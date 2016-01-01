Динамический
Этот тип позволяет хранить значения любого типа внутри себя без необходимости заранее знать все из них.
Чтобы объявить колонку типа
Dynamic, используйте следующий синтаксис:
Где
N - это необязательный параметр от
0 до
254, указывающий, сколько различных типов данных может храниться в виде отдельных подколонок внутри колонки типа
Dynamic в пределах одного блока данных, который хранится отдельно (например, в пределах одной части данных для таблицы MergeTree). Если этот лимит превышен, все значения с новыми типами будут храниться вместе в специальной общей структуре данных в двоичном формате. Значение по умолчанию для
max_types равно
32.
Тип данных Dynamic - это бета-функция. Чтобы использовать его, установите
enable_dynamic_type = 1.
Создание Динамического
Использование типа
Dynamic в определении колонки таблицы:
Использование CAST из обычной колонки:
Использование CAST из колонки
Variant:
Чтение вложенных типов Dynamic как подколонок
Тип
Dynamic поддерживает чтение одного вложенного типа из колонки
Dynamic, используя имя типа в качестве подколонки.
Таким образом, если у вас есть колонка
d Dynamic, вы можете прочитать подколонку любого допустимого типа
T, используя синтаксис
d.T,
эта подколонка будет иметь тип
Nullable(T), если
T может находиться внутри
Nullable, и
T в противном случае. Эта подколонка будет
такой же по размеру, как оригинальная колонка
Dynamic, и будет содержать значения
NULL (или пустые значения, если
T не может находиться внутри
Nullable)
во всех строках, где оригинальная колонка
Dynamic не имеет типа
T.
Подколонки
Dynamic также можно читать с помощью функции
dynamicElement(dynamic_column, type_name).
Примеры:
Чтобы узнать, какой вариант хранится в каждой строке, можно использовать функцию
dynamicType(dynamic_column). Она возвращает
String с именем типа для каждой строки (или
'None', если строка
NULL).
Пример:
Конверсия между колонкой Dynamic и другими колонками
Существует 4 возможных конверсии, которые можно выполнить с колонкой
Dynamic.
Конвертация обычной колонки в колонку Dynamic
Конвертация колонки String в колонку Dynamic через парсинг
Чтобы распарсить значения типа
Dynamic из колонки
String, вы можете включить настройку
cast_string_to_dynamic_use_inference:
Конвертация колонки Dynamic в обычную колонку
Можно конвертировать колонку
Dynamic в обычную колонку. В этом случае все вложенные типы будут преобразованы в целевой тип:
Конвертация колонки Variant в колонку Dynamic
Конвертация колонки Dynamic(max_types=N) в другую колонку Dynamic(max_types=K)
Если
K >= N, то во время конверсии данные не изменяются:
Если
K < N, то значения с самыми редкими типами будут помещены в одну специальную подколонку, но все еще будут доступны:
Функция
isDynamicElementInSharedData возвращает
true для строк, которые хранятся в специальной общей структуре данных внутри
Dynamic, и, как видно, результирующая колонка содержит только 2 типа, которые не хранятся в общей структуре данных.
Если
K=0, все типы будут помещены в одну специальную подколонку:
Чтение типа Dynamic из данных
Все текстовые форматы (TSV, CSV, CustomSeparated, Values, JSONEachRow и т.д.) поддерживают чтение типа
Dynamic. Во время парсинга данных ClickHouse пытается определить тип каждого значения и использовать его при вставке в колонку
Dynamic.
Пример:
Использование типа Dynamic в функциях
Большинство функций поддерживают аргументы типа
Dynamic. В этом случае функция выполняется отдельно для каждого внутреннего типа данных, хранящегося внутри колонки
Dynamic.
Когда тип результата функции зависит от типов аргументов, результат такой функции, выполненной с аргументами
Dynamic, будет
Dynamic. Когда тип результата функции не зависит от типов аргументов - результат будет
Nullable(T), где
T - обычный тип результата этой функции.
