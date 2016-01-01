Динамический

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Этот тип позволяет хранить значения любого типа внутри себя без необходимости заранее знать все из них.

Чтобы объявить колонку типа Dynamic , используйте следующий синтаксис:

Где N - это необязательный параметр от 0 до 254 , указывающий, сколько различных типов данных может храниться в виде отдельных подколонок внутри колонки типа Dynamic в пределах одного блока данных, который хранится отдельно (например, в пределах одной части данных для таблицы MergeTree). Если этот лимит превышен, все значения с новыми типами будут храниться вместе в специальной общей структуре данных в двоичном формате. Значение по умолчанию для max_types равно 32 .

примечание Тип данных Dynamic - это бета-функция. Чтобы использовать его, установите enable_dynamic_type = 1 .

Использование типа Dynamic в определении колонки таблицы:

Использование CAST из обычной колонки:

Использование CAST из колонки Variant :

Тип Dynamic поддерживает чтение одного вложенного типа из колонки Dynamic , используя имя типа в качестве подколонки. Таким образом, если у вас есть колонка d Dynamic , вы можете прочитать подколонку любого допустимого типа T , используя синтаксис d.T , эта подколонка будет иметь тип Nullable(T) , если T может находиться внутри Nullable , и T в противном случае. Эта подколонка будет такой же по размеру, как оригинальная колонка Dynamic , и будет содержать значения NULL (или пустые значения, если T не может находиться внутри Nullable ) во всех строках, где оригинальная колонка Dynamic не имеет типа T .

Подколонки Dynamic также можно читать с помощью функции dynamicElement(dynamic_column, type_name) .

Примеры:

Чтобы узнать, какой вариант хранится в каждой строке, можно использовать функцию dynamicType(dynamic_column) . Она возвращает String с именем типа для каждой строки (или 'None' , если строка NULL ).

Пример:

Существует 4 возможных конверсии, которые можно выполнить с колонкой Dynamic .

Чтобы распарсить значения типа Dynamic из колонки String , вы можете включить настройку cast_string_to_dynamic_use_inference :

Можно конвертировать колонку Dynamic в обычную колонку. В этом случае все вложенные типы будут преобразованы в целевой тип:

Если K >= N , то во время конверсии данные не изменяются:

Если K < N , то значения с самыми редкими типами будут помещены в одну специальную подколонку, но все еще будут доступны:

Функция isDynamicElementInSharedData возвращает true для строк, которые хранятся в специальной общей структуре данных внутри Dynamic , и, как видно, результирующая колонка содержит только 2 типа, которые не хранятся в общей структуре данных.

Если K=0 , все типы будут помещены в одну специальную подколонку:

Все текстовые форматы (TSV, CSV, CustomSeparated, Values, JSONEachRow и т.д.) поддерживают чтение типа Dynamic . Во время парсинга данных ClickHouse пытается определить тип каждого значения и использовать его при вставке в колонку Dynamic .

Пример:

Большинство функций поддерживают аргументы типа Dynamic . В этом случае функция выполняется отдельно для каждого внутреннего типа данных, хранящегося внутри колонки Dynamic . Когда тип результата функции зависит от типов аргументов, результат такой функции, выполненной с аргументами Dynamic , будет Dynamic . Когда тип результата функции не зависит от типов аргументов - результат будет Nullable(T) , где T - обычный тип результата этой функции.

Примеры:

Если функция не может быть выполнена для какого-либо типа внутри колонки Dynamic , будет выдано исключение:

Мы можем отфильтровать ненужные типы:

Или извлечь требуемый тип как подколонку:

Во время ORDER BY и GROUP BY значения типов Dynamic сравниваются аналогично значениям типа Variant : Результат оператора < для значений d1 с базовым типом T1 и d2 с базовым типом T2 типа Dynamic определяется следующим образом:

Если T1 = T2 = T , результат будет d1.T < d2.T (подлежащие значения будут сравниваться).

, результат будет (подлежащие значения будут сравниваться). Если T1 != T2 , результат будет T1 < T2 (имена типов будут сравниваться).

По умолчанию тип Dynamic не разрешен в ключах GROUP BY / ORDER BY , если вы хотите использовать его, учитывайте его специальное правило сравнения и включите настройки allow_suspicious_types_in_group_by / allow_suspicious_types_in_order_by .

Примеры:

Примечание: значения динамических типов с различными числовыми типами рассматриваются как разные значения и не сравниваются друг с другом, их имена типов сравниваются вместо этого.

Пример:

Примечание: описанное правило сравнения не применяется во время выполнения функций сравнения, таких как < / > / = и других из-за особой работы функций с типом Dynamic .

Тип данных Dynamic может хранить только ограниченное количество различных типов данных в виде отдельных подколонок. По умолчанию этот лимит равен 32, но вы можете изменить его в объявлении типа, используя синтаксис Dynamic(max_types=N) , где N находится в пределах от 0 до 254 (из-за деталей реализации невозможно иметь более 254 различных типов данных, которые могут храниться в виде отдельных подколонок внутри Dynamic). Когда лимит достигнут, все новые типы данных, вставленные в колонку Dynamic , будут вставлены в одну общую структуру данных, которая хранит значения с разными типами данных в двоичном формате.

Давайте посмотрим, что происходит, когда лимит достигается в разных сценариях.

Во время парсинга значений Dynamic из данных, когда лимит достигнут для текущего блока данных, все новые значения будут вставлены в общую структуру данных:

Как видно, после вставки 3 различных типов Int64 , Array(Int64) и String все новые типы были вставлены в специальную общую структуру данных.

Во время слияния нескольких частей данных в таблице MergeTree колонка Dynamic в результирующей части данных может достичь лимита различных типов данных, которые могут храниться в отдельных подколонках внутрь и не сможет хранить все типы в виде подколонок из исходных частей. В этом случае ClickHouse определяет, какие типы останутся как отдельные подколонки после слияния, а какие типы будут вставлены в общую структуру данных. В большинстве случаев ClickHouse старается сохранить самые частые типы и сохранить наименее частые типы в общей структуре данных, однако это зависит от реализации.

Давайте посмотрим на пример такого слияния. Сначала создадим таблицу с колонкой Dynamic , установим лимит различных типов данных равным 3 и вставим значения с 5 различными типами:

Каждое вставка создаст отдельную часть данных с колонкой Dynamic , содержащей один тип:

Теперь давайте объединим все части в одну и посмотрим, что произойдет:

Как видно, ClickHouse сохранил самые частые типы UInt64 и Array(UInt64) как подколонки и вставил все остальные типы в общую структуру данных.

Все функции JSONExtract* поддерживают тип Dynamic :