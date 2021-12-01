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Decimal(P, S), Decimal32(S), Decimal64(S), Decimal128(S), Decimal256(S)

Знаковые дробные числа с сохранением точности операций сложения, умножения и вычитания. Для деления осуществляется отбрасывание (не округление) знаков, не попадающих в младший десятичный разряд.

P - precision. Значение из диапазона [ 1 : 76 ] . Определяет, сколько десятичных знаков (с учетом дробной части) может содержать число.

S - scale. Значение из диапазона [ 0 : P ] . Определяет, сколько десятичных знаков содержится в дробной части числа.

В зависимости от параметра P Decimal(P, S) является синонимом:

P из [ 1 : 9 ] - для Decimal32(S)

P из [ 10 : 18 ] - для Decimal64(S)

P из [ 19 : 38 ] - для Decimal128(S)

P из [ 39 : 76 ] - для Decimal256(S)

Decimal32(S) - ( -1 * 10^(9 - S), 1 * 10^(9 - S) )

Decimal64(S) - ( -1 * 10^(18 - S), 1 * 10^(18 - S) )

Decimal128(S) - ( -1 * 10^(38 - S), 1 * 10^(38 - S) )

Decimal256(S) - ( -1 * 10^(76 - S), 1 * 10^(76 - S) )

Например, Decimal32(4) содержит числа от -99999.9999 до 99999.9999 c шагом 0.0001.

Внутри данные представляются как знаковые целые числа, соответсвующей разрядности. Реальные диапазоны, хранящиеся в ячейках памяти несколько больше заявленных. Заявленные диапазоны Decimal проверяются только при вводе числа из строкового представления. Поскольку современные CPU не поддерживают 128-битные числа, операции над Decimal128 эмулируются программно. Decimal128 работает в разы медленней чем Decimal32/Decimal64.

Результат операции между двумя Decimal расширяется до большего типа (независимо от порядка аргументов).

Decimal64(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal64(S)

Decimal128(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal128(S)

Decimal128(S1) <op> Decimal64(S2) -> Decimal128(S)

Decimal256(S1) <op> Decimal<32|64|128>(S2) -> Decimal256(S)

Для размера дробной части (scale) результата действуют следующие правила:

сложение, вычитание: S = max(S1, S2).

умножение: S = S1 + S2.

деление: S = S1.

При операциях между Decimal и целыми числами результатом является Decimal, аналогичный аргументу.

Операции между Decimal и Float32/64 не определены. Для осуществления таких операций нужно явно привести один из аргументов функциями: toDecimal32, toDecimal64, toDecimal128, или toFloat32, toFloat64. Это сделано из двух соображений. Во-первых, результат операции будет с потерей точности. Во-вторых, преобразование типа - дорогая операция, из-за ее наличия пользовательский запрос может работать в несколько раз дольше.

Часть функций над Decimal возвращают Float64 (например, var, stddev). Для некоторых из них промежуточные операции проходят в Decimal. Для таких функций результат над одинаковыми данными во Float64 и Decimal может отличаться, несмотря на одинаковый тип результата.

При выполнении операций над типом Decimal могут происходить целочисленные переполнения. Лишняя дробная часть отбрасывается (не округляется). Лишняя целочисленная часть приводит к исключению.

SELECT toDecimal32 ( 2 , 4 ) AS x , x / 3



┌──────x─┬─divide(toDecimal32(2, 4), 3)─┐

│ 2.0000 │ 0.6666 │

└────────┴──────────────────────────────┘



SELECT toDecimal32 ( 4.2 , 8 ) AS x , x * x



DB::Exception: Scale is out of bounds.



SELECT toDecimal32 ( 4.2 , 8 ) AS x , 6 * x



DB::Exception: Decimal math overflow.



Проверка переполнения приводит к замедлению операций. При уверенности, что типа результата хватит для его записи проверку переполнения можно отключить настройкой decimal_check_overflow. В этом случае при переполнении вернется неверное значение:

SET decimal_check_overflow = 0 ;

SELECT toDecimal32 ( 4.2 , 8 ) AS x , 6 * x



┌──────────x─┬─multiply(6, toDecimal32(4.2, 8))─┐

│ 4.20000000 │ -17.74967296 │

└────────────┴──────────────────────────────────┘



Переполнения происходят не только на арифметических операциях, но и на операциях сравнения. Отключать проверку стоит только при полной уверенности в корректности результата:

SELECT toDecimal32 ( 1 , 8 ) < 100



DB::Exception: Can't compare.



Смотрите также