(30,30),(50,50),(50,30)]] │ Polygon │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
MultiPolygon
Тип
MultiPolygon описывает элемент, состоящий из нескольких простых многоугольников (полигональную сетку). Он хранится в виде массива многоугольников: Array(Polygon).
Пример
Запись в этой таблице описывает элемент, состоящий из двух многоугольников — первый без дыр, а второй с одной дырой:
SET allow_experimental_geo_types = 1;
CREATE TABLE geo_multipolygon (mpg MultiPolygon) ENGINE = Memory();
INSERT INTO geo_multipolygon VALUES([[[(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)]], [[(20, 20), (50, 20), (50, 50), (20, 50)],[(30, 30), (50, 50), (50, 30)]]]);
SELECT mpg, toTypeName(mpg) FROM geo_multipolygon;
Result:
┌─mpg─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─toTypeName(mpg)─┐
│ [[[(0,0),(10,0),(10,10),(0,10)]],[[(20,20),(50,20),(50,50),(20,50)],[(30,30),(50,50),(50,30)]]] │ MultiPolygon │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