Enum
Перечисляемый тип данных, содержащий именованные значения.
Именованные значения задаются либо парами
'string' = integer, либо именами
'string'. ClickHouse хранит только числа, но допускает операции над ними с помощью заданных имён.
ClickHouse поддерживает:
- 8-битный
Enum. Может содержать до 256 значений, пронумерованных в диапазоне
[-128, 127].
- 16-битный
Enum. Может содержать до 65536 значений, пронумерованных в диапазоне
[-32768, 32767].
ClickHouse автоматически выбирает размерность
Enum при вставке данных. Чтобы точно понимать размер хранимых данных можно использовать типы
Enum8 или
Enum16.
Примеры использования
Создадим таблицу со столбцом типа
Enum8('hello' = 1, 'world' = 2).
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum('hello' = 1, 'world' = 2)
)
ENGINE = TinyLog
Номера могут быть опущены - в этом случае ClickHouse автоматически присвоит последовательные номера, начиная с 1.
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum('hello', 'world')
)
ENGINE = TinyLog
Можно также указать допустимый стартовый номер для первого имени.
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum('hello' = 1, 'world')
)
ENGINE = TinyLog
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum8('hello' = -129, 'world')
)
ENGINE = TinyLog
Exception on server:
Code: 69. DB::Exception: Value -129 for element 'hello' exceeds range of Enum8.
В столбец
x можно сохранять только значения, перечисленные при определении типа, т.е.
'hello' или
'world'. Если вы попытаетесь сохранить любое другое значение, ClickHouse сгенерирует исключение. ClickHouse автоматически выберет размерность 8-bit для этого
Enum.
INSERT INTO t_enum VALUES ('hello'), ('world'), ('hello')
Ok.
insert into t_enum values('a')
Exception on client:
Code: 49. DB::Exception: Unknown element 'a' for type Enum('hello' = 1, 'world' = 2)
При запросе данных из таблицы ClickHouse выдаст строковые значения из
Enum.
SELECT * FROM t_enum
┌─x─────┐
│ hello │
│ world │
│ hello │
└───────┘
Если необходимо увидеть цифровые эквиваленты строкам, то необходимо привести тип
Enum к целочисленному.
SELECT CAST(x AS Int8) FROM t_enum
┌─CAST(x, 'Int8')─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 1 │
└─────────────────┘
Чтобы создать значение типа
Enum в запросе, также необходимо использовать функцию
CAST.
SELECT toTypeName(CAST('a', 'Enum(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))
┌─toTypeName(CAST('a', 'Enum(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))─┐
│ Enum8('a' = 1, 'b' = 2) │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Общие правила и особенности использования
Для каждого из значений прописывается число в диапазоне
-128 .. 127 для
Enum8 или в диапазоне
-32768 .. 32767 для
Enum16. Все строки должны быть разными, числа - тоже. Разрешена пустая строка. При указании такого типа (в определении таблицы), числа могут идти не подряд и в произвольном порядке. При этом, порядок не имеет значения.
Ни строка, ни цифровое значение в
Enum не могут быть NULL.
Enum может быть передан в тип Nullable. Таким образом, если создать таблицу запросом
CREATE TABLE t_enum_nullable
(
x Nullable( Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) )
)
ENGINE = TinyLog
, то в ней можно будет хранить не только
'hello' и
'world', но и
NULL.
INSERT INTO t_enum_nullable Values('hello'),('world'),(NULL)
В оперативке столбец типа
Enum представлен так же, как
Int8 или
Int16 соответствующими числовыми значениями.
При чтении в текстовом виде, парсит значение как строку и ищет соответствующую строку из множества значений Enum-а. Если не находит - кидается исключение.
При записи в текстовом виде, записывает значение как соответствующую строку. Если в данных столбца есть мусор - числа не из допустимого множества, то кидается исключение. При чтении и записи в бинарном виде, оно осуществляется так же, как для типов данных Int8, Int16.
Неявное значение по умолчанию - это значение с минимальным номером.
При
ORDER BY,
GROUP BY,
IN,
DISTINCT и т. п., Enum-ы ведут себя так же, как соответствующие числа. Например, при ORDER BY они сортируются по числовым значениям. Функции сравнения на равенство и сравнения на отношение порядка двух Enum-ов работают с Enum-ами так же, как с числами.
Сравнивать Enum с числом нельзя. Можно сравнивать Enum с константной строкой - при этом, для строки ищется соответствующее значение Enum-а; если не находится - кидается исключение. Поддерживается оператор IN, где слева стоит Enum, а справа - множество строк. В этом случае, строки рассматриваются как значения соответствующего Enum-а.
Большинство операций с числами и со строками не имеет смысла и не работают для Enum-ов: например, к Enum-у нельзя прибавить число.
Для Enum-а естественным образом определяется функция
toString, которая возвращает его строковое значение.
Также для Enum-а определяются функции
toT, где T - числовой тип. При совпадении T с типом столбца Enum-а, преобразование работает бесплатно.
При ALTER, есть возможность бесплатно изменить тип Enum-а, если меняется только множество значений. При этом, можно добавлять новые значения; можно удалять старые значения (это безопасно только если они ни разу не использовались, так как это не проверяется). В качестве «защиты от дурака», нельзя менять числовые значения у имеющихся строк - в этом случае, кидается исключение.
При ALTER, есть возможность поменять Enum8 на Enum16 и обратно - так же, как можно поменять Int8 на Int16.