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Enum

Перечисляемый тип данных, содержащий именованные значения.

Именованные значения задаются либо парами 'string' = integer , либо именами 'string' . ClickHouse хранит только числа, но допускает операции над ними с помощью заданных имён.

ClickHouse поддерживает:

8-битный Enum . Может содержать до 256 значений, пронумерованных в диапазоне [-128, 127] .

. Может содержать до 256 значений, пронумерованных в диапазоне . 16-битный Enum . Может содержать до 65536 значений, пронумерованных в диапазоне [-32768, 32767] .

ClickHouse автоматически выбирает размерность Enum при вставке данных. Чтобы точно понимать размер хранимых данных можно использовать типы Enum8 или Enum16 .

Создадим таблицу со столбцом типа Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) .

CREATE TABLE t_enum

(

x Enum ( 'hello' = 1 , 'world' = 2 )

)

ENGINE = TinyLog



Номера могут быть опущены - в этом случае ClickHouse автоматически присвоит последовательные номера, начиная с 1.

CREATE TABLE t_enum

(

x Enum ( 'hello' , 'world' )

)

ENGINE = TinyLog



Можно также указать допустимый стартовый номер для первого имени.

CREATE TABLE t_enum

(

x Enum ( 'hello' = 1 , 'world' )

)

ENGINE = TinyLog



CREATE TABLE t_enum

(

x Enum8 ( 'hello' = - 129 , 'world' )

)

ENGINE = TinyLog



Exception on server:

Code: 69. DB::Exception: Value -129 for element 'hello' exceeds range of Enum8.



В столбец x можно сохранять только значения, перечисленные при определении типа, т.е. 'hello' или 'world' . Если вы попытаетесь сохранить любое другое значение, ClickHouse сгенерирует исключение. ClickHouse автоматически выберет размерность 8-bit для этого Enum .

INSERT INTO t_enum VALUES ( 'hello' ) , ( 'world' ) , ( 'hello' )



Ok.



insert into t_enum values ( 'a' )



Exception on client:

Code: 49. DB::Exception: Unknown element 'a' for type Enum('hello' = 1, 'world' = 2)



При запросе данных из таблицы ClickHouse выдаст строковые значения из Enum .

SELECT * FROM t_enum



┌─x─────┐

│ hello │

│ world │

│ hello │

└───────┘



Если необходимо увидеть цифровые эквиваленты строкам, то необходимо привести тип Enum к целочисленному.

SELECT CAST ( x AS Int8 ) FROM t_enum



┌─CAST(x, 'Int8')─┐

│ 1 │

│ 2 │

│ 1 │

└─────────────────┘



Чтобы создать значение типа Enum в запросе, также необходимо использовать функцию CAST .

SELECT toTypeName ( CAST ( 'a' , 'Enum(\'a\' = 1, \'b\' = 2)' ) )



┌─toTypeName(CAST('a', 'Enum(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))─┐

│ Enum8('a' = 1, 'b' = 2) │

└─────────────────────────────────────────────────────┘



Для каждого из значений прописывается число в диапазоне -128 .. 127 для Enum8 или в диапазоне -32768 .. 32767 для Enum16 . Все строки должны быть разными, числа - тоже. Разрешена пустая строка. При указании такого типа (в определении таблицы), числа могут идти не подряд и в произвольном порядке. При этом, порядок не имеет значения.

Ни строка, ни цифровое значение в Enum не могут быть NULL.

Enum может быть передан в тип Nullable. Таким образом, если создать таблицу запросом

CREATE TABLE t_enum_nullable

(

x Nullable ( Enum8 ( 'hello' = 1 , 'world' = 2 ) )

)

ENGINE = TinyLog



, то в ней можно будет хранить не только 'hello' и 'world' , но и NULL .

INSERT INTO t_enum_nullable Values ( 'hello' ) , ( 'world' ) , ( NULL )



В оперативке столбец типа Enum представлен так же, как Int8 или Int16 соответствующими числовыми значениями. При чтении в текстовом виде, парсит значение как строку и ищет соответствующую строку из множества значений Enum-а. Если не находит - кидается исключение. При записи в текстовом виде, записывает значение как соответствующую строку. Если в данных столбца есть мусор - числа не из допустимого множества, то кидается исключение. При чтении и записи в бинарном виде, оно осуществляется так же, как для типов данных Int8, Int16. Неявное значение по умолчанию - это значение с минимальным номером.

При ORDER BY , GROUP BY , IN , DISTINCT и т. п., Enum-ы ведут себя так же, как соответствующие числа. Например, при ORDER BY они сортируются по числовым значениям. Функции сравнения на равенство и сравнения на отношение порядка двух Enum-ов работают с Enum-ами так же, как с числами.

Сравнивать Enum с числом нельзя. Можно сравнивать Enum с константной строкой - при этом, для строки ищется соответствующее значение Enum-а; если не находится - кидается исключение. Поддерживается оператор IN, где слева стоит Enum, а справа - множество строк. В этом случае, строки рассматриваются как значения соответствующего Enum-а.

Большинство операций с числами и со строками не имеет смысла и не работают для Enum-ов: например, к Enum-у нельзя прибавить число. Для Enum-а естественным образом определяется функция toString , которая возвращает его строковое значение.

Также для Enum-а определяются функции toT , где T - числовой тип. При совпадении T с типом столбца Enum-а, преобразование работает бесплатно. При ALTER, есть возможность бесплатно изменить тип Enum-а, если меняется только множество значений. При этом, можно добавлять новые значения; можно удалять старые значения (это безопасно только если они ни разу не использовались, так как это не проверяется). В качестве «защиты от дурака», нельзя менять числовые значения у имеющихся строк - в этом случае, кидается исключение.

При ALTER, есть возможность поменять Enum8 на Enum16 и обратно - так же, как можно поменять Int8 на Int16.