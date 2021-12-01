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FixedString

Строка фиксированной длины N байт (не символов, не кодовых точек).

Чтобы объявить столбец типа FixedString, используйте следующий синтаксис:

<column_name> FixedString(N)

Где N — натуральное число.

Тип FixedString эффективен, когда данные имеют длину ровно N байт. Во всех остальных случаях использование FixedString может привести к снижению эффективности.

Примеры значений, которые можно эффективно хранить в столбцах типа FixedString:

  • Двоичное представление IP-адреса (FixedString(16) для IPv6).
  • Коды языков (ru_RU, en_US … ).
  • Коды валют (USD, RUB … ).
  • Двоичное представление хэшей (FixedString(16) для MD5, FixedString(32) для SHA256).

Для хранения значений UUID используйте тип данных UUID.

При вставке данных, ClickHouse:

  • Дополняет строку нулевыми байтами, если строка содержит меньше байтов, чем N.
  • Генерирует исключение Too large value for FixedString(N), если строка содержит более N байт.

При выборе данных ClickHouse не обрезает нулевые байты в конце строки. Если вы используете секцию WHERE, то необходимо добавлять нулевые байты вручную, чтобы ClickHouse смог сопоставить выражение из фильтра значению FixedString. Следующий пример показывает, как использовать секцию WHERE с FixedString.

Рассмотрим следующую таблицу с единственным столбцом типа FixedString(2):

┌─name──┐
│ b     │
└───────┘

Запрос SELECT * FROM FixedStringTable WHERE a = 'b' не возвращает необходимых данных. Необходимо дополнить шаблон фильтра нулевыми байтами.

SELECT * FROM FixedStringTable
WHERE a = 'b\0'
┌─a─┐
│ b │
└───┘

Это поведение отличается от поведения MySQL для типа CHAR, где строки дополняются пробелами, а пробелы перед выводом вырезаются.

Обратите внимание, что длина значения FixedString(N) постоянна. Функция length возвращает N даже если значение FixedString(N) заполнено только нулевыми байтами, однако функция empty в этом же случае возвращает 1.