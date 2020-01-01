On this page

DateTime

Позволяет хранить момент времени, который может быть представлен как календарная дата и время.

Синтаксис:

DateTime ( [ timezone ] )



Диапазон значений: [ 1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15 ] .

Точность: 1 секунда.

Момент времени сохраняется как Unix timestamp, независимо от часового пояса и переходов на летнее/зимнее время. Дополнительно, тип DateTime позволяет хранить часовой пояс, единый для всей колонки, который влияет на то, как будут отображаться значения типа DateTime в текстовом виде и как будут парситься значения заданные в виде строк (‘2020-01-01 05:00:01’). Часовой пояс не хранится в строках таблицы (выборки), а хранится в метаданных колонки. Список поддерживаемых часовых поясов можно найти в IANA Time Zone Database или получить из базы данных, выполнив запрос SELECT * FROM system.time_zones . Также список есть в Википедии.

Часовой пояс для столбца типа DateTime можно в явном виде установить при создании таблицы. Если часовой пояс не установлен, то ClickHouse использует значение параметра timezone, установленное в конфигурации сервера или в настройках операционной системы на момент запуска сервера.

Консольный клиент ClickHouse по умолчанию использует часовой пояс сервера, если для значения DateTime часовой пояс не был задан в явном виде при инициализации типа данных. Чтобы использовать часовой пояс клиента, запустите clickhouse-client с параметром --use_client_time_zone .

ClickHouse отображает значения в зависимости от значения параметра date _ time _ output _ format. Текстовый формат по умолчанию YYYY-MM-DD hh:mm:ss . Кроме того, вы можете поменять отображение с помощью функции formatDateTime.

При вставке данных в ClickHouse, можно использовать различные форматы даты и времени в зависимости от значения настройки date_time_input_format.

1. Создание таблицы с столбцом типа DateTime и вставка данных в неё:

CREATE TABLE dt

(

` timestamp ` DateTime ( 'Europe/Moscow' ) ,

` event_id ` UInt8

)

ENGINE = TinyLog ;



INSERT INTO dt Values ( 1546300800 , 1 ) , ( '2019-01-01 00:00:00' , 2 ) ;



SELECT * FROM dt ;



┌───────────timestamp─┬─event_id─┐

│ 2019-01-01 03:00:00 │ 1 │

│ 2019-01-01 00:00:00 │ 2 │

└─────────────────────┴──────────┘



При вставке даты-времени как целого числа, оно трактуется как Unix Timestamp (UTC). Unix timestamp 1546300800 в часовом поясе Europe/London (UTC+0) представляет время '2019-01-01 00:00:00' . Однако, столбец timestamp имеет тип DateTime('Europe/Moscow (UTC+3)') , так что при выводе в виде строки время отобразится как 2019-01-01 03:00:00 .

в часовом поясе представляет время . Однако, столбец имеет тип , так что при выводе в виде строки время отобразится как . При вставке даты-времени в виде строки, время трактуется соответственно часовому поясу установленному для колонки. '2019-01-01 00:00:00' трактуется как время по Москве (и в базу сохраняется 1546290000 )

2. Фильтрация по значениям даты-времени

SELECT * FROM dt WHERE timestamp = toDateTime ( '2019-01-01 00:00:00' , 'Europe/Moscow' )



┌───────────timestamp─┬─event_id─┐

│ 2019-01-01 00:00:00 │ 2 │

└─────────────────────┴──────────┘



Фильтровать по колонке типа DateTime можно, указывая строковое значение в фильтре WHERE . Конвертация будет выполнена автоматически:

SELECT * FROM dt WHERE timestamp = '2019-01-01 00:00:00'



┌───────────timestamp─┬─event_id─┐

│ 2019-01-01 03:00:00 │ 1 │

└─────────────────────┴──────────┘



3. Получение часового пояса для колонки типа DateTime :

SELECT toDateTime ( now ( ) , 'Europe/Moscow' ) AS column , toTypeName ( column ) AS x



┌──────────────column─┬─x─────────────────────────┐

│ 2019-10-16 04:12:04 │ DateTime('Europe/Moscow') │

└─────────────────────┴───────────────────────────┘



4. Конвертация часовых поясов

SELECT

toDateTime ( timestamp , 'Europe/London' ) as lon_time ,

toDateTime ( timestamp , 'Europe/Moscow' ) as mos_time

FROM dt

