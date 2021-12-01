FixedString

Строка фиксированной длины N байт (не символов, не кодовых точек).

Чтобы объявить столбец типа FixedString , используйте следующий синтаксис:

< column_name > FixedString ( N )



Где N — натуральное число.

Тип FixedString эффективен, когда данные имеют длину ровно N байт. Во всех остальных случаях использование FixedString может привести к снижению эффективности.

Примеры значений, которые можно эффективно хранить в столбцах типа FixedString :

Двоичное представление IP-адреса ( FixedString(16) для IPv6).

для IPv6). Коды языков (ru_RU, en_US … ).

Коды валют (USD, RUB … ).

Двоичное представление хэшей ( FixedString(16) для MD5, FixedString(32) для SHA256).

Для хранения значений UUID используйте тип данных UUID.

При вставке данных, ClickHouse:

Дополняет строку нулевыми байтами, если строка содержит меньше байтов, чем N .

. Генерирует исключение Too large value for FixedString(N) , если строка содержит более N байт.

При выборе данных ClickHouse не обрезает нулевые байты в конце строки. Если вы используете секцию WHERE , то необходимо добавлять нулевые байты вручную, чтобы ClickHouse смог сопоставить выражение из фильтра значению FixedString . Следующий пример показывает, как использовать секцию WHERE с FixedString .

Рассмотрим следующую таблицу с единственным столбцом типа FixedString(2) :

┌─name──┐

│ b │

└───────┘



Запрос SELECT * FROM FixedStringTable WHERE a = 'b' не возвращает необходимых данных. Необходимо дополнить шаблон фильтра нулевыми байтами.

SELECT * FROM FixedStringTable

WHERE a = 'b\0'



┌─a─┐

│ b │

└───┘



Это поведение отличается от поведения MySQL для типа CHAR , где строки дополняются пробелами, а пробелы перед выводом вырезаются.