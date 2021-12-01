FixedString
Строка фиксированной длины
N байт (не символов, не кодовых точек).
Чтобы объявить столбец типа
FixedString, используйте следующий синтаксис:
<column_name> FixedString(N)
Где
N — натуральное число.
Тип
FixedString эффективен, когда данные имеют длину ровно
N байт. Во всех остальных случаях использование FixedString может привести к снижению эффективности.
Примеры значений, которые можно эффективно хранить в столбцах типа
FixedString:
- Двоичное представление IP-адреса (
FixedString(16)для IPv6).
- Коды языков (ru_RU, en_US … ).
- Коды валют (USD, RUB … ).
- Двоичное представление хэшей (
FixedString(16)для MD5,
FixedString(32)для SHA256).
Для хранения значений UUID используйте тип данных UUID.
При вставке данных, ClickHouse:
- Дополняет строку нулевыми байтами, если строка содержит меньше байтов, чем
N.
- Генерирует исключение
Too large value for FixedString(N), если строка содержит более
Nбайт.
При выборе данных ClickHouse не обрезает нулевые байты в конце строки. Если вы используете секцию
WHERE, то необходимо добавлять нулевые байты вручную, чтобы ClickHouse смог сопоставить выражение из фильтра значению
FixedString. Следующий пример показывает, как использовать секцию
WHERE с
FixedString.
Рассмотрим следующую таблицу с единственным столбцом типа
FixedString(2):
┌─name──┐
│ b │
└───────┘
Запрос
SELECT * FROM FixedStringTable WHERE a = 'b' не возвращает необходимых данных. Необходимо дополнить шаблон фильтра нулевыми байтами.
SELECT * FROM FixedStringTable
WHERE a = 'b\0'
┌─a─┐
│ b │
└───┘
Это поведение отличается от поведения MySQL для типа
CHAR, где строки дополняются пробелами, а пробелы перед выводом вырезаются.
Обратите внимание, что длина значения
FixedString(N) постоянна. Функция length возвращает
N даже если значение
FixedString(N) заполнено только нулевыми байтами, однако функция empty в этом же случае возвращает
1.