Примеры:
Если функция не может быть выполнена для какого-либо типа внутри колонки
Dynamic, будет выдано исключение:
Мы можем отфильтровать ненужные типы:
Или извлечь требуемый тип как подколонку:
Использование типа Dynamic в ORDER BY и GROUP BY
Во время
ORDER BY и
GROUP BY значения типов
Dynamic сравниваются аналогично значениям типа
Variant:
Результат оператора
< для значений
d1 с базовым типом
T1 и
d2 с базовым типом
T2 типа
Dynamic определяется следующим образом:
- Если
T1 = T2 = T, результат будет
d1.T < d2.T(подлежащие значения будут сравниваться).
- Если
T1 != T2, результат будет
T1 < T2(имена типов будут сравниваться).
По умолчанию тип
Dynamic не разрешен в ключах
GROUP BY/
ORDER BY, если вы хотите использовать его, учитывайте его специальное правило сравнения и включите настройки
allow_suspicious_types_in_group_by/
allow_suspicious_types_in_order_by.
Примеры:
Примечание: значения динамических типов с различными числовыми типами рассматриваются как разные значения и не сравниваются друг с другом, их имена типов сравниваются вместо этого.
Пример:
Примечание: описанное правило сравнения не применяется во время выполнения функций сравнения, таких как
</
>/
= и других из-за особой работы функций с типом
Dynamic.
Достижение предела в количестве различных типов данных, хранящихся внутри Dynamic
Тип данных
Dynamic может хранить только ограниченное количество различных типов данных в виде отдельных подколонок. По умолчанию этот лимит равен 32, но вы можете изменить его в объявлении типа, используя синтаксис
Dynamic(max_types=N), где N находится в пределах от 0 до 254 (из-за деталей реализации невозможно иметь более 254 различных типов данных, которые могут храниться в виде отдельных подколонок внутри Dynamic).
Когда лимит достигнут, все новые типы данных, вставленные в колонку
Dynamic, будут вставлены в одну общую структуру данных, которая хранит значения с разными типами данных в двоичном формате.
Давайте посмотрим, что происходит, когда лимит достигается в разных сценариях.
Достижение лимита во время парсинга данных
Во время парсинга значений
Dynamic из данных, когда лимит достигнут для текущего блока данных, все новые значения будут вставлены в общую структуру данных:
Как видно, после вставки 3 различных типов
Int64,
Array(Int64) и
String все новые типы были вставлены в специальную общую структуру данных.
Во время слияний частей данных в таблицах двигателей MergeTree
Во время слияния нескольких частей данных в таблице MergeTree колонка
Dynamic в результирующей части данных может достичь лимита различных типов данных, которые могут храниться в отдельных подколонках внутрь и не сможет хранить все типы в виде подколонок из исходных частей.
В этом случае ClickHouse определяет, какие типы останутся как отдельные подколонки после слияния, а какие типы будут вставлены в общую структуру данных. В большинстве случаев ClickHouse старается сохранить самые частые типы и сохранить наименее частые типы в общей структуре данных, однако это зависит от реализации.
Давайте посмотрим на пример такого слияния. Сначала создадим таблицу с колонкой
Dynamic, установим лимит различных типов данных равным
3 и вставим значения с
5 различными типами:
Каждое вставка создаст отдельную часть данных с колонкой
Dynamic, содержащей один тип:
Теперь давайте объединим все части в одну и посмотрим, что произойдет:
Как видно, ClickHouse сохранил самые частые типы
UInt64 и
Array(UInt64) как подколонки и вставил все остальные типы в общую структуру данных.
Функции JSONExtract с Dynamic
Все функции
JSONExtract* поддерживают тип
Dynamic:
Формат бинарного вывода
В формате RowBinary значения типа
Dynamic сериализуются в следующем формате: